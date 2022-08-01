Анатолий Чубайс не может ходить, но может говорить

Вчера сообщали, что у него редкое заболевание. Сегодня уже говорят об отравлении.
Вчера Чубайса доставили в больницу города Ольбия на Сардинии. Там он отдыхал с женой и почувствовал онемение в конечностях, потом стало трудно дышать. Вызвали скорую и она увезла Чубайса в больницу.
Там его отправили в реанимацию и позже диагностировали «синдром Гийена–Барре». Это когда разрушается миелин (оболочка нервных волокон). Синдром и вызывает нарушение движений и расстройство чувствительности.
Как только его госпитализировали, дом, где жил Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Из-за этого появилась версия об отравлении. Как сообщили в Reuters: «Помимо медиков, этой ситуацией занимается европейская разведка».
Хотя большинство медиков сходится на том, что никакого отравления нет - это всё из области конспирологии. И считают, что, скорее всего, синдром у Чубайса появился как осложнение после коронавируса:
«Это ведёт от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания.
Заболеванию предшествуют бактериальная или вирусная инфекции. Организм вырабатывает антитела, которые по каким-то причинам начинают поражать собственные клетки. В случае Чубайса – клетки оболочки периферических нервов. Врачи останавливают подобный иммунный ответ, вводя иммуноглобулин, проводя обмен плазмы и обеспечивая дыхание.
Смертность пациентов с подобным диагнозом составляет 3-7%. Почти у половины надолго остаются последствия паралича».
Сейчас Чубайс не может ходить, но довольно активно и адекватно отвечает на вопросы. Слухи о своём якобы отравлении, он никак не прокомментировал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А с ней сопутствующие - сарказм, маразм и кефир на ночь.
Ничего личного, лишь констатация факта.
Его никто из страны не выгонял, сидел себе спокойно, бюджеты пилил.
Мне просто интересна причина по которой либеральная тусовка подозревает что его отравили. За что по их мнению его могли отравить?
Это Ходор вроде как их любимчик.
Будет ли здесь хотя бы один христианин который посочувствует этому персонажу?
Или рыжий всем настолько кровь свернул, что сочувствия не выживает в принципе?
Ну сейчас на западе снова заведут старые пластинки о зловещей тени кремля, вспомнят скрипалей, литиненко и наверное даже маркова.