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Британец выкупил старую водонапорную башню и превратил ее в стильный дом

Британец выкупил старую водонапорную башню и превратил ее в стильный дом

Автор:
03 февраля 2023 21:26
Сообщество : Фабрика идей
Метки: diy   водонапорная башня   дизайн   переделка дома   ремонт   своими руками   
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Казалось бы, водонапорная башня — не место для домашнего уюта, однако Роберт Хант был полон решимости преобразить заброшенное сооружение до неузнаваемости и сделать из него по-настоящему стильное жилье. Удалось ли ему это — решайте сами!

Хант, который раньше работал на заводе по производству фильтров, наткнулся на старую водонапорную башню, просматривая объявления о продаже недвижимости. Он как раз подыскивал дом для ремонта, и предложение моментально его заинтриговало.

«Она находилась в пределах 20 миль от места, где я жил, так что, можно сказать, местная. Я увидел в ней потенциал, и цена была довольно неплохой, учитывая размер собственности и земли, которая шла с ней», — сказал Хант.

Он купил недвижимость, расположенную на Кловерли-Кросс, в ноябре 2019 года за 1 50 000 фунтов стерлингов. По словам Ханта, водонапорная башня, которая была выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов, годами пустовала.

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Внутри башни было огромное пустое пространство без комнат, внутренних стен и окон. Интерьер был почти голым, за исключением нескольких электрических панелей и водопроводных труб с первых дней существования башни. «Когда я впервые ее увидел, ее было трудно описать. Ни окон, ни лестниц — нужно было подниматься по лестнице в центре башни, чтобы добраться до верха резервуара», — сказал Хант.

Начиная с декабря 2019 года и в течение следующих двух с половиной лет Хант работал с архитекторами и строителями, чтобы превратить заброшенную башню в уютный дом. Хант ушел с работы и в июле 2020 года переехал в передвижной дом на территории, чередуя жизнь там и в доме своей подруги примерно в 16 километрах от башни.

«По сути, я был разнорабочим, выполнял мелкие работы и руководил проектами. До этого у меня было три объекта, которые я сдавал в аренду, и я своими руками красил стены, декорировал, помогал с кухнями и ванными, но я не профессионал».

Хотя у него есть некоторый опыт с DIY-проектами, Хант признает, что эта задача «была на пару уровней сложнее» всего, что он делал раньше. По оценкам Ханта, на всю переделку он потратил около 600 000 фунтов стерлингов. Он переехал в водонапорную башню в мае 2022 года, когда ремонт был завершен.

Хант превратил заброшенную водонапорную башню в стильный трехэтажный дом. Вместо того, чтобы оставить голый бетонный фасад, он покрыл башню черной облицовкой и покрасил основание дома в белый цвет для контраста. Окна теперь огибают все здание, открывая панорамный вид на окружающую сельскую местность.

В башне теперь также есть запасная спальня и ванная комната, которую Хант спроектировал так, чтобы она находилась в центре круглого пространства, в комнате, которая когда-то была частью шахты, ведущей в водонапорную башню.

Главная ванная, которая находится на втором этаже, — любимое место Ханта в доме. В главной ванной комнате все черное, включая напольную плитку и стены. Помимо двойного душа и двойной раковины, здесь также есть отдельная черная ванна, стоящая перед большим окном, из которого открывается вид на пейзаж снаружи. Гостиная, столовая и кухня находятся на верхнем этаже. Хант сохранил часть оригинального голого бетона в интерьерах, включая потолок и основание обеденного стола.

Хотя преображение удалось, Хант признает, что проект был сложным во многих отношениях. Помимо рутинных и трудоемких процессов, зимой суровая погода затрудняла выполнение даже простейших задач.

Одной из самых сложных частей проекта было привести светильники в соответствие с изогнутыми стенами водонапорной башни. «Самое сложное то, что вы не видите за стенами, например, изгиб гипсокартона, дерева и фанеры снаружи перед облицовкой, — сказал Хант. — Такие вещи обычно не бывают круглыми — все сделано на заказ».

Хант говорит, что планирует продать дом следующим летом, но не готов соглашаться на первое попавшееся предложение. Чтобы профинансировать этот проект, Хант продал свой дом и те, что сдавал в аренду, а также занял деньги у своих родителей. Он планирует использовать прибыль от продажи дома из водонапорной башни, чтобы расплатиться с родителями и взяться за новый проект.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: diy   водонапорная башня   дизайн   переделка дома   ремонт   своими руками   
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14  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
"Функционалы" уже не прячутся. Прав был Лукьяненко )
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11k
Джон Уик 2 минуты назад
К сожалению, мы чисто технически не сможем далее обслуживать ресурсы RealFishki и OLD.FISHKI, поэтому в ближайшее время они прекратят свою существование.

Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не получилось.
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43
Pasha Panfilov Полчаса назад
Чет как-то не очень. По идее там можно было бы охренительный бассейн сделать, эдакий мини-аквапарк с горкой и даже подводным плаванием и интересной низковольтной подсветкой, с рестораном-пабом этажом выше, музыкой (рояль воткнуть в эту акустику, оставив ненизкий потолок), и небольшой обсерваторией и смотровой площадкой на крыше, эдакая крытая лоджия с ночным телескопом. Ну а он чего сделал? Разбил на скучные комнаты, воткнул толчок возле панорамного окна, новомодную дорогую ванну - и типа охренеть какая красота купите, начальная цена 750000 фунтов стерлингов. Фигня какая-то у него получилась, да еще и обшил этим сайдингом черным, внешне удешевив здание до унылого и позорного каркасника. Теперь он это едва ли даже за половину этой суммы продаст. Он же всё испохабил просто...
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5k
livaneth 45 минут назад
Вот ему будет сюрприз, если не найдётся желающих заплатить за этот дом сумму, которая хотя-бы отобьёт вложения.
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4k
elllfa 56 минут назад
за 1 50 000 фунтов стерлингов.
Это скол ько?
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4k
Dmitry_61rus 58 минут назад
Мля, как он это чудо отапливать собирается? Голый бетон, первая мысль была.
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95k
parallax Час назад
Зимой наверное не отапливает, чтобы не обанкротится.
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2k
Дмитрий Час назад
Черновик.
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8k
au3 Час назад
Унитаз и ванна у витринного окна впечатляют ...
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