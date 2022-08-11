Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка

На испытательном полигоне в Калифорнии электромобиль Tesla Model 3 с последними обновлениями ни разу не затормозил перед препятствием в виде трёх по-разному одетых манекенов-детей.
Эксперты Dawn Project проводили тест работы FSD на закрытой территории полигона США. По условиям эксперимента Tesla разгонялась до 40 км/ч, после чего должна была затормозить перед фигурой ребенка. Однако включенная система FSD ни разу не смогла обнаружить неподвижный манекен на дороге.
В результате авто сбивало фигуру снова и снова, вне зависимости от цвета одежды манекена (красный, белый и темный). Основатель проекта Dawn Дэн О'Дауд назвал результаты тестов глубоко тревожными. Он подчеркнул, что "более ста тысяч водителей Tesla уже используют режим полного автономного вождения на дорогах общего пользования, подвергая детей большому риску по всей стране".
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Между тем, журналисты из из Electrek считают, что этот тест некорректен, а в самой компании Тесла уверены, что работа системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) полностью безопасна при выполнении всех рекомендаций компании, а именно: руки на руле и внимательно смотреть на дорожную обстановку. При этом сообщают о том факте, что в 4-м квартале 2021 года Tesla зафиксировала одну аварию на каждые 6,9 млн км использования системы FSD, а в обычных машинах (по данным Национального управления по безопасности дорожного движения США) ДТП с человеком за рулём случаются куда чаще: каждые 640 тыс. км.
Что же касается теста с манекеном-ребенком, похоже, Full Self-Driving самостоятельно и без подсказок водителя в этом случае не справляется. И о каком автоматизме тогда может идти речь?
В начале августа Департамент транспорта Калифорнии (DMV) обвинил Tesla в мошенничестве при маркетинге систем помощи водителю Autopilot и Full Self Driving (FSD). Авто с ярлыками этих автосистем позиционируется Теслой как автономное транспортное средство, тогда как стоило бы представлять их обычным продуктом или торговой маркой. "На практике же автомобили не работали автономно во время рекламной кампании этих функций и не работают сейчас", - возмущаются в Департаменте транспорта. В результате ведомство подало два исковых заявления в Управление административных слушаний Калифорнии, и в самом худшем случае Теслу могут лишить лицензии на продажу авто в Калифорнии, в лучшем - она отделается штрафами.
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АНТИФИШКИ
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Видимо Тесла их идентифицирует как карликов террористов.Ну или скажут ,что её русские хакеры сломали!