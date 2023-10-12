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Врачи вытащили Николая Дроздова с того света

Врачи вытащили Николая Дроздова с того света

Автор:
12 октября 2023 17:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дроздов   больница   ведущий   гипертония   лечение   онкология   
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Но победить онкологию им пока не удалось.

В начале сентября ведущего госпитализировали:

Диагностика показала новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома - злокачественная опухоль.

К тому же у него обнаружили гипертонию - 86-лений Николай Николаевич чувствовал себя совсем неважно. Но врачи сумели справиться с болезнью сердца и теперь сосредоточились на онкологии.

Сейчас известный на всю страну ведущий на лечении, врачи обещают, что рак они победят.

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Метки: Николай Дроздов   больница   ведущий   гипертония   лечение   онкология   
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6  комментариев
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3k
Василий Афиногенов Час назад
Дядя Коля,не болей!
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Андрей Рылов Полминуты назад
Господи, дай ему здоровья! Добрый человек, без злобы, сейчас мало таких.
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ДАНИЛОВ 9 минут назад
Выздоравливайте Дядя Коля!!!!!!!
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4k
dangora 11 минут назад
Из известных людей Дроздов является одним из немногих, которым искренне можешь пожелать здоровья и долгих лет!
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Александр 39 минут назад
Дай Бог здоровья и долгих лет Николаю Николаевичу!
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