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В Индонезии орудуют "серебряные" попрошайки

В Индонезии орудуют "серебряные" попрошайки (23 фото)

Автор:
12 апреля 2021 20:03
Сообщество : Истории
Метки: азиаты   азия   индонезия   люди   мир   нищие   попрошайки   фото   
687
23
В последние годы на улицах Индонезии разгуливают необычные "серебряные" люди. Местные жители называют их "manusia silver", и их кожа полностью покрыта серебряной краской. В индонезийской Джакарте такие персонажи стали уже привычным делом, а тем временем, они появляются и в других азиатских странах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: азиаты   азия   индонезия   люди   мир   нищие   попрошайки   фото   
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14  комментариев
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1k
cbgcbr 3 часа назад
Как не странно но человек через кожу тоже получает в организм кислород. Автор написал что это в основном нищие люди. Предположу возможности хорошо промыть поры кожи от остатков краски -у них не много (нет горячей воды в большом количестве ,специальных средств для удаления краски с кожи). Интоксикация организма с последующим и раковыми заболеваниями как раз то что их ждет.(((
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180
MakoHunt 15 минут назад
Вот это я понимаю силебрити!
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
креативные попрошайки
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Жалко людей - они просто смертники. И фотограф, что делал снимки прекрасно это знает.
"Живые статуи" в развитых странах используют специальный биологически нейтральный грим и он не копейки стоит. Сильно сомневаюсь, что у бедолаг на фото есть не то что финансы на покупку спецгрима, а просто наличие его в продаже. Дешевая химическая краска имеет токсичные компоненты - на половине красок инструкция требует проветриваемые помещения, защиту кожи и дыхательных путей.
Второй важный момент - ни в коем случае нельзя красить всё тело (как на этих фото) даже биологически безопасным гримом. Нужно минимум оставлять 30-40% кожного покрова чистым и желательно открытым - это связано даже не с "дыханием" кожи, а в первую очередь с теплообменом. При фотосессиях для журналов или съемках в кино у моделей или актеров съемки разбиваются по группам и закрашиваются только обращенные к камере поверхности тела. Полчаса максимум час после нанесения грима на съемки и срочно в душ, потом отдых минимум час и грим по новой. Многие интересные кадры получаются только монтажом - никто не рискнет жизнью модели или актера - страховая компания сожрет.
В памяти крутится один исторический факт - на каком-то празднике ребенка нарядили ангелочком и покрасили краской - после праздника ребенок умер из-за нарушения теплообмена.
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16k
Юрий 3 часа назад
Срочно звонить на РенТВ. Суверены за батарейками прилетели! Нам всем кабздец!
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6k
semsi 3 часа назад
новое средство от УФ излучения
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8k
Караганда 3 часа назад
дом2 он везде дом2.мани-мани.
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151k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
А как там на счет радиоактивных элементов в серебрянке, отсутствуют?
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−132
Николай Красножопов 3 часа назад
Таки в чем прикол?
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4k
RomaXz 3 часа назад
Плагиат
ПлагиатПосмотреть
Плагиат
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3k
Нечаинка RomaXz 15 минут назад
Ну да, ну да.
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39k
parallax 4 часа назад
Серебрянка добралась до Юговосточной Азии.
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21k
Юрьевич 4 часа назад
Это чтобы не было видно какие они грязные?
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