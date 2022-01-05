Взгляд со стороны: фотограф показал закулисье своих фотографий

Фотограф из Лос-Анджелеса Гео Леон показывает непримечательное закулисье эффектных снимков. Он публикует на страничке в Instagram свои фотографии и демонстрирует, как съёмочный процесс выглядит со стороны.
Фотография — это настоящее искусство. Бывает, смотришь на тот или иной снимок, и дух захватывает. Думаешь, как же это было снято? Настоящее волшебство! Но есть фотографы, которые готовы приоткрыть завесу тайны и показать, как же они создают свои яркие творческие кадры.Перед вами работы как раз такого фотографа из Лос-Анджелеса. Его зовут Гео Леон. Наслаждайтесь!
Велма Динкли из «Скуби-Ду»
«Коралина в Стране Кошмаров»
Сахарное безумие
Портрет в красном
Русалочка
Подводный портрет
Тень
Этот трюк с рукой, отбрасывающей тень и формирующей силуэт, наверное, попробовал каждый фотограф, но каждый раз выглядит эффектно.
Цветные облака
Цветные шары
Горящее сердце
Молчание ягнят
Шоу начинается!
Моделью для этого и предыдущего снимков стал другой фотограф Крис Эрнандес. Они часто работают вместе.
Жизнь на Марсе
Командная работа
Виолетта, ты вся фиолетовая!
Поймать радугу
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