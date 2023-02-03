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Тогда и сейчас: как знаменитости изменились с годами

Тогда и сейчас: как знаменитости изменились с годами

Автор:
03 февраля 2023 23:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фотосравнение   шоу бизнес   
1385
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В современном мире социальных сетей внешность знаменитостей по-прежнему остается интригующей темой, и лучше всего это демонстрирует обилие фотосравнений звёзд в стиле "тогда и сейчас". Такие подборки, например, позволяют понять, кто из звезд предпочитает "стареть благородно", кто не брезгует помощью пластического хирурга, а кто не меняется вообще. Что, уже пришел кто-то на ум? Проверяйте, есть ли он(а) в этом списке!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фотосравнение   шоу бизнес   
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5  комментариев
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30k
АнтонПолднев 38 минут назад
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yahaomsk Полчаса назад
чёт херня какая то, а где Том Круз, Киану Ривз ?
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4k
Frank Borman 54 минуты назад
Американские пластические хирурги не зря едят свой хлеб. Наверняка они очень богатые люди.
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513
Feto13 Час назад
Кто эти все люди?
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667
Rom Час назад
Все с годами стали лучше. Кроме Бритни )))
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