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Зоопарк, где в клетках нищие

Зоопарк, где в клетках нищие

Автор:
28 июня 2024 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   зоопарк   клетки   люди   нищие   фото   
996
5

Сомнительный случай в Китае – там людей посадили в клетки за то, что они нищие, и они мешают другим людям отдыхать. Но самый сок был в том, что это все подавалось как человеческий зоопарк.

Как ни описывай, звучит очень некрасиво, но намерения у устроителей такого зоопарка с попрошайками были благие. А благими намерениями дорога сами знаете куда выложена.

Как появились клетки для нищих

Их установили организаторы ежегодного религиозного фестиваля в Наньчане на юге Китая, где собираются тысячи людей. И в прошлые разы нищие специально сбредались на фестиваль, чтобы воздействовать на эмоции посетителей и заставить их раскошелиться своими жалостливыми просьбами.

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В Китае попрошайничество стараются пресекать, но до сих пор это очень прибыльный бизнес (как и в России). Только китайская традиция попрошайничества куда более агрессивная, нищие пристают с личными просьбами, просят в открытую денег (а не еду). То есть более раздражающие.

И устроители фестиваля решили оградить гостей от негатива. Они сказали, что нищие могут быть на празднике, но если хотят просить денег, то будут сидеть только в отдельно огороженном месте.

Которое внезапно оказалось похожим на клетки для животных! Причем достаточно низкие, где даже во весь рост взрослому человеку не встать.

Они держали в руках записки с просьбами и ссылки, куда можно перевести деньги. Подобное зрелище - человек сидит в клетке – трогало сердца людей, особенно если матери заходили в клетку со своими детьми. Потому в тот день пожертвований нищие заработали немало (чего и добивались).

Все сугубо добровольно

Администрация, а также некоторые посетители, говорят, что нищие входили в клетки по собственному желанию. Правда второй опцией оказалось выдворение из города на время фестиваля.

С другой стороны, если они пошли на выпрашивание денег, то им нет проблем поступиться и этой крупицей собственного достоинства, приравняв себя к животному в зоопарке.

Правозащитников слово «добровольно» не успокоило. Потому что кто-то же привез сюда клетки для людей намеренно, значит их изначально хотели превратить в экспонаты человеческого зоопарка.

Действительно выглядит как публичное унижение, и я не понимаю, как эту идею не зарубили на корню на этапе подготовки к празднику. Судя по тому, что больше такого повторять нигде не стали, голову потом местным властям вышестоящие инстанции знатно намылили.

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Метки: Китай   в мире   зоопарк   клетки   люди   нищие   фото   
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4  комментария
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436
Самуил Маршак Час назад
А этим нищим вроде и ничего. Как сидели в позе лотоса, так и сидят. Улыбки от ушей.
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26k
Slawa49 20 минут назад
ничего удивительного))) там их полтора ярда, и население растет каждый год)))
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8k
Евгений Д 46 минут назад
им видно за это еще и платят ???-
получается что они уже не нищие
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2k
Иван Иванов 46 минут назад
Основная цель - порядок. Вариант отличный

Нет слоняющихся по улицам, заглядывающих в глаза с душещипательными историями и пр. Желающие посочувствовать, помочь, послушать, поговорить могут приходить и удовлетворять свои благие помыслы и желания.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2427 постов (2384 в горячем)

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