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Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам

Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам

Автор:
04 февраля 2023 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Правo   голые люди   мужчины   суд   ходить голым   
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Испанский Верховный суд вынес решение в пользу 29-летнего IT'шника Алехандро Коломара (Alejandro Colomar), который был оштрафован за то, что ходил голым по улицам, после чего пытался проникнуть в зал суда в обнаженном виде.

Дело в том, что подсудимый прибыл на заседание в одних ботинках и в категоричной форме утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.

Вот суд и признал, что в законодательстве Испании в отношении публичной наготы есть так называемый "правовой вакуум".

«Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал», — заявил мужчина.

В Испании с 1988 года разрешена публичная нагота, любой может ходить голым по улице, не боясь, что будет арестован.

Но в некоторых регионах, таких как Вальядолид (Valladolid) и Барселона (Barcelona), приняты собственные законы, регулирующие нудизм.

Скоро будут прыгать по деревьям и искать блох друг у друга. Регресс западной цивилизации однако, - пишет Тг-канал "Горожанин на диване".

Источник:

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Метки: Испания   Правo   голые люди   мужчины   суд   ходить голым   
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13  комментариев
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5k
Гур Час назад
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8k
Борис Карабанов Минуту назад
Была раньше такая детская песенка: "Вот привели меня на суд,
А судья муд...и трясут"
Это видимо, как раз про нудистский суд.
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10k
Shtoppi 4 минуты назад
Скоро они там по всей европе на деревья полезут в массовом порядке. Окончательная деградация уже не за горами
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2k
Женя Женя78 4 минуты назад
у нас бы в дурку просто отправили))
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95k
parallax 23 минуты назад
На фоне писсуаров в женских туалетах, для трансов, вполне себе безобидно.
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87k
Taras Kozalupko 40 минут назад
Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут:
"Три года тебе светит, бля, три года!"

И прокурор сидит в углу
И [мат] лупит по столу -
Намек, что не видать мне, бля, свободы!

Гандон свидетели несут,
И судьи давят, хоть и ссут:
"На лапу дай, на лапу, бля, на лапу!"

На лапу дать я не сумел,
На всю катушку загремел
На Север, бля, на Север по этапу!

Сижу на нарах, блох ищу,
Картошку чистить не хочу
Задаром, поэл, задаром, бля, задаром!
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2
Divan Alex 18 минут назад
Отсебятина, ближе всех к оригиналу - думаю в исполнении Дины Верни
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12k
a_komolow 42 минуты назад
Не останавливайтесь!
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Тиотизм. И дело тту даже не в том, что пгшчему бы и нет"? А отому что подавший иск мягко говоря "блаженный" нарушающий древние устои. Ну а потом сто ещ1 разрешить? Сногаться на улице с кем попало? Такое надо запрещать поому, что мы - люди, а не каккие рептилоиды. у которых такое - норма. Есть некоторые устои "правильного поведения" и разрущать из вот так - верх идиотизма.
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13k
andrulik77 43 минуты назад
Мужики к успеху пришли, фартануло)))). А так то да, бредовая идея.
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28k
albedo 59 минут назад
Психически больные люди - верховный суд Испании.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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