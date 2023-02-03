Британец выкупил старую водонапорную башню и превратил ее в стильный дом

Хант, который раньше работал на заводе по производству фильтров, наткнулся на старую водонапорную башню, просматривая объявления о продаже недвижимости. Он как раз подыскивал дом для ремонта, и предложение моментально его заинтриговало.

«Она находилась в пределах 20 миль от места, где я жил, так что, можно сказать, местная. Я увидел в ней потенциал, и цена была довольно неплохой, учитывая размер собственности и земли, которая шла с ней», — сказал Хант.

Он купил недвижимость, расположенную на Кловерли-Кросс, в ноябре 2019 года за 1 50 000 фунтов стерлингов. По словам Ханта, водонапорная башня, которая была выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов, годами пустовала.