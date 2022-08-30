«Надо знать русский язык, живя в России»: в Совете по правам человека задумались о том, чтобы не брать в российские школы детей, которые не знают языка

«Сейчас в России даже проповеди читаются на русском. При мечетях и общинах есть центры, где мы даём уроки русского. Также есть развивающие центры, куда прихожане могут водить детей. Дети быстро схватывают. Понятно, что на первом этапе [в школе] тяжело и какие-то требования, наверное, должны быть, чтобы из-за одного-двух человек не страдала вся программа образования. Наверное, есть смысл родителям пораньше задуматься, а не так что 1 сентября пришёл и не бельмеса по-русски. Надо знать русский язык, живя в России».