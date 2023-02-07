В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии

Надо будет получать такое же разрешение, как и на оружие. С такой инициативой выступил глава СПЧ после резонансного нападения на детей.
В Пушкино бульдог набросился на ребятишек. У 4-летней девочки рваные раны лица, мальчик отделался парой лёгких укусов.
С собакой был молодой хозяин, который не смог её удержать - бульдог вырвал поводок и накинулся на детей. Тут замечательно выступила мать этого «собаколюба». Заявила, что больше не позволит сыну выгуливать «игривого щенка». Сейчас проводится проверка, одним запретом на выгуливание всё может не ограничится.
Источник:
«Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить».
И предложил ввести новые правила: хочешь завести собаку бойцовской породы - получай лицензию, как на оружие. А без этого выгуливай болонок.
В Госдуме с этим согласились. Депутат Сергей Леонов заявил:
«Мы полностью бы поддерживали такую инициативу. Бойцовские собаки должны использоваться исключительно в силовых структурах и там, где они требуются для государства, но ни в коем случае не содержаться в квартирах и представлять опасность для граждан».
На данный момент, административный кодекс предусматривает лишь штраф за выгул «бойцов» без намордника. В ближайшее время суммы хотят резко увеличить. А в перспективе - ввести лицензии. Чтобы граждане одумались и перестали держать здоровенных ротвейлеров и прочих серьёзных собак в малогабаритных жилищах. Тогда окружающие смогут вздохнуть свободнее и не бояться, что зверь вдруг сорвётся с поводка и покалечит их ребёнка.
Источник:
- Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её
- «Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка
- Хозяйка никак не отреагировала на то, что её собака укусила ребёнка
- Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей
- "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков
Сейчас немало "сборщиков металлолома" и всего что плохо лежит .
.
Тут дело не в собаках , а в дебилах хозяевах. Как в этом случае. До тетки так и не дошло , что случилось и почему.
А есть еще охранные...например овчарка...любая
Цвергпинчер он, формально, тоже служебная собака. Или джек рассел терьер - вообще охотничий пёс. А сенбернары большие и страшные, просто ужас, ужас.
Надо не собак запрещать, а людей-дебилов обучать и в целом работать с населением в просветительском плане.
Но для этого нужны мозги и желание, а мозгов хватает только воровать и запрещать.