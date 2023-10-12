Врачи вытащили Николая Дроздова с того света

Кто над всем этим стоит

Чем снять зубную боль в домашних условиях

Николай Дроздов: о любви, смерти и преемнике

18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама