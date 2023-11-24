"Берите пример!": в Казани приметили девушку в чулках, убиравшую с дороги снег

В соцсетях предположили, что дама - представительница секс-индустрии, которая заботится о том, чтобы её клиентам было удобнее подъезжать к обочине дороги.
Казань завалило снегом. Его столько, что уборочная техника не справляется с чисткой дорог, поэтому некоторые неравнодушные горожане занимаются уборкой завалов самостоятельно.
В местном Телеграм-канале "ВТатарстанеПоймут" опубликовали фото девушки, которая старательно убирает снег с дороги. Одета она не по погоде: легкая курточка, мини-юбка и чулочки как-то не вяжутся с холодами и физической работой. Тем не менее, девица старательно отгребает снег с трассы.
Горожане предположили, что уборка снега - не основная деятельность дамочки. Просто сугробы мешают ей стоять на трассе. Однако подтверждения этому, разумеется, нет. Но старания девушки в Казани оценили по заслугам. Один из подписчиков и вовсе записал восхищённый спич, в котором, изобилуя матом, заявил, что гордится Татарстаном. А еще подтвердил, что забота о клиентах у казанских проституток- на первом месте.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Источник:
Другие посочувствовали или улыбнулись:
«Говорите, дворников городу не хватает? Мы знаем, где их искать!»
Источник:
- Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами
- В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище
- Казанские контролёры раздали безбилетникам морковь
- В Японии тротуары подогревают как полы в квартирах. А почему в России так не делают?
- Чтобы не летали: неожиданная история происхождения «лежачих полицейских»
--------
В смысле берите пример? Теперь нам для того,чтобы почистить снег нужно надеть чулки?
Афтор !!!!
Это фото, самое интересное не показано