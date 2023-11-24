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"Берите пример!": в Казани приметили девушку в чулках, убиравшую с дороги снег

"Берите пример!": в Казани приметили девушку в чулках, убиравшую с дороги снег

Автор:
24 ноября 2023 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Татарстан   дорога   клиентоориентированность   снег   трасса   уборка снега   
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В соцсетях предположили, что дама - представительница секс-индустрии, которая заботится о том, чтобы её клиентам было удобнее подъезжать к обочине дороги.

Казань завалило снегом. Его столько, что уборочная техника не справляется с чисткой дорог, поэтому некоторые неравнодушные горожане занимаются уборкой завалов самостоятельно.


В местном Телеграм-канале "ВТатарстанеПоймут" опубликовали фото девушки, которая старательно убирает снег с дороги. Одета она не по погоде: легкая курточка, мини-юбка и чулочки как-то не вяжутся с холодами и физической работой. Тем не менее, девица старательно отгребает снег с трассы.



Горожане предположили, что уборка снега - не основная деятельность дамочки. Просто сугробы мешают ей стоять на трассе. Однако подтверждения этому, разумеется, нет. Но старания девушки в Казани оценили по заслугам. Один из подписчиков и вовсе записал восхищённый спич, в котором, изобилуя матом, заявил, что гордится Татарстаном. А еще подтвердил, что забота о клиентах у казанских проституток- на первом месте.



Другие посочувствовали или улыбнулись:



«Говорите, дворников городу не хватает? Мы знаем, где их искать!»

Источник:

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Метки: Казань   Татарстан   дорога   клиентоориентированность   снег   трасса   уборка снега   
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7  комментариев
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34k
БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
"Берите пример!": в Казани приметили девушку в чулках, убиравшую с дороги снег
--------
В смысле берите пример? Теперь нам для того,чтобы почистить снег нужно надеть чулки?
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90k
7guest Полчаса назад
Прежде, чем приступить к работе - убери рабочее место.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Ну и разве это видео ??
Афтор !!!!
Это фото, самое интересное не показано
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Постановка.
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33k
Slonyash 41 минуту назад
Простудишься, девушка!
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14k
Antique computer Час назад
Зачем она убирает снег с обочины?
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2k
Илья Час назад
Кто крышует проституцию в Казани МВД или ФСБ ? Почему своим сотрудникам не организовали рабочие места ?
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