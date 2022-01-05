Взгляд со стороны: фотограф показал закулисье своих фотографий

Фотография — это настоящее искусство. Бывает, смотришь на тот или иной снимок, и дух захватывает. Думаешь, как же это было снято? Настоящее волшебство! Но есть фотографы, которые готовы приоткрыть завесу тайны и показать, как же они создают свои яркие творческие кадры.Перед вами работы как раз такого фотографа из Лос-Анджелеса. Его зовут Гео Леон. Наслаждайтесь!

Велма Динкли из «Скуби-Ду»