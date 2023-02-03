Тогда и сейчас: как знаменитости изменились с годами

В современном мире социальных сетей внешность знаменитостей по-прежнему остается интригующей темой, и лучше всего это демонстрирует обилие фотосравнений звёзд в стиле "тогда и сейчас". Такие подборки, например, позволяют понять, кто из звезд предпочитает "стареть благородно", кто не брезгует помощью пластического хирурга, а кто не меняется вообще. Что, уже пришел кто-то на ум? Проверяйте, есть ли он(а) в этом списке!