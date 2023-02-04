Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам

Дело в том, что подсудимый прибыл на заседание в одних ботинках и в категоричной форме утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.

Вот суд и признал, что в законодательстве Испании в отношении публичной наготы есть так называемый "правовой вакуум".

«Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал», — заявил мужчина.