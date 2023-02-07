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Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома

Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома

Автор:
07 февраля 2023 18:04
Сообщество : Животные
Метки: дятел   животные   запасливый   запасы на зиму   мир животных   наглая птица   небывалый случай   ну и ну   поведение животных   смешно   
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Калифорнийская компания по борьбе с вредителями недавно сообщила об одном из самых необычных случаев за всю свою историю. Дятел, обычный дятел повадился прятать в стенах дома жёлуди. Но не учёл одной маленькой детали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дятел   животные   запасливый   запасы на зиму   мир животных   наглая птица   небывалый случай   ну и ну   поведение животных   смешно   
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17  комментариев
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160
Михаил 44 минуты назад
Дятел - тот, кто строил такой дом.
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96k
parallax 2 минуты назад
Ну вот, плять. Была идеальная экологичная изоляция стен, а они её вхяли и разрушили.
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16k
Alex 37 минут назад
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22k
Слепой Пью 44 минуты назад
Почитайте рассказ Марка Твена про сойку - почти один в один, только смешнее.
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2k
Детектор Брехни Час назад
Вот это желудь. Растет на дубе. А то, что на фото сверху, хрень какая то.
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1
Ирина Бочагова Детектор Брехни 24 минуты назад
Забейте в любом поисковике "виды желудей" и вы будете удивлены)
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2k
O.Bender1 Час назад
Дятлы едят жёлуди?

Мож белки напрятали?
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156
Сергей Прописнов Час назад
Вот что бывает когда строишь дом не из дерева или камня, а из гаумна и палок!
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27k
Юрьевич Час назад
Свинью бы завели - и было бы счастье!
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1k
Aleksei Час назад
надеюсь,дятел на запьёт с горя и сможет справится с таким ударом.
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7k
Copycat 2 часа назад
Да этот дятел был как Срудж Макдак со своим хранилищем денег - он мог в этих 300 кг просто купаться)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дом из желудей и палок.
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32k
Юр21 2 часа назад
А где в этом варианте техподдержка? Говорят что в техподдержке написано что с любимым вариантом фишек, вот только где она? Тупой формат!
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