Никита Михалков попал в реанимацию ковидного отделения с двухсторонней пневмонией

Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, выявлена дыхательная недостаточность.
Никита Михалков в представлении не нуждается - один «Бесогон» чего стоит. К нему можно прибавить шикарный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и множество других известнейших режиссёрских и актёрских работ Никиты Сергеевича. У него даже «Оскар» есть - за спорный фильм «Утомлённые солнцем». Этот фильм ещё называют самым странным артхаусом первой половины 1990-х. Про вторую часть этой картины сказано ещё больше, а её критика ещё острее.
В общем, Михалков оставил широкий след в культуре позднего СССР и современной России. А положительный это след или же неоднозначный - станет ясно со временем. На данный момент его и хвалят, и отчаянно критикуют.
И вот вчера Михалков попал в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии: с высокой температурой, кашлем, одышкой и тошнотой.
Сначала его привезли в столичную ГКБ №67, но позже перевели в ковидную больницу. У него диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, также у 77-летнего режиссёра выявили интоксикационный синдром.
У Никиты Сергеевича наблюдается дыхательная недостаточность, при этом дышит он самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Его состояние тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика.
Ранее Никита Михалков вакцинировался от Covid-19, а его представители утверждали, что у режиссёра обычный грипп.
Источник:
- У певицы МакSим поражено более 75% легких
- Анатолий Чубайс не может ходить, но может говорить
- Врачей обвиняют в смерти 8-летней девочки. Они боялись подойти к ней из-за Covid-19
- «Вы идиоты или подонки?»: начальник ковидного госпиталя оскорбил врачей, отговаривающих от прививки
- Анатолий Чубайс попал в реанимацию
Фигура в кинематографе харизматичная и легендарная, чего уж там греха таить
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Три Михалкова по тебе ползут...
Славили Сталина
Ругали Сталина , хвалили Хрущева
Неодобряли Хрущева , славили Брежнева
Скептично к Брежневу , Славили Горбачева
Ругали Горбачева , писали оды Ельцину
Ругали Ельцина , славили Путина
.
А Фильмы Михалкова , мне нравятся.
В общем по настоящему во всем талантливые ребята )))
Вице-президент парламента Германии призывает к расследованию травм и смертей от вакцинации против Covid-19.
Главный патологоанатом страны и его команда обнаружили, что у 30 процентов обследованных ими людей, умерших вскоре после вакцинации против Covid-19, именно прививки и стали причиной смерти.
Похоронные бюро в Норвегии бьют тревогу, поскольку избыточная смертность зашкаливает, и им уже сложно хранить тела многочисленных усопших
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально признало, что вакцина Pfizer таки вызывает образование тромбов.
В Гонконге вакцинацией от ковида охвачено 90% населения, а по смертности страна сегодня выходит на первое место в мире.
Недавно опубликованные данные о страховании для 72 миллионов человек показывают, что внезапные, неожиданные смерти резко возросли по всей Германии с тех пор, как в 2021 году началось внедрение вакцины против Covid-19
The Daily Skeptic сообщает, (https://dailysceptic.org/2022/12/13/sudden-deaths-explode-in-germany-after-vaccine-rollout-new-insurance-data-show/)https://dailysceptic.org/2022/12/13/sudden-deaths-explode-in-germany-after-vaccine-rollout-new-insurance-data-show/) что более 80 человек ежедневно умирают внезапно и загадочно, согласно отчёту (https://notrickszone.com/2022/12/12/breaking-data-of-72-million-insured-shows-massive-sudden-unexpected-deaths-exploded-in-germany-since-2021/)https://notrickszone.com/2022/12/12/breaking-data-of-72-million-insured-shows-massive-sudden-unexpected-deaths-exploded-in-germany-since-2021/).
В Австралии начали устанавливать дефибрилляторы вне домов
Это делают из-за увеличения числа внезапных остановок сердца.
«Миллионы людей погибли из-за вакцины, говорит доктор. Маккалоу
( войдет в историю как крупнейшая катастрофа в области биологической фармацевтической безопасности в истории человечества. Это будет хуже, чем большинство войн с точки зрения смертности».
Продолжать?
Если у нас этим не занимаются, это не значит что у нас этого нет. Ага ага))
Как человеку я желаю ему скорейшего выздоровления.
надеюсь поправиться! давно не желал кому-то не близкому здоровья от всей души!
ему желаю!