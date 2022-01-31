Индонезия собирается строить новую столицу

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Столица Индонезии Джакарта постепенно уходит под воду и к 2050 году треть города может оказаться затопленной. Правительство утвердило план по переносу столицы на остров в джунглях в провинции Восточный Калимантан. У будущей новой столицы уже есть имя - Нусантара.
Новый город вырастет примерно в 2000 км от того места, где сейчас находится столица Индонезии. Он будет занимать площадь около 560 кв. км. А вообще под проект выделено около 2600 кв. км, остальное зарезервировано для расширения в будущем.
Это приведет к переселению 1,5 миллиона из 10,5 миллиона населения Джакарты, поскольку прогнозы предполагают, что к 2050 году около 95 процентов Северной Джакарты будет затоплено.
Это приведет к переселению 1,5 миллиона из 10,5 миллиона населения Джакарты, поскольку прогнозы предполагают, что к 2050 году около 95 процентов Северной Джакарты будет затоплено.
Компьютерное изображение того, как может выглядеть новый город
Первые планы новой столицы представляют собой утопический замысел, направленный на создание экологически чистого "умного" города, но некоторые детали уже официально подтверждены. В частности, строительство в Нусантаре новых правительственных учреждений и президентского дворца высотой 150 метров.
Экологи, критикующие планы правительства по переносу столицы, утверждают, что проект может нанести ущерб экосистемам в регионе. Горнодобывающая промышленность и плантации пальмового масла и так уже причиняют огромный вред тропическим лесам, в которых обитают исчезающие виды Борнео, в том числе орангутаны.
Экологи, критикующие планы правительства по переносу столицы, утверждают, что проект может нанести ущерб экосистемам в регионе. Горнодобывающая промышленность и плантации пальмового масла и так уже причиняют огромный вред тропическим лесам, в которых обитают исчезающие виды Борнео, в том числе орангутаны.
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В новой столице планируется построить президентский дворец высотой 150 метров
"Строительство новой столицы — это не просто физическое перемещение правительственных учреждений, — заявил президент Джоко Видодо перед одобрением плана парламентом в начале этого месяца. — Главная цель — построить новый умный город, конкурентоспособный на мировом уровне, построить новый локомотив для перехода к Индонезии, которая будет опираться на инновации и технологии "зеленой экономики".
Строительство Нусантары должно было начаться еще в 2020 году, но этим планам помешала начавшаяся пандемия коронавируса. Освоение территории теперь будет проходить в несколько этапов до 2045 года.
Строительство Нусантары должно было начаться еще в 2020 году, но этим планам помешала начавшаяся пандемия коронавируса. Освоение территории теперь будет проходить в несколько этапов до 2045 года.
Строительство Нусантары приведет к переселению 1,5 миллиона из 10,5 миллионов жителей Джакарты
"Новая столица выполняет центральную функцию и является символом идентичности нации, а также новым центром экономического притяжения", — заявил министр планирования Сухарсо Моноарфа парламенту после принятия законопроекта.
Министерство финансов заявило, что первый этап переселения начнется в период между 2022 и 2024 годами.
Министерство финансов заявило, что первый этап переселения начнется в период между 2022 и 2024 годами.
Стоимость проекта составит более 35 миллиардов долларов, и на его реализацию уйдет более двух десятилетий
Планы по перемещению правительства из мегаполиса Джакарты, который страдает от хронических автомобильных пробок, наводнений и загрязнения воздуха, выдвигались несколькими президентами, но ни один из них не продвинулся так далеко, как нынешний президент Индонезии.
Новый город носит имя Нусантара. Это яванское название индонезийского архипелага.
Новый город носит имя Нусантара. Это яванское название индонезийского архипелага.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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