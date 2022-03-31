10 фактов, которые доказывают, что животные большие гуманисты

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Перепады настроения, разговоры во сне, набор веса при стрессе - это лишь некоторые из многих вещей, которые, как мы думали, отличают людей от животных. Оказывается, мы далеко не уникальны, потому что многие четвероногие могут испытывать чувства, похожие на человеческие. В этом посте вы узнаете удивительные факты, которые доказывают, что животные такие же, как мы.
По наблюдениям исследователей, слоны переживают сильный стресс, теряя близких, и могут оплакивать их даже через несколько месяцев. Если слоны приближаются к месту смерти своего любимого человека, они могут остановиться и замолчать на мгновение, и это может длиться несколько минут.
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Шимпанзе умеют проявлять эмпатию — они могут разделять и понимать эмоции других, но, как и у людей, уровень сострадания может быть разным. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, после конфликта шимпанзе могут импульсивно прийти и утешить пострадавшие стороны.
Мыши могут выражать эмоции так же, как и люди. Они способны визуально сообщать о своей боли и читать эмоции друг друга.
Голоса нескольких дельфинов были записаны во время сна, во французском аквапарке Planète Sauvage, и они имитировали звуки китов. Дельфины могли слышать эти звуки, только во время дневных шоу, поэтому они их “сохраняли” и воспроизводили ночью как возможный вариант разговора во сне.
Одной из причин того, что кошки прибавляют в весе, могут быть случаи стресса, тревоги и несчастья. То есть резкое изменение веса может быть связано с эмоциональным состоянием животного. То же самое происходит и с людьми. Тем не менее, если ваша кошка набрала вес, все же лучше посетить ветеринара и проверить состояние ее здоровья.
Судя по всему, обезьяны-тамарины, действительно наслаждаются общением. У них очень сложная система разговора, и возможно, они даже единственные животные, которые могут шептать, как люди.
Исследователи из Ричмондского университета выяснили, что крысы могут водить автомобиль, управлять рулем и контролировать процесс перемещения. Это означает, что крысы могут обладать большими способностями и могут выполнять более сложные задачи, чем когда-либо думали ученые.
Приматологи из Йеркса обнаружили новые доказательства того, что обезьяны могут не только сотрудничать в поисках пищи, но и делиться результатами своих усилий с другими. Они могут делать это ради неопределенной выгоды, но, по-видимому, из-за чувства взаимной поддержки.
Ученые выяснили, что белухи, как правило, создают сложные общества, понимают и ценят культуру, а также чтят предков и семейные узы. Наряду с тем, что китовые детеныши остаются со своими матерями более года, это показывает, насколько мы похожи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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