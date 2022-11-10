15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство

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Если задуматься, что в кошках такого уникального? Четыре лапы, хвост, и море независимости. Но каждый хозяин знает, что всего один взгляд на усатого питомца гарантированно помогает снять стресс. В этом посте вы увидите пушисто - когтистых поднимателей настроения и их забавные выходки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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