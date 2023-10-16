В Астане прямо на концерте умер мобилограф группы "Ирина Кайратовна"

Мобилограф популярной казахстанской группы Шахназ Жылкайдаров потерял сознание на глазах зрителей во время концерта в Астане, 14 октября. Фотографа отнесли в гримёрную, вызвали медиков, но те помочь уже ничем не смогли и констатировали смерть.





На кадрах с мобильного телефона одного из зрителей видно, что буквально за несколько секунд до потери сознания 21-летний парень наслаждался диджей-сетом, фотографируя работу музыканта на разогреве перед выходом на сцену участников группы "Ирины Кайратовны".