Зоопарк, где в клетках нищие

Сомнительный случай в Китае – там людей посадили в клетки за то, что они нищие, и они мешают другим людям отдыхать. Но самый сок был в том, что это все подавалось как человеческий зоопарк.
Как ни описывай, звучит очень некрасиво, но намерения у устроителей такого зоопарка с попрошайками были благие. А благими намерениями дорога сами знаете куда выложена.
Как появились клетки для нищих
Их установили организаторы ежегодного религиозного фестиваля в Наньчане на юге Китая, где собираются тысячи людей. И в прошлые разы нищие специально сбредались на фестиваль, чтобы воздействовать на эмоции посетителей и заставить их раскошелиться своими жалостливыми просьбами.
В Китае попрошайничество стараются пресекать, но до сих пор это очень прибыльный бизнес (как и в России). Только китайская традиция попрошайничества куда более агрессивная, нищие пристают с личными просьбами, просят в открытую денег (а не еду). То есть более раздражающие.
И устроители фестиваля решили оградить гостей от негатива. Они сказали, что нищие могут быть на празднике, но если хотят просить денег, то будут сидеть только в отдельно огороженном месте.
Которое внезапно оказалось похожим на клетки для животных! Причем достаточно низкие, где даже во весь рост взрослому человеку не встать.
Они держали в руках записки с просьбами и ссылки, куда можно перевести деньги. Подобное зрелище - человек сидит в клетке – трогало сердца людей, особенно если матери заходили в клетку со своими детьми. Потому в тот день пожертвований нищие заработали немало (чего и добивались).
Все сугубо добровольно
Администрация, а также некоторые посетители, говорят, что нищие входили в клетки по собственному желанию. Правда второй опцией оказалось выдворение из города на время фестиваля.
С другой стороны, если они пошли на выпрашивание денег, то им нет проблем поступиться и этой крупицей собственного достоинства, приравняв себя к животному в зоопарке.
Правозащитников слово «добровольно» не успокоило. Потому что кто-то же привез сюда клетки для людей намеренно, значит их изначально хотели превратить в экспонаты человеческого зоопарка.
Действительно выглядит как публичное унижение, и я не понимаю, как эту идею не зарубили на корню на этапе подготовки к празднику. Судя по тому, что больше такого повторять нигде не стали, голову потом местным властям вышестоящие инстанции знатно намылили.
Источник:
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получается что они уже не нищие
Нет слоняющихся по улицам, заглядывающих в глаза с душещипательными историями и пр. Желающие посочувствовать, помочь, послушать, поговорить могут приходить и удовлетворять свои благие помыслы и желания.