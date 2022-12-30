20 популярных продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

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Многие вещи, которые мы любим и используем каждый день, кто-то открыл или изобрел совершенно случайно. А многие из них, в свою очередь, изначально предназначались для чего-то другого, но со временем человечество обнаружило, что они гораздо лучше подходят для других целей. Вот 20 подобных случаев.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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почти везде.
особенно с "изобретателем пружины"
то что он изобретал (торсионная пружина, как в механизме подъемных секционных ворот) применялось на тот момент уже с полсотни лет на паровых двигателях.
собственно механиком на военном флоте он и был, обслуживал паровые машины.
и однажды случайно выронил пружину на трап ,а пружина "зашагала" по ступенькам.
его прикольнуло.
кстати, более менее "слинки" раскрутились только в конце 80-х ,когда дяденька был уже стар ,а значит - изобретали, проектировали и делали игрушку уже другие люди ,которые скорее и притянули его в историю ,для рекламы