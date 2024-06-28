Зоопарк, где в клетках нищие

Как ни описывай, звучит очень некрасиво, но намерения у устроителей такого зоопарка с попрошайками были благие. А благими намерениями дорога сами знаете куда выложена.

Как появились клетки для нищих

Их установили организаторы ежегодного религиозного фестиваля в Наньчане на юге Китая, где собираются тысячи людей. И в прошлые разы нищие специально сбредались на фестиваль, чтобы воздействовать на эмоции посетителей и заставить их раскошелиться своими жалостливыми просьбами.