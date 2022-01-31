Индонезия собирается строить новую столицу

"Строительство новой столицы — это не просто физическое перемещение правительственных учреждений, — заявил президент Джоко Видодо перед одобрением плана парламентом в начале этого месяца. — Главная цель — построить новый умный город, конкурентоспособный на мировом уровне, построить новый локомотив для перехода к Индонезии, которая будет опираться на инновации и технологии "зеленой экономики".



Строительство Нусантары должно было начаться еще в 2020 году, но этим планам помешала начавшаяся пандемия коронавируса. Освоение территории теперь будет проходить в несколько этапов до 2045 года.