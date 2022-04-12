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20 душевных доказательств, что животные - это лучшие антидепрессанты

20 душевных доказательств, что животные - это лучшие антидепрессанты (9 фото + 11 видео)

Автор:
12 апреля 2022 22:05
Сообщество : Животные
Метки: Душевные   Помогут   антидепрессанты   доказательства   животные   любовь   настроение   стресс   
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У каждого из нас бывают тяжёлые дни. Но к счастью, наши питомцы обладают уникальной способностью снимать стресс. Они как-будто чувствуют, когда нам нужна помощь и поддержка. В этом посте вы увидите забавных хвостатых, которые заставят улетучиться ваше плохое настроение.

Источник:

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Метки: Душевные   Помогут   антидепрессанты   доказательства   животные   любовь   настроение   стресс   
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2  комментария
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Dominus 2 часа назад
Спасибо , это лучшее что я сегодня видел в этом чудном мире .
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Olga S Час назад
Мужичок с чёрным песиком напомнил мне мою юность. У меня был дог немецкий, тоже так бесится и круги нарезал по квартире и я с ним иногда. Классный пост, супер позитивный!
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