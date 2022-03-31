10 фактов, которые доказывают, что животные большие гуманисты

Одной из причин того, что кошки прибавляют в весе, могут быть случаи стресса, тревоги и несчастья. То есть резкое изменение веса может быть связано с эмоциональным состоянием животного. То же самое происходит и с людьми. Тем не менее, если ваша кошка набрала вес, все же лучше посетить ветеринара и проверить состояние ее здоровья.