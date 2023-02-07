В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии

«Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить».

И предложил ввести новые правила: хочешь завести собаку бойцовской породы - получай лицензию, как на оружие. А без этого выгуливай болонок.

В Госдуме с этим согласились. Депутат Сергей Леонов заявил: