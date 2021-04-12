В Индонезии орудуют "серебряные" попрошайки

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В последние годы на улицах Индонезии разгуливают необычные "серебряные" люди. Местные жители называют их "manusia silver", и их кожа полностью покрыта серебряной краской. В индонезийской Джакарте такие персонажи стали уже привычным делом, а тем временем, они появляются и в других азиатских странах.
Эти серебряные человечки - нищие, которых в Индонезии называют "manusia silver", - встречаются по всей Азии. Больше всего их заметили в индонезийской столице Джакарте, где они с коробками разгуливают по улицам, или на дорогах между авто. В такой образ могут облачиться и взрослые, и дети - стоит только покрасить тело серебряной краской, и ты уже manusia silver.
Утром они наносят на тело специальный пигмент, и выходят на улицы, прося у прохожих и водителей мелочи. Для многих это как настоящая работа, которая их кормит. С тех пор как "серебряные люди" начали появляться на оживленных перекрестках в Джакарте и других крупных городах, они привлекли большое внимание СМИ и соцсетей. После этого, серебряной краской начали краситься и обычные нищие.
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В последнее время число таких серебряных попрошаек резко возросло. В Индонезии, как и во многих других странах, попрошайничество является преступлением, поэтому в данный момент полиция активно их гоняет. Хотя на улицах "manusia silver" и становится меньше, пока что они никуда не исчезают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Живые статуи" в развитых странах используют специальный биологически нейтральный грим и он не копейки стоит. Сильно сомневаюсь, что у бедолаг на фото есть не то что финансы на покупку спецгрима, а просто наличие его в продаже. Дешевая химическая краска имеет токсичные компоненты - на половине красок инструкция требует проветриваемые помещения, защиту кожи и дыхательных путей.
Второй важный момент - ни в коем случае нельзя красить всё тело (как на этих фото) даже биологически безопасным гримом. Нужно минимум оставлять 30-40% кожного покрова чистым и желательно открытым - это связано даже не с "дыханием" кожи, а в первую очередь с теплообменом. При фотосессиях для журналов или съемках в кино у моделей или актеров съемки разбиваются по группам и закрашиваются только обращенные к камере поверхности тела. Полчаса максимум час после нанесения грима на съемки и срочно в душ, потом отдых минимум час и грим по новой. Многие интересные кадры получаются только монтажом - никто не рискнет жизнью модели или актера - страховая компания сожрет.
В памяти крутится один исторический факт - на каком-то празднике ребенка нарядили ангелочком и покрасили краской - после праздника ребенок умер из-за нарушения теплообмена.