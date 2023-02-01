Смерть среди пирамид: странная история гибели красавицы Магдалены

Пара встречалась не так долго, но у молодых людей было много общего, и они планировали пожениться. А перед этим съездить вместе отдохнуть. Магда решила устроить любимому сюрприз и приобрела путёвку в Египет. Но, увы, у Маркуса истекал срок действия загранпаспорта. И ему не разрешили вылет в соответствии с египетским законодательством.

Пара не хотела терять солидную сумму денег и даже попыталась выложить путёвку в Сеть, чтобы продать. Но желающих не нашлось, и Маркус уговорил Магду лететь одной: она много работала и заслужила отдых.

Девушка в итоге согласилась. Ещё в самолёте она познакомилась с другой туристкой, которая тоже летела на отдых одна. И они решили составить друг другу компанию.