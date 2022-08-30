«Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка

С такой инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. С ним согласился духовный лидер мусульман.
«Предложение главы СПЧ, как мне кажется, всё-таки эмоционально сформулированное и не доформулированное».
На что глава СПЧ ответил:
«Мне сказали, что Евгений высказал какие-то критические замечания — имеет право. Я имел в виду не то, чтобы не допускать детей мигрантов, не владеющих русским языком, в школы, а выучить их русскому языку. Очень простая логика. Просто недлинный текст на полстраницы надо прочитать до конца».
Фадеева поддержал и Первый зампред Духовного управления мусульман Рушан Аббясов:
«Сейчас в России даже проповеди читаются на русском. При мечетях и общинах есть центры, где мы даём уроки русского. Также есть развивающие центры, куда прихожане могут водить детей. Дети быстро схватывают. Понятно, что на первом этапе [в школе] тяжело и какие-то требования, наверное, должны быть, чтобы из-за одного-двух человек не страдала вся программа образования. Наверное, есть смысл родителям пораньше задуматься, а не так что 1 сентября пришёл и не бельмеса по-русски. Надо знать русский язык, живя в России».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Другое дело, если имеется ввиду обучать таких детей русскому, при этом не ущемляя в остальном. Только свои мысли надо уметь формулировать чётко и недвусмысленно. Причём по-русски формулировать, чтобы все поняли. И особенно это касается чиновников, в том числе СПЧ.
К стати учителям на лето может быть хорошей халтурой, но тут тоже засада в том что учитель должен знать язык учеников.
Детей мигрантов обязаны брать, а они русского не знают.
В результате весь класс валяет дурака, пока детей хоть как то учат русскому.
Логично - сперва курсы для детей, а потом уже в первый класс.