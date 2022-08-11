FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10023 поста • 778 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка

Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка

Автор:
11 августа 2022 08:00
Сообщество : Автомир
Метки: Dawn Project   FSD   Full Self-Driving   Tesla   испытания   тест   эксперимент   
472
2
1

На испытательном полигоне в Калифорнии электромобиль Tesla Model 3 с последними обновлениями ни разу не затормозил перед препятствием в виде трёх по-разному одетых манекенов-детей.

Эксперты Dawn Project проводили тест работы FSD на закрытой территории полигона США. По условиям эксперимента Tesla разгонялась до 40 км/ч, после чего должна была затормозить перед фигурой ребенка. Однако включенная система FSD ни разу не смогла обнаружить неподвижный манекен на дороге.


В результате авто сбивало фигуру снова и снова, вне зависимости от цвета одежды манекена (красный, белый и темный). Основатель проекта Dawn Дэн О'Дауд назвал результаты тестов глубоко тревожными. Он подчеркнул, что "более ста тысяч водителей Tesla уже используют режим полного автономного вождения на дорогах общего пользования, подвергая детей большому риску по всей стране".



Между тем, журналисты из из Electrek считают, что этот тест некорректен, а в самой компании Тесла уверены, что работа системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) полностью безопасна при выполнении всех рекомендаций компании, а именно: руки на руле и внимательно смотреть на дорожную обстановку. При этом сообщают о том факте, что в 4-м квартале 2021 года Tesla зафиксировала одну аварию на каждые 6,9 млн км использования системы FSD, а в обычных машинах (по данным Национального управления по безопасности дорожного движения США) ДТП с человеком за рулём случаются куда чаще: каждые 640 тыс. км.


Что же касается теста с манекеном-ребенком, похоже, Full Self-Driving самостоятельно и без подсказок водителя в этом случае не справляется. И о каком автоматизме тогда может идти речь?


В начале августа Департамент транспорта Калифорнии (DMV) обвинил Tesla в мошенничестве при маркетинге систем помощи водителю Autopilot и Full Self Driving (FSD). Авто с ярлыками этих автосистем позиционируется Теслой как автономное транспортное средство, тогда как стоило бы представлять их обычным продуктом или торговой маркой. "На практике же автомобили не работали автономно во время рекламной кампании этих функций и не работают сейчас", - возмущаются в Департаменте транспорта. В результате ведомство подало два исковых заявления в Управление административных слушаний Калифорнии, и в самом худшем случае Теслу могут лишить лицензии на продажу авто в Калифорнии, в лучшем - она отделается штрафами.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Dawn Project   FSD   Full Self-Driving   Tesla   испытания   тест   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Маленький уточняющий вопрос - Манекены были черные или белые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 2 часа назад
Пришла пора мочить Маска) Не долго музыка играла)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Смысл во всех этих наворотах, если мне нужно контролировать авто и дорогу, держа руки на руле, как в обычном автомобиле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
сеньор Леонсио 3 часа назад
На испытательном полигоне в Калифорнии электромобиль Tesla Model 3 с последними обновлениями ни разу не затормозил перед препятствием в виде трёх по-разному одетых манекенов-детей.(ц)
Видимо Тесла их идентифицирует как карликов террористов.Ну или скажут ,что её русские хакеры сломали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155384



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
Набирающие популярность в сообществах
Только одно фото
Только одно фото
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200 тысяч
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200...
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео)
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#забавно#улыбнуло#СССР#подборка#сарказм#Жизнь#Еда
#Юмор#животные#история#картинки#интересное#факты#собака#сатира#кошка#истории
#люди#в мире#позитив#новости#смешно#Ynews#знаменитости#удивительно#домашние животные#комментарии
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео) В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео) Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный Какой мед выберут пчелы — домашний или магазинный 17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня 17 бедолаг, которые являются идеальным определением плохого дня Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Кот Шредингера: жив он или все-таки нет? Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Инновационная западня: американец еле выбрался из задымившейся Tesla Инновационная западня: американец еле выбрался из задымившейся Tesla

На что жалуетесь?

Вернуться