Анатолий Чубайс не может ходить, но может говорить

Как только его госпитализировали, дом, где жил Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Из-за этого появилась версия об отравлении. Как сообщили в Reuters: «Помимо медиков, этой ситуацией занимается европейская разведка».

Хотя большинство медиков сходится на том, что никакого отравления нет - это всё из области конспирологии. И считают, что, скорее всего, синдром у Чубайса появился как осложнение после коронавируса:

«Это ведёт от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания.

Заболеванию предшествуют бактериальная или вирусная инфекции. Организм вырабатывает антитела, которые по каким-то причинам начинают поражать собственные клетки. В случае Чубайса – клетки оболочки периферических нервов. Врачи останавливают подобный иммунный ответ, вводя иммуноглобулин, проводя обмен плазмы и обеспечивая дыхание.

Смертность пациентов с подобным диагнозом составляет 3-7%. Почти у половины надолго остаются последствия паралича».