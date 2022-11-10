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Сообщество Без кота и жизнь не та 1442 поста • 448 подписчиков подписаться
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15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство

15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство

Автор:
10 ноября 2022 22:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Подниматели   доказательства   искусство   коты   настроение   стресс   уникальные   
1370
16
Если задуматься, что в кошках такого уникального? Четыре лапы, хвост, и море независимости. Но каждый хозяин знает, что всего один взгляд на усатого питомца гарантированно помогает снять стресс. В этом посте вы увидите пушисто - когтистых поднимателей настроения и их забавные выходки.
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Источник:

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Метки: Подниматели   доказательства   искусство   коты   настроение   стресс   уникальные   
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2  комментария
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Денис Минуту назад
Всё тлен... Моей иногда вообще фиолетово все вокруг
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20k
Alf 55 минут назад
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