Удивительная история: моряки дрейфовали на пенопласте после кораблекрушения и выжили

Возможно ли выжить после кораблекрушения? Шансы, безусловно есть.
Все зависит от многих факторов, которые очень сильно влияют на вероятность положительного исхода. Но если есть смекалка, то вполне, вероятно, что фортуна может вам улыбнуться.
Причем выжить после кораблекрушения в 21 веке куда легче. Недавно произошла история в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии. Мужчины бороздили на корабле Zidane Express, но попали в шторм. К счастью, весь экипаж судна спасся. За неимением спасательного судна, моряки сделали из пенопластовых ящиков из-под льда. На нем они дрейфовали в океане вместе с едой.
Спустя день после кораблекрушения, местные спасатели объявили о пропаже моряков и начали их искать. Правда, сразу найти их не удалось. Спустя четыре дня их скитания на пластмассовом плоту моряков все-таки удалось найти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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