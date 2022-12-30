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20 популярных продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

20 популярных продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

Автор:
30 декабря 2022 15:55
Сообщество : Факты
Метки: Открытия   изобретения   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
1507
21

Многие вещи, которые мы любим и используем каждый день, кто-то открыл или изобрел совершенно случайно. А многие из них, в свою очередь, изначально предназначались для чего-то другого, но со временем человечество обнаружило, что они гораздо лучше подходят для других целей. Вот 20 подобных случаев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   изобретения   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
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7  комментариев
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7k
Том Джоуд Час назад
Суперклей имеет еще одну особенность. Он схватывается от попадания жидкости. Есть свидетельства, его использовали при ранениях, на войне. Чтоб остановить кровь, или доставить раненого в госпиталь с меньшими последствиями ранения.
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3k
bgv Полминуты назад
Аккуратное искажение истории
почти везде.
особенно с "изобретателем пружины"
то что он изобретал (торсионная пружина, как в механизме подъемных секционных ворот) применялось на тот момент уже с полсотни лет на паровых двигателях.
собственно механиком на военном флоте он и был, обслуживал паровые машины.
и однажды случайно выронил пружину на трап ,а пружина "зашагала" по ступенькам.
его прикольнуло.
кстати, более менее "слинки" раскрутились только в конце 80-х ,когда дяденька был уже стар ,а значит - изобретали, проектировали и делали игрушку уже другие люди ,которые скорее и притянули его в историю ,для рекламы
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119k
arek14 5 минут назад
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3k
DVPET 8 минут назад
Жвачка вполне успешно заменяет резину. Резину жевать не так приятно как жевательную резинку
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1k
Лимонадный Джо 52 минуты назад
Гондон изобрели, чтобы не было людей. А он стал некоторыми из них.
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