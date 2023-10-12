Врачи вытащили Николая Дроздова с того света

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Но победить онкологию им пока не удалось.
В начале сентября ведущего госпитализировали:
Диагностика показала новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома - злокачественная опухоль.
К тому же у него обнаружили гипертонию - 86-лений Николай Николаевич чувствовал себя совсем неважно. Но врачи сумели справиться с болезнью сердца и теперь сосредоточились на онкологии.
Сейчас известный на всю страну ведущий на лечении, врачи обещают, что рак они победят.
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