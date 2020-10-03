Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками

Искали способы пассивного дохода. Была сумма денег, которую хотели вложить куда-нибудь. Решили купить квартиру и сдавать. Эдакие риэлторы с однушкой.
Нашли квартиру в хорошем районе, но убитую. Жила бабушка. Пришлось потрудиться, убрать вещи, поменять почти все на новое
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Но не уложились.
и да, 150 тр ремонтом тут точно не пахнет
И, если доходы в валюте, то я не считаю такое вложение "тупизмом".
вообщем хорошо, но что с полами ? там были доски что ли судя по фото..
и еще, квартира эта не знаю где, но стоила пусть от бабушки даже 2 млн. еще 150К в ремонт. Ну и расходы всякие хлопоты... ну 2.2 ляма в итоге.
Сдаете вы ее ну никак не дороже 20 К в мес. Вопрос - где вы видите точку окупаемости с учетом будущих расходов на поиск квартирантов и ремонтов ?
У меня квартира тоже уже у третьих арендаторов, и даже говеный ремонт от застройщика всё еще достаточно свежо смотрится. Возможно стоит более тщательно подходить к выбору жильцов.