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20 любопытных и познавательных фото с просторов сети

20 любопытных и познавательных фото с просторов сети

Автор:
07 февраля 2023 21:38
Сообщество : Факты
Метки: интересно   любопытно   познавательно   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
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Наш мир настолько огромный, что познавать его можно бесконечно — гораздо быстрее (и увлекательнее!) поглощать информацию в картинках. Так что не проходите мимо этой познавательной фотоподборки, в которой чего только не встретишь: от автопортретов Пабло Пикассо и письма Ганди Адольфу Гитлеру до не такого уж и загадочного лица на Марсе и гигантских зубчиков чеснока.

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Суд всегда запрещал камеры. В 1937 году фотограф Эрих Саломон притворился, что у него сломана рука, и спрятал камеру в повязке.

Дорогой друг,

друзья давно призывают меня написать вам для блага всего человечества. Но я противился их просьбам, поскольку чувствовал, что любое письмо от меня было бы неуместным. Но сейчас что-то подсказывает мне, что я не должен анализировать, и мне следует обратиться к вам, чего бы это ни стоило.

Очевидно, что на сегодняшний день вы являетесь единственным человеком в мире, способным предотвратить войну, которая может низвести человечество до уровня дикарей. Стоит ли платить такую цену за достижение цели, какой бы значимой она ни казалась? Прислушаетесь ли вы к призыву человека, который сознательно отверг войну как метод, добившись при этом значительных успехов? В любом случае, прошу прощения, если я ошибся, написав вам.

Искренне ваш друг

М. К. Ганди

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   любопытно   познавательно   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 2 минуты назад
Если вы увидели картинку с каким-то ужасом, она про Австралию.
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