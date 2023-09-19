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"Думала, что вор": в Казахстане бабушка перерезала страховочный трос промышленному альпинисту

"Думала, что вор": в Казахстане бабушка перерезала страховочный трос промышленному альпинисту

Автор:
19 сентября 2023 08:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   астана   бабушка   мойщик окон   перерезала трос   промышленный альпинизм   страховочный трос   
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Бдительная старушка увидела за окном многоэтажки висящего на веревке человека и не растерялась.

Пожилая женщина едва не отправила мойщика окон на тот свет. Инцидент произошёл в Астане (Казахстан). Мужчина спускался на тросах вниз, когда обнаружил, что канат обрезан.

За окном он заприметил старушку и стал ей выговаривать:

""Женщина, вы зачем это сделали? Зачем отрезали мне трос? Как я теперь спущусь?" - недоумевает на видео мужчина.


Бабушка решила, что её квартиру хотят обчистить и действовала, как подсказало ей сердце. Впрочем, история закончилась благополучно: с пенсионеркой после провели беседу, а добрый промальпинист не стал подавать на старушку заявление в полицию.

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Метки: Видео   Казахстан   астана   бабушка   мойщик окон   перерезала трос   промышленный альпинизм   страховочный трос   
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7  комментариев
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645
Илья Час назад
А чего старую дуру не привлекут по статье "Покушение на убийство общественно опасным способом"
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118
Александра С 6 минут назад
Бабу растрелять надо и потом в Сибирь сослать.
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24k
Axel 45 минут назад
Какая то странно знакомая история)
Ссылка youtu.be
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Copycat Час назад
Да да вчера слышал эту историю от знакомого) реально хорошо что мужик вышел был
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