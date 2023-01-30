Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер

Дядя Коля, возвращаясь с работы, поскользнулся на улице и неудачно упал.
Гололёд - большая проблема для пешеходов. Любимый телеведущий Николай Дроздов несколько дней назад упал - и очень неудачно.
«Ледяные дожди свое дело сделали. Он, выходя из машины, просто поскользнулся и упал. Прямо в двух метрах от подъезда», — рассказывает друг и сосед Дрозова художник Константин Мирошник.
Зоолог решил не обращаться к врачам и мужественно терпел боль, даже жена не смогла уговорить показаться медикам. Лишь спустя несколько суток он сдался в руки докторов и тут же оказался в больнице. У дяди Коли выявили переломы восьми рёбер, и ближайшую неделю ему придется провести в клинике. Полное восстановление займет не менее двух месяцев, учитывая почтенный возраст Дроздова.
«Сейчас с ним все хорошо, держится пионером, разговаривает с родными по телефону. К нему не пускают, потому что карантин», — сообщил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев.
Это далеко не первая травма неугомонного путешественника и жизнелюба, который, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни. Так, в феврале 2019 года телеведущий, выходя из метро, сломал предплечье левой руки. С оскольчатым переломом он был госпитализирован в клинику.
В 2017 году Дроздов также попал в больницу с переломом ребра.В 2013 году во время путешествия по Коста-Рике Дроздов сломал ногу, однако это обстоятельствоне помешало ему пробежать с факелом на церемонии Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.
И сейчас все уверены, что Николай Николаевич справится и будет молодцом! Его студенты и телезрители желают любимому ведущему крепкого здоровья и отличного настроения!
Источник:
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86 лет! Возвращаясь с работы!
Вот ведь человечище!
Выздоравливай, дядя Коля!
В его возрасте это почти приговор-коляска до конца жизни...