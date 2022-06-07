30 примеров, когда удачный декор или ремонт полностью преобразил жилище

Всем нам хочется гордиться своим домом. Но если вы не дизайнер интерьера, то принять решение о цвете обоев или стиле мебели может казаться удручающей задачей. К счастью, для тех из нас, кому не хватает дизайнерского гена, существуют сообщества вроде «Идеи для декора дома» на Reddit. Здесь более 610 тысяч участников делятся друг с другом вдохновением и идеями, как лучше организовать пространство, освежить комнату яркими акцентами или обновить мебель.
2. "Я вручную расписала стену в своей столовой. Рисование помогает мне расслабиться, и теперь у меня дома три разных мурала"
6. "Наш гараж — единственная часть нашего дома, которую можно увидеть с улицы, поэтому мы наняли художника нарисовать мурал"
11. "Моя девушка хотела попробовать смелый цвет для нашей столовой. Я считаю, что получилось фантастически!"
13. "Не знал, что сделать с этим пространством между кухней и столовой, чтобы разделить комнаты, поэтому решил сделать барную стойку. Минимальные навыки DIY"
14. "Только что добавили обои в этот маленький уголок в нашем доме, который служит нам баром/библиотекой, и я не могу поверить, насколько более утонченным стало пространство"
16. "До/После. Мы с партнером отремонтировали дом моей бабушки для продажи в сжатые сроки и с ограниченным бюджетом"
17. "В моей квартире ничего особо не сделать, так что я решил сделать собачью "спальню" более уютной"
18. "Только что переехал в съемное жилье из дома, который был почти полностью белым. Я хотел попробовать цвета для разнообразия"
20. "Переехали в новое съемное жилье и просто возненавидели ванную. Решил попробовать самоклеящуюся плитку: мне нравится!"
25. "Недавно я закончила ремонт прачечной комнаты! Все сделала сама, и ужасно горжусь тем, как все получилось"
28. "Судя по всему, бывшие жильцы курили в этой ванной... То, что начиналось как попытка избавиться от запаха, превратилось в небольшой косметический ремонт, которым я теперь очень горжусь. До и после"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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