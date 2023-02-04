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Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки

Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки

Автор:
04 февраля 2023 19:35
Сообщество : Искусство
Метки: Александр Вершинин   Загадка   Технология   завод   крепостной   мастер   посуда   стакан   стеклодув   
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Некоторые русские мастера не только опережали своё время, но и ухитрялись делать это как бы между делом, просто, легко и изящно.

А потом их работы по косточкам разбирают потомки, располагающие совершенно другими технологиями. Но ничего не могут понять.

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За право считаться первопроходцами и виртуозами стеклодувного дела бьются итальянцы, французы, греки и не только. Русские в этот спор не вмешивались и держались особняком. Пока в нью-йоркском музее не обнаружилась пара стеклянных стаканов нашего производства. Которых, по мнению экспертов, не должно быть в природе. Но они есть.

На первый взгляд, обычные стаканы. Сейчас на стекло можно нанести любое изображение. Обычное дело. Но с этими не всё так просто. Сделал их виртуоз-стеклодув – крепостной мастер Александр Вершинин, трудившийся на Никольско-Бахметевском заводе, который начал работать в 1764 году в Пензенской области.

Собственно, по поводу того, что он был крепостным, есть сомнения. Вполне может быть, что и просто мастером. А история обросла романтизированными выдуманными подробностями. Но одно ясно точно: для того времени (1765-1828 – годы жизни Вершинина) он был человеком незаурядного ума. И обладал не только художественным вкусом, но и талантом инженера.

Мастер выполнял сложные заказы для правящей династии.  Делал сервизы, наградные и юбилейные предметы и не только.

Но истинным шедевром, существование которого отрицают современные эксперты, являются стаканы. Невероятная ценность, которая встречается в единичных экземплярах в музеях.

Дело в том, что внутри двойных стеклянных стенок расположена композиция. Фигурки людей нарисованы, а всё остальное изготовлено с использованием подручных природных материалов – соломинок, мха, щепок, гальки, песка, а также ниток, бумаги, текстиля.

Если слоя два, то как они соединены друг с другом? Вершинин работал один, и секреты технологии никому не раскрывал. Эксперты не нашли признаков спайки, клея или других материалов.

В наши дни и с использованием современных технологий изготовление такой посуды не является каким-то волшебством. Но как это сделал крепостной мастер, как выдумал технологию, о которой до этого никто не знал?

Касаемо способов соединения двух слоёв выдвигались разные версии. Одна другой фантастичнее. И спаивание горячего и холодного слоя (что заставило бы стекло треснуть), и применение особого клеевого состава (признаков которого не было обнаружено), и задействование для спайки фосфора (который испортил бы внутреннее наполнение и подкоптил стенки).

Правду помог выяснить случай: в реставрационную мастерскую поступил такой же стакан, какой был выставлен в музее. Но со сколом на ободке. В ходе исследования эксперты выяснили, что внешний и внутренний стаканы были объединены особой мастикой на основе фотополимера. Под воздействием солнечного света она превращалась в кристаллы и становилась невидимой.

То есть человек, который, вероятно, и себе не принадлежал, умудрился изобрести формулу вещества, которое в наши дни известно как ультрафиолетовый клей на базе метакрилата. Это смесь для склеивания стекла на основе метакрилата – сложных эфиров метакрилатовой кислоты, ее солей, формирующая полностью прозрачный шов. На тот момент до появления УФ-клея оставался примерно век.

Расстояние между внутренней и внешней частью не превышает 1/10 мм. То есть простой мастер умудрился больше 200 лет тому назад сделать объект, который сейчас может воспроизвести только высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса.

Не верите в стаканы Вершинина? А они существуют. Как капсула времени, хранящая в себе частицу неразгаданной русской души, непостижимого мастерства и абсолютной уникальной красоты.

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Метки: Александр Вершинин   Загадка   Технология   завод   крепостной   мастер   посуда   стакан   стеклодув   
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2  комментария
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12k
Kostick 7 минут назад
"высокоточный станок с ЧПУ и точностью А-класса" и 0,1мм? это школьный токарный станок, класс а - это микроны.
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Андрей Крылов 11 минут назад
Ни чего тут "вопреки" нет. Хотя да, красиво и интересно. но совершенно научно. Ни каких чудес.
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