Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки

За право считаться первопроходцами и виртуозами стеклодувного дела бьются итальянцы, французы, греки и не только. Русские в этот спор не вмешивались и держались особняком. Пока в нью-йоркском музее не обнаружилась пара стеклянных стаканов нашего производства. Которых, по мнению экспертов, не должно быть в природе. Но они есть.

На первый взгляд, обычные стаканы. Сейчас на стекло можно нанести любое изображение. Обычное дело. Но с этими не всё так просто. Сделал их виртуоз-стеклодув – крепостной мастер Александр Вершинин, трудившийся на Никольско-Бахметевском заводе, который начал работать в 1764 году в Пензенской области.

Собственно, по поводу того, что он был крепостным, есть сомнения. Вполне может быть, что и просто мастером. А история обросла романтизированными выдуманными подробностями. Но одно ясно точно: для того времени (1765-1828 – годы жизни Вершинина) он был человеком незаурядного ума. И обладал не только художественным вкусом, но и талантом инженера.

Мастер выполнял сложные заказы для правящей династии. Делал сервизы, наградные и юбилейные предметы и не только.