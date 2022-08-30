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«Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка

«Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка

Автор:
30 августа 2022 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Евгений Попов   СПЧ   валерий фадеев   дети   мигранты   обучение   русский язык   школа   
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С такой инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. С ним согласился духовный лидер мусульман.

На последнем заседании СПЧ выступал его глава, Валерий Фадеев:

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Против такой инициативы выступил телеведущий Евгений Попов:

«Предложение главы СПЧ, как мне кажется, всё-таки эмоционально сформулированное и не доформулированное».

На что глава СПЧ ответил:

«Мне сказали, что Евгений высказал какие-то критические замечания — имеет право. Я имел в виду не то, чтобы не допускать детей мигрантов, не владеющих русским языком, в школы, а выучить их русскому языку. Очень простая логика. Просто недлинный текст на полстраницы надо прочитать до конца».

Фадеева поддержал и Первый зампред Духовного управления мусульман Рушан Аббясов:

«Сейчас в России даже проповеди читаются на русском. При мечетях и общинах есть центры, где мы даём уроки русского. Также есть развивающие центры, куда прихожане могут водить детей. Дети быстро схватывают. Понятно, что на первом этапе [в школе] тяжело и какие-то требования, наверное, должны быть, чтобы из-за одного-двух человек не страдала вся программа образования. Наверное, есть смысл родителям пораньше задуматься, а не так что 1 сентября пришёл и не бельмеса по-русски. Надо знать русский язык, живя в России».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евгений Попов   СПЧ   валерий фадеев   дети   мигранты   обучение   русский язык   школа   
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14  комментариев
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6k
Котэ 36 минут назад
может не нужны они нам, мигранты эти? общий уровень культуры и образования уверенно ползёт вниз. пока из России не устроят полный кишлак, и культурный и экономический - они так и будут сюда переться.
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2k
Трям 5 секунд назад
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1k
Jay Freeman 2 минуты назад
Тут дело не только в мигрантах. Есть дети, к примеру в условной Туве или Ингушетии, у которых родным языком будет местный, а не русский. С какого перепуга их не пускать в школы? Хотите фашизм, как на Украине?
Другое дело, если имеется ввиду обучать таких детей русскому, при этом не ущемляя в остальном. Только свои мысли надо уметь формулировать чётко и недвусмысленно. Причём по-русски формулировать, чтобы все поняли. И особенно это касается чиновников, в том числе СПЧ.
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24k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
Если в Российских школах должны учиться только те, кто знает русский язык, то зачем там уроки русского языка?
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28k
Ashabad 8 минут назад
На фишках в главной ленте у "некоторых" авторов содержание полностью опровергает заголовок. "Кое-кто" из авторов стремится "поднять лайков на хейте".
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49k
Сергей 14 минут назад
инициатива хорошая...но дети иноверцев которые пытались изнасиловать 4 классницу хорошо говорили по русски. Как знание языка спасет наших детей от детей мигрантов?
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2
bassmas 16 минут назад
Давно пора.
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−3
Голован Щекн 17 минут назад
На сколько я понимаю, есть необходимый минимум для того что бы твоего ребенка взяли в школу. К примеру, знание алфавита и даже чтение в малом объеме, счета(до 10ти хотя бы), а уж знание языка на котором преподают в российских школах полагаю само собой разумеется. А вот установки это от минобра брать всех подряд или же конверты директорам и завучам, тут надо разбираться.
К стати учителям на лето может быть хорошей халтурой, но тут тоже засада в том что учитель должен знать язык учеников.
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Только что задумались? Дебилы, бл"дь...
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23k
albedo Полчаса назад
Помню у дочери в 1 классе были проблемы:
Детей мигрантов обязаны брать, а они русского не знают.
В результате весь класс валяет дурака, пока детей хоть как то учат русскому.

Логично - сперва курсы для детей, а потом уже в первый класс.
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August

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