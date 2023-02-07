20 любопытных и познавательных фото с просторов сети

Дорогой друг,

друзья давно призывают меня написать вам для блага всего человечества. Но я противился их просьбам, поскольку чувствовал, что любое письмо от меня было бы неуместным. Но сейчас что-то подсказывает мне, что я не должен анализировать, и мне следует обратиться к вам, чего бы это ни стоило.

Очевидно, что на сегодняшний день вы являетесь единственным человеком в мире, способным предотвратить войну, которая может низвести человечество до уровня дикарей. Стоит ли платить такую цену за достижение цели, какой бы значимой она ни казалась? Прислушаетесь ли вы к призыву человека, который сознательно отверг войну как метод, добившись при этом значительных успехов? В любом случае, прошу прощения, если я ошибся, написав вам.

Искренне ваш друг

М. К. Ганди