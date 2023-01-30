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Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер

Автор:
30 января 2023 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   tv   Дроздов   Телеведущий   больница   перелом ребра   шоу бизнес   
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Дядя Коля, возвращаясь с работы, поскользнулся на улице и неудачно упал.

Гололёд - большая проблема для пешеходов. Любимый телеведущий Николай Дроздов несколько дней назад упал - и очень неудачно.

«Ледяные дожди свое дело сделали. Он, выходя из машины, просто поскользнулся и упал. Прямо в двух метрах от подъезда», — рассказывает друг и сосед Дрозова художник Константин Мирошник.


Зоолог решил не обращаться к врачам и мужественно терпел боль, даже жена не смогла уговорить показаться медикам. Лишь спустя несколько суток он сдался в руки докторов и тут же оказался в больнице. У дяди Коли выявили переломы восьми рёбер, и ближайшую неделю ему придется провести в клинике. Полное восстановление займет не менее двух месяцев, учитывая почтенный возраст Дроздова.


«Сейчас с ним все хорошо, держится пионером, разговаривает с родными по телефону. К нему не пускают, потому что карантин», — сообщил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев.


Это далеко не первая травма неугомонного путешественника и жизнелюба, который, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни. Так, в феврале 2019 года телеведущий, выходя из метро, сломал предплечье левой руки. С оскольчатым переломом он был госпитализирован в клинику.

В 2017 году Дроздов также попал в больницу с переломом ребра.В 2013 году во время путешествия по Коста-Рике Дроздов сломал ногу, однако это обстоятельствоне помешало ему пробежать с факелом на церемонии Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.


И сейчас все уверены, что Николай Николаевич справится и будет молодцом! Его студенты и телезрители желают любимому ведущему крепкого здоровья и отличного настроения!

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Метки: Ynews   tv   Дроздов   Телеведущий   больница   перелом ребра   шоу бизнес   
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8  комментариев
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785k
А.Берестенко 2 часа назад
Дядя Коля поскользнулся и неудачно упал на улице, возвращаясь с работы.

86 лет! Возвращаясь с работы!

Вот ведь человечище!
Выздоравливай, дядя Коля!
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9k
goshan_hmc 10 минут назад
Чтоб всё срослось!
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73k
Viktor 19 минут назад
Здоровья!
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42k
Aleksandr 44 минуты назад
Повезло, что перелома шейки бедра не было.
В его возрасте это почти приговор-коляска до конца жизни...
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27k
Ваня 2 часа назад
здоровья ему отменного и еще творческих успехов, он нас всегда радует!!!
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Дядя Коля, поправляйся!!!
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