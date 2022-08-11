Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка

Между тем, журналисты из из Electrek считают, что этот тест некорректен, а в самой компании Тесла уверены, что работа системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) полностью безопасна при выполнении всех рекомендаций компании, а именно: руки на руле и внимательно смотреть на дорожную обстановку. При этом сообщают о том факте, что в 4-м квартале 2021 года Tesla зафиксировала одну аварию на каждые 6,9 млн км использования системы FSD, а в обычных машинах (по данным Национального управления по безопасности дорожного движения США) ДТП с человеком за рулём случаются куда чаще: каждые 640 тыс. км.

Что же касается теста с манекеном-ребенком, похоже, Full Self-Driving самостоятельно и без подсказок водителя в этом случае не справляется. И о каком автоматизме тогда может идти речь?

В начале августа Департамент транспорта Калифорнии (DMV) обвинил Tesla в мошенничестве при маркетинге систем помощи водителю Autopilot и Full Self Driving (FSD). Авто с ярлыками этих автосистем позиционируется Теслой как автономное транспортное средство, тогда как стоило бы представлять их обычным продуктом или торговой маркой. "На практике же автомобили не работали автономно во время рекламной кампании этих функций и не работают сейчас", - возмущаются в Департаменте транспорта. В результате ведомство подало два исковых заявления в Управление административных слушаний Калифорнии, и в самом худшем случае Теслу могут лишить лицензии на продажу авто в Калифорнии, в лучшем - она отделается штрафами.

