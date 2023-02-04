Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам

Испанский Верховный суд вынес решение в пользу 29-летнего IT'шника Алехандро Коломара (Alejandro Colomar), который был оштрафован за то, что ходил голым по улицам, после чего пытался проникнуть в зал суда в обнаженном виде.
Дело в том, что подсудимый прибыл на заседание в одних ботинках и в категоричной форме утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.
Вот суд и признал, что в законодательстве Испании в отношении публичной наготы есть так называемый "правовой вакуум".
«Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал», — заявил мужчина.
В Испании с 1988 года разрешена публичная нагота, любой может ходить голым по улице, не боясь, что будет арестован.
Но в некоторых регионах, таких как Вальядолид (Valladolid) и Барселона (Barcelona), приняты собственные законы, регулирующие нудизм.
Скоро будут прыгать по деревьям и искать блох друг у друга. Регресс западной цивилизации однако, - пишет Тг-канал "Горожанин на диване".
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А судья муд...и трясут"
Это видимо, как раз про нудистский суд.
А судьи яйцами трясут:
"Три года тебе светит, бля, три года!"
И прокурор сидит в углу
И [мат] лупит по столу -
Намек, что не видать мне, бля, свободы!
Гандон свидетели несут,
И судьи давят, хоть и ссут:
"На лапу дай, на лапу, бля, на лапу!"
На лапу дать я не сумел,
На всю катушку загремел
На Север, бля, на Север по этапу!
Сижу на нарах, блох ищу,
Картошку чистить не хочу
Задаром, поэл, задаром, бля, задаром!
- И вот козла ведут на суд,
- гандон на палочке несут