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В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии

В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии

Автор:
07 февраля 2023 17:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   СПЧ   бульдог   валерий фадеев   дети   лицензия   нападение   пушкино   собака   
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Надо будет получать такое же разрешение, как и на оружие. С такой инициативой выступил глава СПЧ после резонансного нападения на детей.

В Пушкино бульдог набросился на ребятишек. У 4-летней девочки рваные раны лица, мальчик отделался парой лёгких укусов.

С собакой был молодой хозяин, который не смог её удержать - бульдог вырвал поводок и накинулся на детей. Тут замечательно выступила мать этого «собаколюба». Заявила, что больше не позволит сыну выгуливать «игривого щенка». Сейчас проводится проверка, одним запретом на выгуливание всё может не ограничится.

За дело взялся глава Совета по правам человека Валерий Фадеев:

«Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить».

И предложил ввести новые правила: хочешь завести собаку бойцовской породы - получай лицензию, как на оружие. А без этого выгуливай болонок.

В Госдуме с этим согласились. Депутат Сергей Леонов заявил:

«Мы полностью бы поддерживали такую инициативу. Бойцовские собаки должны использоваться исключительно в силовых структурах и там, где они требуются для государства, но ни в коем случае не содержаться в квартирах и представлять опасность для граждан».

На данный момент, административный кодекс предусматривает лишь штраф за выгул «бойцов» без намордника. В ближайшее время суммы хотят резко увеличить. А в перспективе - ввести лицензии. Чтобы граждане одумались и перестали держать здоровенных ротвейлеров и прочих серьёзных собак в малогабаритных жилищах. Тогда окружающие смогут вздохнуть свободнее и не бояться, что зверь вдруг сорвётся с поводка и покалечит их ребёнка.

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Метки: Госдума   СПЧ   бульдог   валерий фадеев   дети   лицензия   нападение   пушкино   собака   
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16  комментариев
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220
ruslan d 50 минут назад
Давно пора это сделать уже + служебных туда же ...
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439
Николай Пауков Полминуты назад
Могут запретить, а могут и не запретить...
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11k
кот базилий 13 минут назад
Поговорят недельку и забудут. Главное создать видимость работы.
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1k
Duke_kir 13 минут назад
Ротвейлер не бойцовая порода
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20k
иванов дмитрий 21 минуту назад
а мне , в деревне , чтоб не лезли во двор воровать , болонку завести ?
Сейчас немало "сборщиков металлолома" и всего что плохо лежит .
.
Тут дело не в собаках , а в дебилах хозяевах. Как в этом случае. До тетки так и не дошло , что случилось и почему.
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474
Knives22 Sanar 2 минуты назад
Собака с лицензией укусить никого не может, так же как зарегистрированный ствол не стреляет? Ответственность хозяина и так определена законом.
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10k
Shtoppi 37 минут назад
А наличие лицензии прям вот убережет кого-то от нападения, если собачке что в голову взбредет. Мечты, мечты.
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1k
Dwarf61 39 минут назад
Я бы вроде и "за", но зная нашу реализацию...
Цвергпинчер он, формально, тоже служебная собака. Или джек рассел терьер - вообще охотничий пёс. А сенбернары большие и страшные, просто ужас, ужас.
Надо не собак запрещать, а людей-дебилов обучать и в целом работать с населением в просветительском плане.
Но для этого нужны мозги и желание, а мозгов хватает только воровать и запрещать.
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4k
Suvar_ 41 минуту назад
Согласен, но это полумера. А что делать с бездомными стаями? Ведь примут этот закон и все эти бойцовые-служебные на 90% окажутся на улице. Тогда будет чистый трэш на улице.
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