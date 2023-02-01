Смерть среди пирамид: странная история гибели красавицы Магдалены

Хотя с момента гибели молодой женщины прошло уже несколько лет, настоящая причина смерти красавицы, полной жизни и строящей планы на будущее, так и остаётся загадкой.
Яркая, красивая, уверенная в себе Магдалена Жук из Вроцлава (Польша) к 27 годам добилась отличных успехов в карьере, владела собственным бизнесом в косметологической индустрии и выстроила гармоничные отношения с парнем по имени Маркус.
Пара встречалась не так долго, но у молодых людей было много общего, и они планировали пожениться. А перед этим съездить вместе отдохнуть. Магда решила устроить любимому сюрприз и приобрела путёвку в Египет. Но, увы, у Маркуса истекал срок действия загранпаспорта. И ему не разрешили вылет в соответствии с египетским законодательством.
Пара не хотела терять солидную сумму денег и даже попыталась выложить путёвку в Сеть, чтобы продать. Но желающих не нашлось, и Маркус уговорил Магду лететь одной: она много работала и заслужила отдых.
Девушка в итоге согласилась. Ещё в самолёте она познакомилась с другой туристкой, которая тоже летела на отдых одна. И они решили составить друг другу компанию.
Они прибыли в курортный город Марса-Алам на берегу Красного моря. Первый день отдыха прошёл отлично: женщины отдыхали у бассейна, болтали, пили вино. Но к вечеру Магдалена стала себя странно вести: беспричинно хохотала, устроила странные танцы, каждую минуту спрашивала у соседки, где Маркус.
Той стало не по себе, и она ушла. Ближе к ночи Магда стала отправлять родным сообщения, интересуясь, когда они зайдут к ней в номер. Вела себя так, будто они находились здесь же, на территории отеля.
На следующий день девушка стала писать Маркусу, что ей страшно. Она боится, что в номер может кто-то прийти и причинить ей боль. А ещё она слышит голоса и звуки и не может понять, кто их издаёт.
Обеспокоенный Маркус связался с администрацией отеля и попросил, чтобы за его девушкой присмотрели. К тому времени поведение Магды стало уже полностью неадекватным. Она бегала по коридорам, кричала и плакала, явно не понимая, что с ней происходит. Когда другие постояльцы обнаружили девушку у дверей своего номера, свернувшейся клубочком, то испугались. И администрация предприняла радикальные меры. Поскольку телефон полячка отключила, то дозвониться родственникам не смогли.
Решено было вызвать прикреплённого к ней туристическим агентством гида. Махмуд знал польский и мог хоть как-то поговорить с деморализованной туристкой.
В последующие дни состояние Магды ухудшилось. И Махмуд решил отвезти её в больницу. Но местные медики отказались госпитализировать иностранку, аргументировав это тем, что её жизни ничто не угрожает, а на психиатрических болезнях они не специализируются.
Маркус попытался решить вопрос дистанционно, забронировал для Магды обратный билет. Махмуд привёз её в аэропорт, но неадекватную пассажирку не пустили на борт. Тогда гид со своего телефона позвонил по видеосвязи Маркусу и передал трубку Магде. Это был последний раз, когда Жук видели живой. Она была полностью раздавлена, деморализована, твердила, что её возят по отелям и делают с ней разные непонятные штуки.
Магда повторяла, что она уже не вернётся домой. А потом начала мычать, тянуть один звук «ммм». После чего гид резко отобрал у неё телефон и сообщил Маркусу, что попробует снова обратиться в больницу и свяжется с польским посольством.
В одной из клиник наконец-то согласились помочь иностранке, которая явно была не в себе. А на следующее утро за девушкой должен был прилететь друг Маркуса – Мацек.
Родные – родители и парень Магды немного успокоились, надеясь, что в больнице она будет под присмотром. А дома уже можно будет выяснить причины странного поведения.
Но надежды оказались тщетными. У девушки началось обострение. Успокоительные препараты не помогали, а психотропных в распоряжении медиков не оказалось. Больную привязали к кровати, поскольку она кричала, билась, бросалась на персонал.
Ночью она попросила дежурную медсестру, чтобы та отвязала её – сходить в туалет. Освободившись от пут и ни секунды не медля, Магда бросилась к окну и выпрыгнула со второго этажа. Упала неудачно, на бетонное покрытие. И спустя несколько часов умерла от травм, которые оказались несовместимы с жизнью.
Вскоре прибывший Мацек узнал о её гибели первым. Когда сообщили матери Магды, то с женщиной случился инсульт. Польскую общественность штормило, ведь власти Египта признали смерть Жук самоубийством. А поляки категорически не были согласны с таким объяснением.
Вскрытие не выявило ни наркотических веществ в крови, ни следов насилия, ни травм, кроме полученных в результате падения.
1. Попытка одурманить девушку, чтобы продать в качестве секс-рабыни. Нет смысла отрицать, что такое направление преступной деятельности как секс-торговля практикуется. Выбранную жертву – одинокую привлекательную женщину очаровывает подставной «влюблённый», подсыпает ей психотропные вещества, заставляющие впасть в эйфорию, и увозит. Под подозрение попал Махмуд, тем более что девушка во время последнего разговора попыталась произнести какое-то слово на «м». Но парень возился с Магдой, связывался с родными, пытался устроить туристку в больницу. Слишком уж излишнее внимание он привлёк к себе таким способом, если по-хорошему ему просто надо было тихо вывезти жертву для последующей передачи заказчику. Под подозрение попала и случайная приятельница Магды. Но эту версию следователи отмели в силу отсутствия доказательств.
2. Обострение психического заболевания. Возможно сказался стресс от невозможности отдохнуть с любимым мужчиной, перелёт, другой климат или ещё какие-то факторы. Но ранее у девушки не замечалось никаких ментальных отклонений.
3. Вина Маркуса. К этому подтолкнула не только пресловутая «ммм», озвученная Магдой. Озлобленные люди обвинили парня в том, что это он и был организатором преступления, планировал вывезти Магду за границу и продать её. Но поездку запланировала сама Жук, и Маркус ничего о ней не знал, это было сюрпризом. Он несколько месяцев не выходил из дома. Мать парня рассказала, что он озвучивал мысли о суициде. Его тщательно проверили, но никаких доказательств причастности к любой теневой деятельности не обнаружили.
С момента смерти белокурой красавицы прошло больше 5 лет. И маловероятно, что настоящая причина гибели теперь уже будет установлена.
А к какой версии больше склоняетесь вы?
Источник:
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