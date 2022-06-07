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30 примеров, когда удачный декор или ремонт полностью преобразил жилище

30 примеров, когда удачный декор или ремонт полностью преобразил жилище

Автор:
07 июня 2022 23:57
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Фотоподборка   дизайн   до и после   интерьер   ремонт   своими руками   
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Всем нам хочется гордиться своим домом. Но если вы не дизайнер интерьера, то принять решение о цвете обоев или стиле мебели может казаться удручающей задачей. К счастью, для тех из нас, кому не хватает дизайнерского гена, существуют сообщества вроде «Идеи для декора дома» на Reddit. Здесь более 610 тысяч участников делятся друг с другом вдохновением и идеями, как лучше организовать пространство, освежить комнату яркими акцентами или обновить мебель.

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14. "Только что добавили обои в этот маленький уголок в нашем доме, который служит нам баром/библиотекой, и я не могу поверить, насколько более утонченным стало пространство"

28. "Судя по всему, бывшие жильцы курили в этой ванной... То, что начиналось как попытка избавиться от запаха, превратилось в небольшой косметический ремонт, которым я теперь очень горжусь. До и после"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   дизайн   до и после   интерьер   ремонт   своими руками   
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4  комментария
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10k
Александр 8 часов назад
24. "Мой парень сделал для меня эту лампу! Цветное стекло, дерево и березИз дерева-берёзы автора-буратино выстрогали, что пользуется автопереводчиком для заголовков. А мозгов проверить не хватает - термиты сточили...
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7k
hairov 2 часа назад
Опять сплошная пендосия еще и с дебильными комментариями.
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24k
Ego sum qui sum 7 часов назад
ремонт это хорошо, только страшно
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5k
Джордж. Вашингтон. 9 часов назад
Кота в такой квартире лучше не заводить. А если заводить, то это будет его диван. Приляжет мамкин дизайнер с чашкой кофе и думай, когда тебе фоторамкой в темечко прилетит.
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