Тогда и сейчас: как знаменитости изменились с годами

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В современном мире социальных сетей внешность знаменитостей по-прежнему остается интригующей темой, и лучше всего это демонстрирует обилие фотосравнений звёзд в стиле "тогда и сейчас". Такие подборки, например, позволяют понять, кто из звезд предпочитает "стареть благородно", кто не брезгует помощью пластического хирурга, а кто не меняется вообще. Что, уже пришел кто-то на ум? Проверяйте, есть ли он(а) в этом списке!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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