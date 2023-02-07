Запасливый дятел спрятал 300 кг желудей в стенах дома

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Калифорнийская компания по борьбе с вредителями недавно сообщила об одном из самых необычных случаев за всю свою историю. Дятел, обычный дятел повадился прятать в стенах дома жёлуди. Но не учёл одной маленькой детали.
Ник Кастро из компании Nick’s Extreme Pest Control думал, что за свои 20 с лишним лет работы дезинсектором видел всё. Но даже он был потрясён одной из последних своих находок.
В прошлом месяце к Кастро обратились клиенты и поручили исправить "работу" настойчивого дятла, который проделывал дыры во внешних стенах их дома и засыпал их желудями. Пустое пространство между слоями стены дятел не учитывал, поэтому желуди, которые он всё время приносил в свою кладовую, проваливались вниз. В итоге их скопилось так много, что они начали вываливаться из различных отверстий внутри дома.
Ник полагал, что если хорошенько поискать, он найдёт склад дятла. Но не ожидал, что это будет настолько огромная куча!
В прошлом месяце к Кастро обратились клиенты и поручили исправить "работу" настойчивого дятла, который проделывал дыры во внешних стенах их дома и засыпал их желудями. Пустое пространство между слоями стены дятел не учитывал, поэтому желуди, которые он всё время приносил в свою кладовую, проваливались вниз. В итоге их скопилось так много, что они начали вываливаться из различных отверстий внутри дома.
Ник полагал, что если хорошенько поискать, он найдёт склад дятла. Но не ожидал, что это будет настолько огромная куча!
Сначала эксперт по дезинсекции проверил дом снаружи и подтвердил, что это действительно работа дятла. Стены дома были "полностью разрушены", в них были пробиты десятки дыр. Да что там говорить - Кастро и его сотрудники своими глазами видели, как птица проталкивала в эти отверстия желуди.
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Как только сотрудники компании начали прорезать дыры во внутренних стенах дома, из них посыпались горы желудей, и чем больше дырок они прорезали, тем больше желудей находили. В конце концов, набралось восемь больших мешков для мусора (примерно 700 фунтов, или 317 кг желудей).
"Они продолжали сыпаться и сыпаться без остановки, — рассказал Ник Кастро. — Мы думали, что желуди заполнил собой пространство внутри стены только на четверть её высоты. Оказалось, что они забили всё практически до самого чердака".
"Эта птица была сумасшедшей, мы действительно видели её там, когда она продолжала делать своё чёрное дело", — добавил Ник.
За дятла, если что, переживать не стоит: он не пострадал, хоть и лишился своей огромной заначки.
Ник и его команда заделали дыры в стенах и после того, как владельцы дома установят новый виниловый сайдинг, дятлу, вероятно, просто придётся искать новое место для зимней кладовой.
Ник и его команда заделали дыры в стенах и после того, как владельцы дома установят новый виниловый сайдинг, дятлу, вероятно, просто придётся искать новое место для зимней кладовой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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