Мир завораживающей вечности волшебника Пола Стэнкарда

С горем пополам он доучился и пошёл на завод, чтобы помочь семье вытянуть младших. Работа была простая – помощник стеклодува. Не бог весть что, но юношу увлёк процесс. А когда он стал получать похвалы от мастеров, то задумался о продолжении учёбы.

Пол самостоятельно восполнил пробелы и поступил на бюджетное отделение технологического университета. После получения диплома продолжил работу на заводе. Но баснословных денег она не приносила, хоть и работал парень уже стеклодувом, а не подмастерьем, самостоятельно делая всякие вазочки и колбочки.