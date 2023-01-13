Сон, продлившийся 20 лет

Все жизненные показатели были в норме. Только сердце билось чуть медленнее, да температура тела немного упала. Женщина пролежала в больнице 4 года. За это время успел уйти из жизни муж Надежды. После чего мать забрала её в деревню, чтобы самой ухаживать за спящей дочерью.

Дочку Лебединой – Валю пришлось определить в интернат, поскольку у бабушки физически не хватало сил ухаживать за необычной больной дочерью и маленькой внучкой. Подросшая девочка потом сама начала навещать маму в деревне.

Впоследствии Надежда рассказывала, что видела и слышала всё, что происходило вокруг. Но не могла сообщить об этом, поскольку не владела своим телом.