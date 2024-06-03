Изнасиловавшего цыганскую девочку в Испании признали невиновным из-за особенностей национальной культуры

Дескать, секс с несовершеннолетними - часть цыганской традиции, и мужчина не знал, что девочке 12 лет.
Суд испанского Сьюдад-Реаля оправдал 20-летнего цыгана, изнасиловавшего 12-летнюю Бениту. Преступление вскрылось, когда ребёнок забеременел двойней. Врач, осмотрев девочку, сообщил о случившемся в полицию, и любителя нимфеток арестовали за педофилию.
В суде же он пояснил, что не знал о возрасте той, с кем вступил в половой контакт, да и она не чувствовала себя изнасилованной, заявив, что осознавала всё, что с ней происходит, и была счастлива. В итоге несмотря на то, что прокуратура запрашивала для Хесуса Анхеля 11,5 лет лишения свободы, суд счёл, что он не насильник, а просто продолжатель цыганских традиций, т.к. секс в раннем возрасте - одна из особенностей этнической группы, к которой относят обоих участников непростой ситуации.
Обвиняемого освободили в зале суда, и это решение местные правозащитники сочли позорным. Возраст согласия в Испании - 16 лет, и секс с 12-летней - всё-таки перебор, а сексуальные отношения с детьми не являются цыганским обычаем - на самом деле, это миф и уловка, помогающая избежать наказания педофилам.
За время пока длились судебные разбирательства, Бенита родила двойню. Остался ли с ней Хесус Анхель или, выйдя сухим из воды, решил, что становиться отцом ему еще рано, история умалчивает.
Впрочем, ранние браки в цыганских семьях - это действительно традиция по всему миру. Странно, что в Испании к этому относятся с удивлением.
Российские цыганки к тому времени, когда принято заканчивать школу, зачастую уже имеют по паре детишек, а муж юной женщины может быть даже младше неё. К столь юным роженицам-цыганкам в российских роддомах привыкли, и не похоже, чтобы каждый случай ранней беременности заканчивался уголовным делом.
Источник:
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