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Никита Михалков попал в реанимацию ковидного отделения с двухсторонней пневмонией

Никита Михалков попал в реанимацию ковидного отделения с двухсторонней пневмонией

Автор:
06 января 2023 18:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Бесогон   Никита Михалков   больница   грипп   пневмония   реанимация   режиссер   
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Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, выявлена дыхательная недостаточность.

Никита Михалков в представлении не нуждается - один «Бесогон» чего стоит. К нему можно прибавить шикарный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и множество других известнейших режиссёрских и актёрских работ Никиты Сергеевича. У него даже «Оскар» есть - за спорный фильм «Утомлённые солнцем». Этот фильм ещё называют самым странным артхаусом первой половины 1990-х. Про вторую часть этой картины сказано ещё больше, а её критика ещё острее.

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В общем, Михалков оставил широкий след в культуре позднего СССР и современной России. А положительный это след или же неоднозначный - станет ясно со временем. На данный момент его и хвалят, и отчаянно критикуют.

И вот вчера Михалков попал в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии: с высокой температурой, кашлем, одышкой и тошнотой.

Сначала его привезли в столичную ГКБ №67, но позже перевели в ковидную больницу. У него диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, также у 77-летнего режиссёра выявили интоксикационный синдром.

У Никиты Сергеевича наблюдается дыхательная недостаточность, при этом дышит он самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Его состояние тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика.

Ранее Никита Михалков вакцинировался от Covid-19, а его представители утверждали, что у режиссёра обычный грипп.

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Метки: COVID-19   Бесогон   Никита Михалков   больница   грипп   пневмония   реанимация   режиссер   
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71  комментарий
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9k
GROMOZEKA 13 часов назад
Не во всем с ним согласен и не все фильмы его нравятся (из новых), тем не менее, здоровья ему!
Фигура в кинематографе харизматичная и легендарная, чего уж там греха таить
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−8
rtgfghghgw 11 минут назад
да! когда то уважаемый генри баскервиль уже не тот ...
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−8
rtgfghghgw Час назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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−8
rtgfghghgw 4 часа назад
ПОРА ДЕЛAТЬ ИЗ ЭТИХ MРAЗEЙ РИМСКИЕ СВЕЧИ ВДOЛЬ ДOРОГИ ...
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−8
rtgfghghgw 4 часа назад
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341
Дементий Мурзич 5 часов назад
Ну во первых: ковида у него нет. во вторых: двухсторонней пневмонии у него нет. Состояние средней тяжести и положительное в плане гемодинамики и легочного аутсорсинга.т.е скоро выпишут домой.
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14k
Vital Idol 6 часов назад
Россия! Слышишь этот зуд?!
Три Михалкова по тебе ползут...
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10k
Просто Царь 6 часов назад
Вылизывал всем.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Просто Царь 6 часов назад
Мохнатого шмеля заразил боевой комар, которого запустил Билли Гейтс.
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−23
oleg surov 7 часов назад
Старик решил свалить пока не посадили. Гаага она всех достанет
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20k
иванов дмитрий 7 часов назад
Династия Михалковых по своему уникальна .
Славили Сталина
Ругали Сталина , хвалили Хрущева
Неодобряли Хрущева , славили Брежнева
Скептично к Брежневу , Славили Горбачева
Ругали Горбачева , писали оды Ельцину
Ругали Ельцина , славили Путина

.
А Фильмы Михалкова , мне нравятся.
В общем по настоящему во всем талантливые ребята )))
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5k
Fishki_surfer 7 часов назад
Бесогон бесогоном, а чипироваться стоило бы...
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760
Анисимов Вадим 8 часов назад
Зачем в ковидную больницу? Там его точно добьют. Верните его в пульмонологическое отделение.
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70
Аврашалом Маркович 9 часов назад
Не тот дед.
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8k
mbr 9 часов назад
Беспокоится нет причин, он вакцинирован.
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4k
Вячеслав 9 часов назад
Грипп кстати способен больше людей выкосить, да и переболеть им можно в более тяжёлой форме, чем ковид. Если посмотреть статистику, от от множественных штаммов гриппа померло множество людей от мала до велика. Так что его не стоит недооценивать, а по сравнению с ним ковидло нервно курит в сторонке.
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1k
Nick Z 10 часов назад
Легендарный был защитник интеллектуальной собственности правообдадателей
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1k
Vladimir 10 часов назад
Выздоровления ВЕЛИКОМУ режиссёру и отличному артисту.
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14k
ss 10 часов назад
К творчеству Никиты Сергеевича у меня сложное отношение. Он безусловно - веха в советском/российском кинематографе. Мне нравится то, что он делал до 80-х и категорически не нравится то, что после.

Как человеку я желаю ему скорейшего выздоровления.
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592
сергей ремизов 10 часов назад
Все мы смертны. Ад ждёт.
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333
стеклоВАТА 11 часов назад
За его "Бесогон" он заслужил отдельное спасибо!
надеюсь поправиться! давно не желал кому-то не близкому здоровья от всей души!
ему желаю!
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