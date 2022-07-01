FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9182 поста • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Космонавты стареют на 10 лет быстрее, чем земляне

Космонавты стареют на 10 лет быстрее, чем земляне

Автор:
01 июля 2022 23:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   исследование   космос   медицина   невесомость   открытие   старение   
1512
5

Кто в детстве не мечтал стать космонавтом?

Большинство детей как минимум раз, смотря на небосвод, представляли себя в роли космического путешественника.

×
×

На самом деле мы знаем, что осуществить свою детскую мечту не так-то просто. Мало того, что нужно пройти несколько отборов, кандидат должен иметь отменное здоровье.

Быть космонавтом, значит постоянно рисковать, ведь люди отправляются в космос на ракетоносителях, которые по сути своей являются большими бомбами. Более того, космонавты долгое время находятся в космосе, что серьезно влияет на их здоровье.

Не так давно ученые выяснили, что космонавты, которые находятся в долгих экспедициях на МКС теряют в плотности костей.

В результате исследования свыше десятка астронавтов, которые были на международной космической станции больше полугода, обнаружилось снижение плотности костей на 0,9-2,1%.

К сожалению, по возвращению на Землю, эта проблема никуда не девается. Исследование показывает то, что необходимо изменить программу подготовки будущих космонавтов, чтобы попытаться снизить скорость "старения" человеческого скелета.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: интересно   исследование   космос   медицина   невесомость   открытие   старение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Трям 2 часа назад
Мудила, а космонавты не земляне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
DerDimon Час назад
Автор, либо переписывать научись, либо научись логические цепочки строить и выводы грамотные делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bill 2 часа назад
Короче, год на МКС - на пенсию выходишь на 10 лет раньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
Подвиг Наташи Качуевской
Подвиг Наташи Качуевской
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Почему в России чёрный чай прижился лучше, чем зелёный?
Почему в России чёрный чай прижился лучше, чем зелёный?
Вдовиченков рассказал, что стало с легендарной "бэхой" из фильма "Бумер 2"
Вдовиченков рассказал, что стало с легендарной "бэхой" из фильма "Бумер 2"
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но магия не возвращается

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#Разное#факты#дтп#США#автомобили#новости#автомир#Еда
#прикол#фото#в мире#интересное#картинки#авто аварии#знаменитости#Приколы#маразм#исследование
#интересно#животные#люди#дети#аварии#история#истории#фотографии#авария дня#кино
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое? В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое? В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев Какие научные достижения и открытия ждут нас в этом году? Какие научные достижения и открытия ждут нас в этом году?

На что жалуетесь?

Вернуться