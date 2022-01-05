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Взгляд со стороны: фотограф показал закулисье своих фотографий

Взгляд со стороны: фотограф показал закулисье своих фотографий (33 фото)

Автор:
05 января 2022 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Социальные сети   интересно   подборка   снимки   фотограф   фотография   
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Фотограф из Лос-Анджелеса Гео Леон показывает непримечательное закулисье эффектных снимков. Он публикует на страничке в Instagram свои фотографии и демонстрирует, как съёмочный процесс выглядит со стороны.

Фотография — это настоящее искусство. Бывает, смотришь на тот или иной снимок, и дух захватывает. Думаешь, как же это было снято? Настоящее волшебство! Но есть фотографы, которые готовы приоткрыть завесу тайны и показать, как же они создают свои яркие творческие кадры.Перед вами работы как раз такого фотографа из Лос-Анджелеса. Его зовут Гео Леон. Наслаждайтесь!

Велма Динкли из «Скуби-Ду»

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«Коралина в Стране Кошмаров»


Сахарное безумие


Портрет в красном


Русалочка


Подводный портрет


Тень


Этот трюк с рукой, отбрасывающей тень и формирующей силуэт, наверное, попробовал каждый фотограф, но каждый раз выглядит эффектно.

Цветные облака


Цветные шары


Горящее сердце


Молчание ягнят


Шоу начинается!


Моделью для этого и предыдущего снимков стал другой фотограф Крис Эрнандес. Они часто работают вместе.

Жизнь на Марсе


Командная работа


Виолетта, ты вся фиолетовая!


Поймать радугу

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Метки: Социальные сети   интересно   подборка   снимки   фотограф   фотография   
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