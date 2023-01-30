Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер

«Сейчас с ним все хорошо, держится пионером, разговаривает с родными по телефону. К нему не пускают, потому что карантин», — сообщил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев.

Это далеко не первая травма неугомонного путешественника и жизнелюба, который, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни. Так, в феврале 2019 года телеведущий, выходя из метро, сломал предплечье левой руки. С оскольчатым переломом он был госпитализирован в клинику.

В 2017 году Дроздов также попал в больницу с переломом ребра.В 2013 году во время путешествия по Коста-Рике Дроздов сломал ногу, однако это обстоятельствоне помешало ему пробежать с факелом на церемонии Олимпийских игр в Сочи в 2014-м.

И сейчас все уверены, что Николай Николаевич справится и будет молодцом! Его студенты и телезрители желают любимому ведущему крепкого здоровья и отличного настроения!