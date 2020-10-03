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Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками

Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками (8 фото)

Автор:
03 октября 2020 07:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: аренда квартир   дизайн   ремонт   риэлтор   своими руками   фото   
5423
8
Искали способы пассивного дохода. Была сумма денег, которую хотели вложить куда-нибудь. Решили купить квартиру и сдавать. Эдакие риэлторы с однушкой.
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Метки: аренда квартир   дизайн   ремонт   риэлтор   своими руками   фото   
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42  комментария
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11k
Максим 4 часа назад
Автор немного привирает про бюджет 150 тыс, если очень мягко сказать. При условии, что все сделано своими руками(в чем я очень сомневаюсь), только на санузел уйдёт минимум 50 с перекладкой труб, новой ванной и унитазом. Окна, если однушка около 20 бюджетные два окна, на пол в комнатах около 20 с выравниванием полов, подложкой и ламинатом, стены и потолок я так понимаю тоже выведены по всей квартире, минимум на материалы 10,дальше обои на кухню, комнату и прихожую примерно 15, вот уже по минималке у меня получилось 115,это без учёта мебели и бытовой техники.
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12k
Игорь 39 минут назад
Одна стиралка 19 тыр, если всю технику посчитать - то ваще не хватит денег, а это только техника
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1k
K_II_T 51 минуту назад
Бюджет был 150 тысяч.
Но не уложились.
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12k
Игорь K_II_T 42 минуты назад
Бюджет был 150 тысяч <----- в какой валюте - не указано :)))))
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 53 минуты назад
150 тысяч в ценах 2000 года?
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3
Yurta 53 минуты назад
Фигня. Бюджет 150, да здесь одна ванна на 200-300.
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272
mr.Mus 53 минуты назад
Брехня про 150тыщ
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713
Lovels Travel 56 минут назад
Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками
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4k
Nicole White Час назад
А в чем смысл решеток у пола на 5-ой фотке? И нафига поручень ака в троллейбусе у потолка?
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47k
Георгий Час назад
Кто сам может такое сделать - респект !!!
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526
zaeb Час назад
Процесс не раскрыт.
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4k
geg13 2 часа назад
автор забыл ещё пару фотографий прикрепить
автор забыл ещё пару фотографий прикрепить
автор забыл ещё пару фотографий прикрепить
автор забыл ещё пару фотографий прикрепить
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24k
vodolaz 2 часа назад
150 тысячами тут и не пахнет, откровенное враньё.
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74
Михаил 2 часа назад
Брехня! Это уже не первый пост "автора" про ремонт.
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200
Kingale 2 часа назад
тупизм - зарабатывать сдачей жилья! доходность такого вложения находится примерно на уровне инфляции - макс+1-2%, даже в москве!
и да, 150 тр ремонтом тут точно не пахнет
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4k
KonstantinK Kingale 43 минуты назад
А на чём зарабатывать лучше по-твоему?
И, если доходы в валюте, то я не считаю такое вложение "тупизмом".
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768
Василий Kingale 24 минуты назад
В Питере скакнули цены на однушки. Если автор приобрёл квартиру 2 года назад за 3М, то сегодня она стоит уже 3,4-3,6М, при этом, её цена на съём около 20к, итого за год получаем 240к. Вполне неплохое вложение + если у него не было приобретений до этого, он получил налоговый вычет 290к. Вот и считайте. Правда, в валюту всё равно лучше при нашей "стабильности".
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−52
Alisher Alisher 2 часа назад
Наверное тысяч 300
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7k
Vacony 2 часа назад
Очень контрастно смотрится старая плита и такая дизайнерская раковина как по мне. И тут же трубы смесителя по наружке разноцветные ...
вообщем хорошо, но что с полами ? там были доски что ли судя по фото..

и еще, квартира эта не знаю где, но стоила пусть от бабушки даже 2 млн. еще 150К в ремонт. Ну и расходы всякие хлопоты... ну 2.2 ляма в итоге.
Сдаете вы ее ну никак не дороже 20 К в мес. Вопрос - где вы видите точку окупаемости с учетом будущих расходов на поиск квартирантов и ремонтов ?
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25k
Snork Snorkoff Vacony 2 часа назад
А зачем ей окупаться? Этим и хорош "бабушкин бизнес". Деньги всегда можно выдернуть обратно, еще и с прибылью. Не припомню, чтобы жильё в хорошем районе дешевело.
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7k
Bely Snork Snorkoff Полчаса назад
есть такие квартиранты, что в миг квартиру загадят. и вот уже деньги на ремонт выкинуты впустую. вот если квартира будет сдаваться по часам и по суткам, тогда возможно это будет прибыльно. но это не пассивный доход, тут организовывать весь процесс нужно, то есть работать.
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19k
Дмитрий 2 часа назад
Поменяли трубы, окна, купили технику и мебель...и все это на 150 тысров? Автор ты серьезно?
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25k
Snork Snorkoff Дмитрий 2 часа назад
Почему нет? Если делать своими руками, то более чем реальный бюджет. Техника и мебель вполне может быть бу судя по плите.
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776
Ded Fugasim 3 часа назад
Уже какой раз такие ремонты попадаются.
Уже какой раз такие ремонты попадаются.
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1k
. . 3 часа назад
Была у нас двушка в хрущевке.. сначала сами жили (потому и ремонт был там вполне, и мебель), потом переехали, стали сдавать. За все время было три арендатора... Так вот. После КАЖДЫХ приходилось делать ремонт. И все, что было получено в качестве дохода, уплывало. И это еще с учетом того, что ремонт, естественно, делали в самых малых суммах. Потом дом попал в программу переселения, мы получили за эту 40-ка метровую хрущебу двушку 60 квадратов в новостройке. И больше вопрос со сдачей не стоял.... )))
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25k
Snork Snorkoff . . 2 часа назад
Что за животные там у вас жильё снимают?
У меня квартира тоже уже у третьих арендаторов, и даже говеный ремонт от застройщика всё еще достаточно свежо смотрится. Возможно стоит более тщательно подходить к выбору жильцов.
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8k
Lilian . . 2 часа назад
Ну раз не стоит, тогда и не стоит.
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1k
Фрол 3 часа назад
Пиз...жь. Автор ты зачем эту муйню постишь? Какие 150?
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65
Дмитрий Самохин 3 часа назад
Если все сделать своими руками, а материалы с.п.и.з.д.и.т.ь., то можно и дешевле
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