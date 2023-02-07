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Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет

Тест для географических всезнаек по флагам стран, которых уже нет

Автор:
07 февраля 2023 20:05
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   вексиллология   исторические тесты   исторические флаги   тест   тесты по флагам   
1802
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Сможете ли вы угадать флаги государств, исчезнувших с политической карты мира? Дюжина вопросов для настоящих эрудитов, имеющих неплохие познания в вексиллологии, географии и истории.

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Метки: Тесты   вексиллология   исторические тесты   исторические флаги   тест   тесты по флагам   
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9  комментариев
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4k
Квизо 52 минуты назад
9 из 12. Очень понравился тест. Хотя это не география, а вексиллология.
4 флаг сбил с толку, Франция, Арагон, Кастилия, Иерусалим, всё намешено. А в 9, тупо не прочитал варианты и не обратил внимание на всадников, хотя вопрос лёгкий. 11 просто не знал.
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59k
Дворняга 11 минут назад
10 из 12. 2й и 11й мимо. С ГДР, Грузией, Кореей и Бразилией самое лёгкое, Австро-Венгрию -недавно рассматривал их униформу Первой мировой и отложилось. Остальные просто вспоминая исторические факты.
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65k
Андрей 18 минут назад
Срезался на Данциге, 11/12. Остальное - достаточно внимательно смотреть на изображение. К примеру, флаг Бразилии до сих пор в тех же цветах, но похож на флаг Соединённых Штатов Америки, а в ответах - "СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ Бразилии". Французский флаг - достаточно вспомнить "Трёх мушкетёров". Флаг - Эфиопии до сих пор такой, только изменилась центральная фигура. И т.д.
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8k
mbr 19 минут назад
Вот правильный флаг. Традиционный русский, которому не одна сотня лет.
Кстати, в геральдике, моноцветный флаг показывает высший статус в межгосударственных отношениях. Трехцветный -- флаг колонии.
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135
serge Полчаса назад
О трети этих государств я даже не подозревал. Но, тем не менее, 11/12
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2k
Enotko Ytko 43 минуты назад
да блин, 10/12 погорел на 4-м и 11-м
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47k
Элек Мек Час назад
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