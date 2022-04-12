20 душевных доказательств, что животные - это лучшие антидепрессанты

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У каждого из нас бывают тяжёлые дни. Но к счастью, наши питомцы обладают уникальной способностью снимать стресс. Они как-будто чувствуют, когда нам нужна помощь и поддержка. В этом посте вы увидите забавных хвостатых, которые заставят улетучиться ваше плохое настроение.
Милота
Это любовь
Животные приносят радость в нашу жизнь
Бабушка, я так тебя люблю
Утка решила покормить рыб
Три пушистых шарика
Любитель поцелуев
Совы тоже любят внимание
Завидное чувство ритма
Центр внимания
Самая милая работа
Источник:
АНТИФИШКИ
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