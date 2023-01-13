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Сон, продлившийся 20 лет

Сон, продлившийся 20 лет

Автор:
13 января 2023 13:28
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Надежда Лебедина   интересно   летаргия   медицина   необычно   пример   случай   сон   состояние   
1057
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Летаргический сон – тема интересная, не особенно изученная и довольно спорная. Зафиксированные случаи этого явления тщательно анализируются и изучаются, но к единому мнению касаемо природы такого сна исследователи не пришли.

Интересный случай произошёл ещё в эпоху Союза с обычной молодой женщиной. Дело было в далёком 1954 году. Надежда Лебедина как-то поссорилась с супругом. Переживала, долго рыдала, но в конечном итоге уснула. Вот только обычного пробуждении утром не случилось. Как и на следующий день. 34-летнюю женщину увезли в психиатрическую больницу.


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Все жизненные показатели были в норме. Только сердце билось чуть медленнее, да температура тела немного упала. Женщина пролежала в больнице 4 года. За это время успел уйти из жизни муж Надежды. После чего мать забрала её в деревню, чтобы самой ухаживать за спящей дочерью.

Дочку Лебединой – Валю пришлось определить в интернат, поскольку у бабушки физически не хватало сил ухаживать за необычной больной дочерью и маленькой внучкой. Подросшая девочка потом сама начала навещать маму в деревне.

Впоследствии Надежда рассказывала, что видела и слышала всё, что происходило вокруг. Но не могла сообщить об этом, поскольку не владела своим телом.

Из летаргии её вывел тоже стресс. Мать Нади не дождалась её выхода из летаргического сна и скончалась. В комнате собрались родственники и стали обсуждать печальное событие и организацию похорон. В этот момент женщина и очнулась. Её незамедлительно доставили в больницу. В целом состояние её было стабильным, и спустя пару недель пациентку выписали. За время сна женщина не изменилась, выглядела такой же молодой. Но потом природа взяла своё, и Надежда буквально за несколько месяцев состарилась до своего реального биологического возраста.  

Лебедина вернулась в деревню, где за ней ухаживала теперь уже взрослая дочь Валентина. Скончалась Надежда, проведшая почти четверть жизни в летаргическом сне, спустя 20 лет.

Как вы считаете, какие факторы вызывают у людей такое состояние?

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Метки: Надежда Лебедина   интересно   летаргия   медицина   необычно   пример   случай   сон   состояние   
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5  комментариев
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9k
ron Полчаса назад
Автор, классная статья, но вот этот вопрос в конце:
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Как вы считаете, какие факторы вызывают у людей такое состояние?
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Интересно послушать, что считают врачи разных специальностей, изучавшие этот феномен, а кому какая разница, что считаю я? Я, например, считаю до 100.
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4k
Stas 6 минут назад
Да-к она выспалась или нет?
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8k
Борис Карабанов 19 минут назад
"Как вы считаете, какие факторы вызывают у людей такое состояние?"
А чё тут непонятного? Не фиг ссориться с мужьями мозг им выносить.
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8k
Борис Карабанов 43 минуты назад
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