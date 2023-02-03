Британец выкупил старую водонапорную башню и превратил ее в стильный дом

Казалось бы, водонапорная башня — не место для домашнего уюта, однако Роберт Хант был полон решимости преобразить заброшенное сооружение до неузнаваемости и сделать из него по-настоящему стильное жилье. Удалось ли ему это — решайте сами!
Хант, который раньше работал на заводе по производству фильтров, наткнулся на старую водонапорную башню, просматривая объявления о продаже недвижимости. Он как раз подыскивал дом для ремонта, и предложение моментально его заинтриговало.
«Она находилась в пределах 20 миль от места, где я жил, так что, можно сказать, местная. Я увидел в ней потенциал, и цена была довольно неплохой, учитывая размер собственности и земли, которая шла с ней», — сказал Хант.
Он купил недвижимость, расположенную на Кловерли-Кросс, в ноябре 2019 года за 1 50 000 фунтов стерлингов. По словам Ханта, водонапорная башня, которая была выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов, годами пустовала.
Внутри башни было огромное пустое пространство без комнат, внутренних стен и окон. Интерьер был почти голым, за исключением нескольких электрических панелей и водопроводных труб с первых дней существования башни. «Когда я впервые ее увидел, ее было трудно описать. Ни окон, ни лестниц — нужно было подниматься по лестнице в центре башни, чтобы добраться до верха резервуара», — сказал Хант.
Начиная с декабря 2019 года и в течение следующих двух с половиной лет Хант работал с архитекторами и строителями, чтобы превратить заброшенную башню в уютный дом. Хант ушел с работы и в июле 2020 года переехал в передвижной дом на территории, чередуя жизнь там и в доме своей подруги примерно в 16 километрах от башни.
«По сути, я был разнорабочим, выполнял мелкие работы и руководил проектами. До этого у меня было три объекта, которые я сдавал в аренду, и я своими руками красил стены, декорировал, помогал с кухнями и ванными, но я не профессионал».
Хотя у него есть некоторый опыт с DIY-проектами, Хант признает, что эта задача «была на пару уровней сложнее» всего, что он делал раньше. По оценкам Ханта, на всю переделку он потратил около 600 000 фунтов стерлингов. Он переехал в водонапорную башню в мае 2022 года, когда ремонт был завершен.
Хант превратил заброшенную водонапорную башню в стильный трехэтажный дом. Вместо того, чтобы оставить голый бетонный фасад, он покрыл башню черной облицовкой и покрасил основание дома в белый цвет для контраста. Окна теперь огибают все здание, открывая панорамный вид на окружающую сельскую местность.
В башне теперь также есть запасная спальня и ванная комната, которую Хант спроектировал так, чтобы она находилась в центре круглого пространства, в комнате, которая когда-то была частью шахты, ведущей в водонапорную башню.
Главная ванная, которая находится на втором этаже, — любимое место Ханта в доме. В главной ванной комнате все черное, включая напольную плитку и стены. Помимо двойного душа и двойной раковины, здесь также есть отдельная черная ванна, стоящая перед большим окном, из которого открывается вид на пейзаж снаружи. Гостиная, столовая и кухня находятся на верхнем этаже. Хант сохранил часть оригинального голого бетона в интерьерах, включая потолок и основание обеденного стола.
Хотя преображение удалось, Хант признает, что проект был сложным во многих отношениях. Помимо рутинных и трудоемких процессов, зимой суровая погода затрудняла выполнение даже простейших задач.
Одной из самых сложных частей проекта было привести светильники в соответствие с изогнутыми стенами водонапорной башни. «Самое сложное то, что вы не видите за стенами, например, изгиб гипсокартона, дерева и фанеры снаружи перед облицовкой, — сказал Хант. — Такие вещи обычно не бывают круглыми — все сделано на заказ».
Хант говорит, что планирует продать дом следующим летом, но не готов соглашаться на первое попавшееся предложение. Чтобы профинансировать этот проект, Хант продал свой дом и те, что сдавал в аренду, а также занял деньги у своих родителей. Он планирует использовать прибыль от продажи дома из водонапорной башни, чтобы расплатиться с родителями и взяться за новый проект.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не получилось.
Это скол ько?
только коровы.