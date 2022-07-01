Космонавты стареют на 10 лет быстрее, чем земляне

Кто в детстве не мечтал стать космонавтом?
Большинство детей как минимум раз, смотря на небосвод, представляли себя в роли космического путешественника.
На самом деле мы знаем, что осуществить свою детскую мечту не так-то просто. Мало того, что нужно пройти несколько отборов, кандидат должен иметь отменное здоровье.
Быть космонавтом, значит постоянно рисковать, ведь люди отправляются в космос на ракетоносителях, которые по сути своей являются большими бомбами. Более того, космонавты долгое время находятся в космосе, что серьезно влияет на их здоровье.
Не так давно ученые выяснили, что космонавты, которые находятся в долгих экспедициях на МКС теряют в плотности костей.
В результате исследования свыше десятка астронавтов, которые были на международной космической станции больше полугода, обнаружилось снижение плотности костей на 0,9-2,1%.
К сожалению, по возвращению на Землю, эта проблема никуда не девается. Исследование показывает то, что необходимо изменить программу подготовки будущих космонавтов, чтобы попытаться снизить скорость "старения" человеческого скелета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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