20 популярных продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

Многие вещи, которые мы любим и используем каждый день, кто-то открыл или изобрел совершенно случайно. А многие из них, в свою очередь, изначально предназначались для чего-то другого, но со временем человечество обнаружило, что они гораздо лучше подходят для других целей. Вот 20 подобных случаев.