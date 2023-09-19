"Думала, что вор": в Казахстане бабушка перерезала страховочный трос промышленному альпинисту

Бдительная старушка увидела за окном многоэтажки висящего на веревке человека и не растерялась.
Пожилая женщина едва не отправила мойщика окон на тот свет. Инцидент произошёл в Астане (Казахстан). Мужчина спускался на тросах вниз, когда обнаружил, что канат обрезан.
За окном он заприметил старушку и стал ей выговаривать:
""Женщина, вы зачем это сделали? Зачем отрезали мне трос? Как я теперь спущусь?" - недоумевает на видео мужчина.
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Бабушка решила, что её квартиру хотят обчистить и действовала, как подсказало ей сердце. Впрочем, история закончилась благополучно: с пенсионеркой после провели беседу, а добрый промальпинист не стал подавать на старушку заявление в полицию.
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