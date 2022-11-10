15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство

Если задуматься, что в кошках такого уникального? Четыре лапы, хвост, и море независимости. Но каждый хозяин знает, что всего один взгляд на усатого питомца гарантированно помогает снять стресс. В этом посте вы увидите пушисто - когтистых поднимателей настроения и их забавные выходки.

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Через стекло двери наш кот выглядит так, как-будто его нарисовал Пикассо 0 Источник:

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Почти как "Утекающее время" Дали 0 Источник:

Белое совершенство 0 Источник:

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Отражение от аквариума сделало нашего кота радужным 0 Источник:

Я не удержался и купил эти подушки 0 Источник:

Когда на лестницу уселся кот, то фото сразу превратилось в произведение искусства 0 Источник:

Участие в батальной сцене слегка его утомило 0 Источник:

Захотел на ручки 0 Источник:

Витражный кот 0 Источник:

Обожает помогать с упаковкой новогодних подарков 0 Источник:

Оперный певец 0 Источник:

Игрушки 0 Источник:

Я позирую, давай рисуй 0 Источник: