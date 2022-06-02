Удивительная история: моряки дрейфовали на пенопласте после кораблекрушения и выжили

Причем выжить после кораблекрушения в 21 веке куда легче. Недавно произошла история в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии. Мужчины бороздили на корабле Zidane Express, но попали в шторм. К счастью, весь экипаж судна спасся. За неимением спасательного судна, моряки сделали из пенопластовых ящиков из-под льда. На нем они дрейфовали в океане вместе с едой.