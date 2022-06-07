30 примеров, когда удачный декор или ремонт полностью преобразил жилище

Всем нам хочется гордиться своим домом. Но если вы не дизайнер интерьера, то принять решение о цвете обоев или стиле мебели может казаться удручающей задачей. К счастью, для тех из нас, кому не хватает дизайнерского гена, существуют сообщества вроде «Идеи для декора дома» на Reddit. Здесь более 610 тысяч участников делятся друг с другом вдохновением и идеями, как лучше организовать пространство, освежить комнату яркими акцентами или обновить мебель.