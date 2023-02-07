Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома

Ник Кастро из компании Nick’s Extreme Pest Control думал, что за свои 20 с лишним лет работы дезинсектором видел всё. Но даже он был потрясён одной из последних своих находок.



В прошлом месяце к Кастро обратились клиенты и поручили исправить "работу" настойчивого дятла, который проделывал дыры во внешних стенах их дома и засыпал их желудями. Пустое пространство между слоями стены дятел не учитывал, поэтому желуди, которые он всё время приносил в свою кладовую, проваливались вниз. В итоге их скопилось так много, что они начали вываливаться из различных отверстий внутри дома.



Ник полагал, что если хорошенько поискать, он найдёт склад дятла. Но не ожидал, что это будет настолько огромная куча!