20 угарных питомцев, которые изменят ваше настроение к лучшему

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Домашние животные почти всегда полны энергии и позитива. А любимый хозяин является для них постоянным источником счастья. Поэтому питомцы видят, когда мы больны или чем-то расстроены, и изо всех сил стараются поднять нам настроение или вызвать улыбку. Взгляните, что они только не вытворяют.
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