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Удивительная история: моряки дрейфовали на пенопласте после кораблекрушения и выжили

Удивительная история: моряки дрейфовали на пенопласте после кораблекрушения и выжили

Автор:
02 июня 2022 20:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: индонезия   интересно   кораблекрушение   крушение   плот   смекалка   спасение   
1944
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Возможно ли выжить после кораблекрушения? Шансы, безусловно есть.

Все зависит от многих факторов, которые очень сильно влияют на вероятность положительного исхода. Но если есть смекалка, то вполне, вероятно, что фортуна может вам улыбнуться.

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Причем выжить после кораблекрушения в 21 веке куда легче. Недавно произошла история в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии. Мужчины бороздили на корабле Zidane Express, но попали в шторм. К счастью, весь экипаж судна спасся. За неимением спасательного судна, моряки сделали из пенопластовых ящиков из-под льда. На нем они дрейфовали в океане вместе с едой.

Спустя день после кораблекрушения, местные спасатели объявили о пропаже моряков и начали их искать. Правда, сразу найти их не удалось. Спустя четыре дня их скитания на пластмассовом плоту моряков все-таки удалось найти.

Источник:

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Метки: индонезия   интересно   кораблекрушение   крушение   плот   смекалка   спасение   
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11  комментариев
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1k
Трям 2 часа назад
Шах и мат, экоактивисты! )))
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1k
arens-s 5 минут назад
Сам-то читаешь, что постишь? Или копипастишь?
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9k
Павел 23 минуты назад
Просто акулы были сыты
А так, повезло мужикам.
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47
Апельсин Мандаринов Полчаса назад
автор вообще слышал, что в русском языке есть правила?
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9k
Бритва 36 минут назад
надеюсь, пенопласт они потом забрали с собой. а то плавает всякое...
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7k
diman02 40 минут назад
4 дня
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4k
Tuskub 45 минут назад
https://pikabu.ru/story/vyizhit_ne_vyibravshis_s_tonushchego_korablya_bolshe_60_chasov_na_dne_okeana_7866243https://pikabu.ru/story/vyizhit_ne_vyibravshis_s_tonushchego_korablya_bolshe_60_chasov_na_dne_okeana_7866243
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383
IDDQD_IDKFA 54 минуты назад
Не понял, что сделали моряки за неимением спасательного судна?
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14k
Patmaz Час назад
Жить захочешь - ещё не так раскорячишься...
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