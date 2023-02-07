20 любопытных и познавательных фото с просторов сети

Наш мир настолько огромный, что познавать его можно бесконечно — гораздо быстрее (и увлекательнее!) поглощать информацию в картинках. Так что не проходите мимо этой познавательной фотоподборки, в которой чего только не встретишь: от автопортретов Пабло Пикассо и письма Ганди Адольфу Гитлеру до не такого уж и загадочного лица на Марсе и гигантских зубчиков чеснока.
3. Вот так мог выглядеть Нил Армстронг на Луне. Это один из прототипов скафандра для программы "Аполлон". Разработчики Among Us задолжали кому-то денег!
4. Как-то не осознаешь, насколько волки большие, пока не увидишь отпечаток волчьей лапы рядом с человеческой ладонью
5. В мире существует лишь две фотографии с заседания Верховного суда США. Это одна из них.
Суд всегда запрещал камеры. В 1937 году фотограф Эрих Саломон притворился, что у него сломана рука, и спрятал камеру в повязке.
7. Вы наверняка слышали про «Лицо на Марсе», фото 1970-х годов, запечатлевшее странный холм на Марсе и породившее миллион теорий заговора...
8. А вот как выглядит то же самое "лицо" на более свежем и гораздо менее размытом снимке. Впрочем, теорий заговора от этого не убавилось
13. А это кот Герман, кот, получивший звание опытного мышелова на борту корабля береговой охраны США во время Второй мировой войны
14. А так выглядит кожа, проколотая иглой. Владельцам татуировок сейчас стало не по себе, да? Кстати, в этом случае речь правда о тату-игле.
15. Вот фото с первой инаугурации Авраама Линкольна в 1861 году. Ищите цилиндр, не ошибетесь
Дорогой друг,
друзья давно призывают меня написать вам для блага всего человечества. Но я противился их просьбам, поскольку чувствовал, что любое письмо от меня было бы неуместным. Но сейчас что-то подсказывает мне, что я не должен анализировать, и мне следует обратиться к вам, чего бы это ни стоило.
Очевидно, что на сегодняшний день вы являетесь единственным человеком в мире, способным предотвратить войну, которая может низвести человечество до уровня дикарей. Стоит ли платить такую цену за достижение цели, какой бы значимой она ни казалась? Прислушаетесь ли вы к призыву человека, который сознательно отверг войну как метод, добившись при этом значительных успехов? В любом случае, прошу прощения, если я ошибся, написав вам.
Искренне ваш друг
М. К. Ганди
17. Вот как выглядит стопка новых банкнот номиналом 1 доллар на 1000 долларов рядом с такой же пачкой бывших в обращении банкнот
Источник: — переведено специально для fishki.net
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