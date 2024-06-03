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Изнасиловавшего цыганскую девочку в Испании признали невиновным из-за особенностей национальной культуры

Изнасиловавшего цыганскую девочку в Испании признали невиновным из-за особенностей национальной культуры

Автор:
03 июня 2024 18:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   СУД   несовершеннолетние   ранний брак   цыгане   цыганские традиции   
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Дескать, секс с несовершеннолетними - часть цыганской традиции, и мужчина не знал, что девочке 12 лет.

Суд испанского Сьюдад-Реаля оправдал 20-летнего цыгана, изнасиловавшего 12-летнюю Бениту. Преступление вскрылось, когда ребёнок забеременел двойней. Врач, осмотрев девочку, сообщил о случившемся в полицию, и любителя нимфеток арестовали за педофилию.


В суде же он пояснил, что не знал о возрасте той, с кем вступил в половой контакт, да и она не чувствовала себя изнасилованной, заявив, что осознавала всё, что с ней происходит, и была счастлива. В итоге несмотря на то, что прокуратура запрашивала для Хесуса Анхеля 11,5 лет лишения свободы, суд счёл, что он не насильник, а просто продолжатель цыганских традиций, т.к. секс в раннем возрасте - одна из особенностей этнической группы, к которой относят обоих участников непростой ситуации.


Обвиняемого освободили в зале суда, и это решение местные правозащитники сочли позорным. Возраст согласия в Испании - 16 лет, и секс с 12-летней - всё-таки перебор, а сексуальные отношения с детьми не являются цыганским обычаем - на самом деле, это миф и  уловка, помогающая избежать наказания педофилам.


За время пока длились судебные разбирательства, Бенита родила двойню. Остался ли с ней Хесус Анхель или, выйдя сухим из воды, решил, что становиться отцом ему еще рано, история умалчивает.


Впрочем, ранние браки в цыганских семьях - это действительно традиция по всему миру. Странно, что в Испании к этому относятся с удивлением.


Российские цыганки к тому времени, когда принято заканчивать школу, зачастую уже имеют по паре детишек, а муж юной женщины может быть даже младше неё. К столь юным роженицам-цыганкам в российских роддомах привыкли, и не похоже, чтобы каждый случай ранней беременности заканчивался уголовным делом.


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Метки: Испания   СУД   несовершеннолетние   ранний брак   цыгане   цыганские традиции   
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10  комментариев
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150k
parallax 51 минуту назад
Воровство и обман - они тоже являются особенностью национальной культуры цыган. Теперь и за это их не будут наказывать?
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63k
Андрей 5 минут назад
А где те смешные приколы, которыми мне отвечали, когда я говорил о том что сначала гей парады, а потом легализация педофилии? Ау! Вы где? А я вам больше скажу - затем последует каннибализм. Просто кто-то скажет что он приверженец племени папуасов что жрут друг друга и его оправдают.
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2k
КАКАнгел 19 минут назад
а как в принципе можно судить за цыган ? все что против цыган- есть благое дело и надо медаль давать.
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3k
Старожил 39 минут назад
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1k
Alexandr 43 минуты назад
Есть национальная традиция цыган в трубу выпускать, не помню только у кого.
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547
Corkscrew 54 минуты назад
"Дескать, секс с несовершеннолетними - часть цыганской традиции, и мужчина не знал, что девочке 12 лет."
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5k
Максим Макашев Час назад
Где Томми?
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Schreibikus
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