Учёные Татарстана обнаружили на территории республики внеземное вещество

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30 июля медиасфера взорвалась ошеломительной новостью о том, что группа учёных Казанского федерального университета обнаружила "вещество внеземного происхождения". Специалисты КФУ сообщают, что это вещество сформировалось во время разрушения метеора в слоях атмосферы ориентировочно 272,95 млн лет назад.
Открытие было сделано молодыми специалистами в ходе исследования образца, найденного студенткой КФУ Клавдией Петренко. Научная группа изучала гипсовые породы, богатые железом.
Микроанализ вещества показал внеземное происхождение образца.
Микроанализ вещества показал внеземное происхождение образца.
Учёные сделали вывод о внеземном происхождении вещества по ряду признаков. "Исходя из сходства найденных микросферул как с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа, так и со сферулами абляции метеоритов, о находках которых в современных и древних отложениях сообщалось не единожды", - сообщает пресс-служба КФУ.
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Ой, все...
С другой стороны, исходя из дианетических абляций...
В общем, симплексный трансфлюксор)))
Просто кучка молодых аспирантов научилась пользоваться закупленными по госзаказу микро-спектро-ионно-чегото-там анализаторами