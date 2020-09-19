Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками

Сложно поверить, но по материалам на ванную реально ушло от 40 до 50 тыс рублей. Да, санузел небольшой, но все сделано своими руками и с любовью!
Бюджет на ремонт ванной комнаты был ограничен, но хотелось сделать стильно, основательно, чтобы каждый раз глаз радовался, когда открываешь дверь
По затратам: около 20 тыс на плитку и клей, за 10 тыс раковина, в 15 тыс обошлись зеркало, тумба, также полотенчик, потолок, светильники, да и по мелочам остальное
Источник:
Ссылки по теме:
- Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе
- Пара переделала захламленный сарай в крутой бар
- Муж переделал неприметный чердак в гардеробную мечты для жены
- 15 крутых идей, как можно быстро и недорого преобразить ванную комнату
- Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок
Метки: ванная дизайн ремонт своими руками фото
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Получилось неплохо, дёшево и своими руками.