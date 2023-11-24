"Берите пример!": в Казани приметили девушку в чулках, убиравшую с дороги снег

Горожане предположили, что уборка снега - не основная деятельность дамочки. Просто сугробы мешают ей стоять на трассе. Однако подтверждения этому, разумеется, нет. Но старания девушки в Казани оценили по заслугам. Один из подписчиков и вовсе записал восхищённый спич, в котором, изобилуя матом, заявил, что гордится Татарстаном. А еще подтвердил, что забота о клиентах у казанских проституток- на первом месте.