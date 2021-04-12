В Индонезии орудуют "серебряные" попрошайки

Утром они наносят на тело специальный пигмент, и выходят на улицы, прося у прохожих и водителей мелочи. Для многих это как настоящая работа, которая их кормит. С тех пор как "серебряные люди" начали появляться на оживленных перекрестках в Джакарте и других крупных городах, они привлекли большое внимание СМИ и соцсетей. После этого, серебряной краской начали краситься и обычные нищие.