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20 угарных питомцев, которые изменят ваше настроение к лучшему

20 угарных питомцев, которые изменят ваше настроение к лучшему

Автор:
21 марта 2023 22:21
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   вытворяют   изменят   к лучшему   настроение   счастье   угарные   
2595
21

Домашние животные почти всегда полны энергии и позитива. А любимый хозяин является для них постоянным источником счастья. Поэтому питомцы видят, когда мы больны или чем-то расстроены, и изо всех сил стараются поднять нам настроение или вызвать улыбку. Взгляните, что они только не вытворяют.

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Метки: Питомцы   вытворяют   изменят   к лучшему   настроение   счастье   угарные   
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7  комментариев
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9k
Garpia121 9 часов назад
У мужа розовая зубная щетка. Бедный мужик.
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474
Сергей Garpia121 8 часов назад
И что в этом такого?! Мне индеферетно как выглядит инструмет- главное чтоб нормальный был. Если глубже копнуть будет интереснее - сейчас в роддоме детей ленточками разноцветными маркеруют ( розовые, синим) а 200 лет назад розовый был маркером мальчиков, дорогой краситель на наследника тратился, тенденция изменилась в середине 20 века, так что все эти внешние атрибуты больше для моды, даже обувь на каблуке не для женщин изначально делалась, а для мужчин ( подсказка- верхом на лошади в стремлении нога лучше сидит) , это все игры таргашей- дай женщине новую тенденцию и она будет тратить на картину деньги - бизнес, ни чего личного.
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14k
Типа граф Час назад
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3k
S__D 5 часов назад
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1k
Виктор Глущенко 7 часов назад
А ваша кошка делает вам кофе по утрам?
Нет , мне мой кот по утрам делает массаж , когда попрошу .
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1
Ксюта k 8 часов назад
Чеширский кот очарователен.
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