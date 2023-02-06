20 угарных доказательств того, что наличие детей гарантирует море "развлечений"

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Дети - это настоящая радость в жизни и лучший источник хорошего настроения, но одновременно и постоянного беспокойства. Наверняка каждый родитель оставляя ребенка одного, ровно через пять минут начинал задавать себе тревожный вопрос: "Почему стало тихо?"
Вот и герои этого поста наткнулись на внезапное "развлечение", которое устроили их любимые чада.
Вот и герои этого поста наткнулись на внезапное "развлечение", которое устроили их любимые чада.
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