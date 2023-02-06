20 угарных доказательств того, что наличие детей гарантирует море "развлечений"

Дети - это настоящая радость в жизни и лучший источник хорошего настроения, но одновременно и постоянного беспокойства. Наверняка каждый родитель оставляя ребенка одного, ровно через пять минут начинал задавать себе тревожный вопрос: "Почему стало тихо?"

Вот и герои этого поста наткнулись на внезапное "развлечение", которое устроили их любимые чада.

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Приятного аппетита! 0 Источник:

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Дочь помогала мне мыть машину 0 Источник:

Пора вызывать экзорциста 0 Источник:

Он увидел это в интернете 0 Источник:

Пока я спала 0 Источник:

Он где-то раздобыл острый предмет 0 Источник:

Мы услышали дикие крики, он застрял в унитазе 0 Источник:

Сожаления - ноль 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

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Обконфетилась 0 Источник:

Перманентный маркер очень стойкий 0 Источник:

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Наша девочка точно будущий модельер 0 Источник:

Это молочная смесь младшей сестры 0 Источник:

Папа не уследил 0 Источник:

Наш сынок хотел приготовить яичницу 0 Источник:

Он запутался в кардигане и чуть меня не уронил 0 Источник:

Клавиатура нуждалась в тщательной чистке 0 Источник: