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Индонезия собирается строить новую столицу

Индонезия собирается строить новую столицу (6 фото)

Автор:
31 января 2022 18:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   джакарта   индонезия   интересно   перенос столицы   планы развития   столицы мира   
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Столица Индонезии Джакарта постепенно уходит под воду и к 2050 году треть города может оказаться затопленной. Правительство утвердило план по переносу столицы на остров в джунглях в провинции Восточный Калимантан. У будущей новой столицы уже есть имя - Нусантара.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   джакарта   индонезия   интересно   перенос столицы   планы развития   столицы мира   
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Ego sum qui sum Час назад
Сначала название новой столицы прочитал как Нурсултан
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