FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1535 постов • 702 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Учёные Татарстана обнаружили на территории республики внеземное вещество

Учёные Татарстана обнаружили на территории республики внеземное вещество (2 фото)

Автор:
30 июля 2021 14:51
Сообщество : Наука
Метки: атмосфера   казань   метеор   находка   студенты   татарстан   университет   ученые   
1910
2
30 июля медиасфера взорвалась ошеломительной новостью о том, что группа учёных Казанского федерального университета обнаружила "вещество внеземного происхождения". Специалисты КФУ сообщают, что это вещество сформировалось во время разрушения метеора в слоях атмосферы ориентировочно 272,95 млн лет назад.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: атмосфера   казань   метеор   находка   студенты   татарстан   университет   ученые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Дядя Саша 2 часа назад
"Исходя из сходства найденных микросферул как с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа, так и со сферулами абляции метеоритов, о находках которых в современных и древних отложениях сообщалось не единожды"

Ой, все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Стоша 2 минуты назад
круто изменив ход истории концептуально интерпретируя общепринятые поляризаторы, поэтому консенсус достигнутый диалектрической материальной класификацией всеобщих мотиваций решает проблему усовершенствования формирующих диатрансляционных корректирующих аспектов, исходя из этого я не буду говорить без бумажки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ron 24 минуты назад
"Исходя из сходства найденных микросферул как с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа, так и со сферулами абляции метеоритов, о находках которых в современных и древних отложениях сообщалось не единожды"

С другой стороны, исходя из дианетических абляций...
В общем, симплексный трансфлюксор)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vit Полчаса назад
Нашли кусок метеорита и раздули новость космического масштаба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Славик Ф. 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
Ветер с горящих полей конопли достиг ученых из Татарстана,как следствие,открытия пошли тысячами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Час назад
Минниханиум?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев Час назад
Ну как бы все вещество Земли имеет внеземное происхождение))))
Просто кучка молодых аспирантов научилась пользоваться закупленными по госзаказу микро-спектро-ионно-чегото-там анализаторами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
656
korney Час назад
Уже фильм снят. Главное не ковырять и не поджигать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
626
uid-5j7c27kq 2 часа назад
Вещество которое не было известно науке ранее? Или просто кусок металла свалившийся с космоса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Рупрехт 2 часа назад
Внеземное вещество.... Из-за падения метеора.... А какое должно быть вещество у метеоров и метеоритов? Новость просто потрясающая. Все равно что написать статью об обнаружении твёрдой воды в Антарктиде ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Александр 2 часа назад
В этой новости ОЧЕНЬ не хватает фото студентки КФУ Клавдии Петренко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Матрасы-антистресс для женщин Матрасы-антистресс для женщин 2700-летний крем для лица из «лунного молока» 2700-летний крем для лица из «лунного молока» Операция "Ряженая бабуля". Как ГИБДД выполняют план по штрафам Операция "Ряженая бабуля". Как ГИБДД выполняют план по штрафам Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты Льды Антарктиды и Гренландии тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х Льды Антарктиды и Гренландии тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97306



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
1
17
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
9
210
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
23 июня: страшный день в календаре народных примет
0
6
23 июня: страшный день в календаре народных примет
Лето, отпуск, позитив
0
29
Лето, отпуск, позитив
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Врачи протестуют
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#интересное#СССР#аварии#Россия#Реакция#позитив#природа
#интересно#автомобили#люди#дтп#прикол#картинки#ynews#спорт#приколы#красота
#Юмор#животные#история#кино#подборка#авто аварии#Разное#девушки#фотографии#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться