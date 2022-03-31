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10 фактов, которые доказывают, что животные большие гуманисты

10 фактов, которые доказывают, что животные большие гуманисты (11 фото)

Автор:
31 марта 2022 22:55
Сообщество : Животные
Метки: Гуманисты   Уникальны   Чувства   доказательства   животные   настроение   факты   
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Перепады настроения, разговоры во сне, набор веса при стрессе - это лишь некоторые из многих вещей, которые, как мы думали, отличают людей от животных. Оказывается, мы далеко не уникальны, потому что многие четвероногие могут испытывать чувства, похожие на человеческие. В этом посте вы узнаете удивительные факты, которые доказывают, что животные такие же, как мы.
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Источник:

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Метки: Гуманисты   Уникальны   Чувства   доказательства   животные   настроение   факты   
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