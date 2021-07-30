Учёные Татарстана обнаружили на территории республики внеземное вещество

Учёные сделали вывод о внеземном происхождении вещества по ряду признаков. "Исходя из сходства найденных микросферул как с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа, так и со сферулами абляции метеоритов, о находках которых в современных и древних отложениях сообщалось не единожды", - сообщает пресс-служба КФУ.