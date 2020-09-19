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Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками

Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками (7 фото)

Автор:
19 сентября 2020 07:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ванная   дизайн   ремонт   своими руками   фото   
2198
7
Сложно поверить, но по материалам на ванную реально ушло от 40 до 50 тыс рублей. Да, санузел небольшой, но все сделано своими руками и с любовью!

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Метки: ванная   дизайн   ремонт   своими руками   фото   
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4  комментария
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15k
Андрей Иванов Час назад
Замазал в стену старый стальной стояк? Молодца! Через некоторое время придут сантехники кувалдами вынесут кафель, чтоб до текущего стояка добраться
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78k
Taras Kozalupko 2 минуты назад
Ну можно порадоваться за человека.
Получилось неплохо, дёшево и своими руками.
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4k
Vlad 55 минут назад
Не верю, 3,14здабол!
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