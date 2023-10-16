В Астане прямо на концерте умер мобилограф группы "Ирина Кайратовна"

Музыканты отменили все ближайшие концерты.
Мобилограф популярной казахстанской группы Шахназ Жылкайдаров потерял сознание на глазах зрителей во время концерта в Астане, 14 октября. Фотографа отнесли в гримёрную, вызвали медиков, но те помочь уже ничем не смогли и констатировали смерть.
На кадрах с мобильного телефона одного из зрителей видно, что буквально за несколько секунд до потери сознания 21-летний парень наслаждался диджей-сетом, фотографируя работу музыканта на разогреве перед выходом на сцену участников группы "Ирины Кайратовны".
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Несколько позже на сцену вышли музыканты и рассказали о трагедии, а также извинились за то, что концерт придётся отменить. Артисты сказали, что не смогут "плясать на костях", поэтому предложили вернуть билеты или оставить их на следующее выступление. Когда оно состоится, пока неизвестно. Свои концерты на 14 и 15 октября группа отменила. К решению музыкального коллектива зрители отнеслись с пониманием.
"Нам очень тяжело говорить об этом. У нас мобилограф на сцене упал недавно, вы видели наверное. Он скончался. Поэтому, к сожалению, мы не сможем сегодня перед вами выступить. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы посмотрели, поддерживаете нас, мы вас безумно любим", — с трудом сдерживая слёзы, обратился к зрителям один из участников музыкального коллектива.
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Сегодня казахстанские СМИ сообщили о предварительной причине скоропостижной кончины 21-летнего мобилографа. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила от острого геморрагического панкреонекроза (некроз поджелудочной железы). В Институте судебных экспертиз города Астаны добавили, что точная причина будет известна после токсикологического исследования.
Члены группы пообещали, что посвятят концертный тур по Европе, который был запланирован на конец месяца, "памяти и уважению Шахназу".
Мобилография — достаточно молодая профессия, которая появилась в 2004 году благодаря развитию социальных сетей. Мобилограф, это тот же фотограф, но который создаёт изображения при помощи смартфона и исключительно для социальных сетей.
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Кто такой мобилограф? Что такого важного он делал, что о нем тут пишут?
Что за группа такая группы "Ирина Кайратовна"?