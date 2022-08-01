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Анатолий Чубайс не может ходить, но может говорить

Анатолий Чубайс не может ходить, но может говорить

Автор:
01 августа 2022 17:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анатолий Чубайс   болезнь   больница   курорт   последствия   реанимация   сардиния   синдром Гийена-Барре   
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Вчера сообщали, что у него редкое заболевание. Сегодня уже говорят об отравлении.

Вчера Чубайса доставили в больницу города Ольбия на Сардинии. Там он отдыхал с женой и почувствовал онемение в конечностях, потом стало трудно дышать. Вызвали скорую и она увезла Чубайса в больницу.

Там его отправили в реанимацию и позже диагностировали «синдром Гийена–Барре». Это когда разрушается миелин (оболочка нервных волокон). Синдром и вызывает нарушение движений и расстройство чувствительности.

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Как только его госпитализировали, дом, где жил Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Из-за этого появилась версия об отравлении. Как сообщили в Reuters: «Помимо медиков, этой ситуацией занимается европейская разведка».

Хотя большинство медиков сходится на том, что никакого отравления нет - это всё из области конспирологии. И считают, что, скорее всего, синдром у Чубайса появился как осложнение после коронавируса:

«Это ведёт от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания.

Заболеванию предшествуют бактериальная или вирусная инфекции. Организм вырабатывает антитела, которые по каким-то причинам начинают поражать собственные клетки. В случае Чубайса – клетки оболочки периферических нервов. Врачи останавливают подобный иммунный ответ, вводя иммуноглобулин, проводя обмен плазмы и обеспечивая дыхание.

Смертность пациентов с подобным диагнозом составляет 3-7%. Почти у половины надолго остаются последствия паралича».

Сейчас Чубайс не может ходить, но довольно активно и адекватно отвечает на вопросы. Слухи о своём якобы отравлении, он никак не прокомментировал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анатолий Чубайс   болезнь   больница   курорт   последствия   реанимация   сардиния   синдром Гийена-Барре   
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39  комментариев
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945
MPEG-8 Час назад
Большинство хотят видеть этого персонажа вот так.
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7k
Churi VALO 3 минуты назад
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4k
leto2016 7 минут назад
С*ка, выжил.
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282
Uganda 16 минут назад
карма настигает человека всегда
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 23 минуты назад
Да.... Сейчас бы вернуть всё стыренное Чубайсом народу - многие бы решили свои финансовые проблемы...
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2k
Pill 24 минуты назад
Кто бы сомневался?!
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1k
Холитан Хар Амп Полчаса назад
Совершенно нейтрально - это старость пришла.
А с ней сопутствующие - сарказм, маразм и кефир на ночь.
Ничего личного, лишь констатация факта.
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
А воровать? Воровать может?
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16k
Dobryi_KOT Полчаса назад
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Нет там никаких шпилей!
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6k
Pravednik84 Полчаса назад
Либеральная часть населения очень уважает Чубайса... За что? Ну считают его талантливым реформатором, замечательным управленцем Роснано...
Его никто из страны не выгонял, сидел себе спокойно, бюджеты пилил.
Мне просто интересна причина по которой либеральная тусовка подозревает что его отравили. За что по их мнению его могли отравить?
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−129
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Интересно...
Будет ли здесь хотя бы один христианин который посочувствует этому персонажу?
Или рыжий всем настолько кровь свернул, что сочувствия не выживает в принципе?
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138
tolyashka Полчаса назад
Точно полоний или Новичок
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478
kolobok263 41 минуту назад
повесить суку
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3k
Александр 42 минуты назад
Бог не фраер-все видит!
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24
antipenk 43 минуты назад
Карма.
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6k
Shtoppi 51 минуту назад
<<Из-за этого появилась версия об отравлении. Как сообщили в Reuters: «Помимо медиков, этой ситуацией занимается европейская разведка».>>
Ну сейчас на западе снова заведут старые пластинки о зловещей тени кремля, вспомнят скрипалей, литиненко и наверное даже маркова.
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708
Мария Коненкова 53 минуты назад
Как-то нетипично. Обычно они, ранее совершенно здоровые, начинают болеть смертельными болезнями, которые перво-наперво обездвиживают, когда оказываются за решеткой. Начинаются прошения, прокламации, апелляции и т.д. А этот мало того что совершенно свободен, так ещё и за пределами страны. Чего ему болеть-то? Теорию "воздается" по делам его, изложенную ниже, не поддерживаю - как-то поздновато. Версию отравления - ну, посмотрим.
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6k
Pashuta Час назад
Перефразируя его же фразу можно сказать, что ничего страшного, если умрёт какой-то выкинутый на помойку старпёр Чубайс. Россияне этого не сильно то и заметят..
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8k
Billi_Bons Час назад
Анатолий, ты уж постарайся не задерживаться. Мы уже столы накрыли, мясо замариновали, морозилку горячительным забили, чтобы не чокаясь провести праздник. Так что, не подводи, сдbI}{aй скорей.
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829
Alex Час назад
Ну не вписался мужик в новые реалии, чего вы волнуетесь?
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