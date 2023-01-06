Никита Михалков попал в реанимацию ковидного отделения с двухсторонней пневмонией

И вот вчера Михалков попал в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии: с высокой температурой, кашлем, одышкой и тошнотой.

Сначала его привезли в столичную ГКБ №67, но позже перевели в ковидную больницу. У него диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, также у 77-летнего режиссёра выявили интоксикационный синдром.

У Никиты Сергеевича наблюдается дыхательная недостаточность, при этом дышит он самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Его состояние тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика.