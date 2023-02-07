Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет

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Сможете ли вы угадать флаги государств, исчезнувших с политической карты мира? Дюжина вопросов для настоящих эрудитов, имеющих неплохие познания в вексиллологии, географии и истории.
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4 флаг сбил с толку, Франция, Арагон, Кастилия, Иерусалим, всё намешено. А в 9, тупо не прочитал варианты и не обратил внимание на всадников, хотя вопрос лёгкий. 11 просто не знал.
Кстати, в геральдике, моноцветный флаг показывает высший статус в межгосударственных отношениях. Трехцветный -- флаг колонии.