Космонавты стареют на 10 лет быстрее, чем земляне

В результате исследования свыше десятка астронавтов, которые были на международной космической станции больше полугода, обнаружилось снижение плотности костей на 0,9-2,1%.

К сожалению, по возвращению на Землю, эта проблема никуда не девается. Исследование показывает то, что необходимо изменить программу подготовки будущих космонавтов, чтобы попытаться снизить скорость "старения" человеческого скелета.