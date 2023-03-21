20 угарных питомцев, которые изменят ваше настроение к лучшему

Домашние животные почти всегда полны энергии и позитива. А любимый хозяин является для них постоянным источником счастья. Поэтому питомцы видят, когда мы больны или чем-то расстроены, и изо всех сил стараются поднять нам настроение или вызвать улыбку. Взгляните, что они только не вытворяют.