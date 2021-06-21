Ремонт своими руками: опыт экономии из Британии

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Линн и Эш Бодды из Лидса перестроили свой дом с пятью спальнями, построенный в 1930-х, превратив его в инновационное дизайнерское жилище, которое стоит в полтора раза дороже.
35-летние супруги Линн и Эш Бодды купили дом с пятью спальнями в Лидсе за 279 950 фунтов пять лет назад. Но вскоре они поняли, что он нуждается в капитальной перестройке - семье требовалось создать пространство, которое лучше подходило бы для жизни их четверых детей: Оливера, 15 лет, Мэйсона, 13 лет, Эсме, двух лет, и Ада, шесть месяцев. Чтобы сэкономить деньги, пара решила провести большую часть работ самостоятельно. Ремонт начался в 2016 году и включил в себя перестройку всех комнат и даже переоборудование чердака в 2019 году, пока Линн была беременна Эсме, чтобы добавить еще одну спальню и провести масштабную реконструкцию кухни.
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Линн, которая работает в службе скорой помощи Йоркшира, была назначена ответственной за дизайн и изучала дизайнерские премудрости по видео на YouTube. Эш, сантехник и инженер, проводил сантехнические и отопительные работы. Для разводки электричества супруги наняли специалистов. Пара сумела дополнительно сократить расходы, покупая мебель на eBay и Facebook Marketplace. В результате получился уютный, но стильный дом, который, по оценке Линн и Эш, сейчас стоит 425 000 фунтов (42 600 000 рублей) - на 145 050 фунтов (14 555 000 рублей) больше, чем они заплатили при покупке дома.
Линн и Эш покрыли полы серым клетчатым ковролином и установили белый камин в центре комнаты. Они обставилигостиную темно-сине-серыми бархатными диванами и украсили их розовыми подушками.
Паре пришлось совмещать ремонт с рождением и воспитанием детей, что было непросто. «Грязь и пыль от строительных работ были повсюду, и держать нашу дочь подальше от шума, грязи и инструментов, и одновременно бороться с утренним недомоганием было непросто, - признается Линн. - Мы одновременно устанавливали небольшую пристройку в коридоре и ремонтировали части нижнего этажа. Мы надеялись закончить эту работу до появления ребенка, но работа была остановлена из-за ковида и изоляции».
После остановки работ семья была вынуждена использовать кусок ДСП, прикрывая проем, где должна была находиться входная дверь, и довольствоваться досками, закрывающими дыры в полу, без штукатурки на стенах и перил или шпинделей на лестнице. Работа возобновилась, когда Аде было три недели, и пара обнаружила, что времени на ремонт между бессонными ночами с новорожденным и воспитанием двух подростков и малыша. практически не остается.
Раньше оранжерея была отдельной комантой, теперь их объединили с малой гостиной в единое место для отдыха.
Внизу пара снесла стены, чтобы создать кухню открытой планировки. На кухне они сняли застекленную крышу и бытовую технику, добавили двери в стиле 1930-х годов и заменили ручки, краны и раковины. Они также заново выложили плитку на полу и добавили барную стойку и домашний офис в одном из углов.
Они перестроили оранжерею, добавив стильные двери и сделав окна не открывающимися, окна, чтобы сделать комнату продолжением гостиной. В основной ванной они вернули первоначальную кирпичную кладку, после чего покрыли стены штукатуркой и покрасили стены и потолок.В комнате появилось большое зеркало, изготовленное на заказ, были заменены краны. Кроме того, пара установила новый душ, ванну, раковину и унитаз. Все это было куплено на eBay со значительными скидками - это быливитринные экземпляры, которые участвовали в распродажах..
Они перестроили оранжерею, добавив стильные двери и сделав окна не открывающимися, окна, чтобы сделать комнату продолжением гостиной. В основной ванной они вернули первоначальную кирпичную кладку, после чего покрыли стены штукатуркой и покрасили стены и потолок.В комнате появилось большое зеркало, изготовленное на заказ, были заменены краны. Кроме того, пара установила новый душ, ванну, раковину и унитаз. Все это было куплено на eBay со значительными скидками - это быливитринные экземпляры, которые участвовали в распродажах..
Потом пришел черед коридора, где пара заменила дубовую лестницу и добавила крыльцо перед домом.
В 2019 году они перестроили чердак чтобы добавить еще одну спальню, а другие комнаты обставили мебелью секонд-хэнд из Facebook Marketplace и благотворительных магазинов.Спальня с ванной комнатой требовала наибольшего внимания, так как это была самая запущенная комната. Ее покрасили, уложили новую плитку, поставили новую раковину с очередной распродажи на eBay, и изготовленный на заказ туалетный столик. Семья из шести человек потратила около 60 000 фунтов (около 6 миллионов рублей) на всю реконструкцию - и они были очень довольны результатами.
В 2019 году они перестроили чердак чтобы добавить еще одну спальню, а другие комнаты обставили мебелью секонд-хэнд из Facebook Marketplace и благотворительных магазинов.Спальня с ванной комнатой требовала наибольшего внимания, так как это была самая запущенная комната. Ее покрасили, уложили новую плитку, поставили новую раковину с очередной распродажи на eBay, и изготовленный на заказ туалетный столик. Семья из шести человек потратила около 60 000 фунтов (около 6 миллионов рублей) на всю реконструкцию - и они были очень довольны результатами.
Ванную в хозяйской спальне несколько увеличилась и получила новый интерьер, а также новый душ.
Пара полностью изменила ванную комнату, положила несовпадающую мозаику на пол и белую плитку на стены, а также поставила современный итальянский душ .
В спальне супруги перекрасили стены в более дерзкий и яркий цвет, наполнили комнату декоративными элементами.
Даже дети участвовали в ремонте! Мейсон, 13-летний сын Линн и Эша выкрасил шкаф в белый цвет во время ремонта своей комнаты.
"Когда нам предстоят затраты, мы экономим или покупаем все необходимое по мере возможности, храня предметы и материалы в гараже, пока не соберем все необходимое, чтобы начать, - говорит Линн. - Всегда радуешься результатам, если, потратив время, вы создадите именно ту комнату, о которой мечтаете". Тем, кто хочет отремонтировать свой дом, Линн советует: "Не будьте рабом модных тенденций - постарайтесь почувствовать дом, в котором вы живете. Наш дом - это здание 1930-х годов, поэтому мы постарались включить в каждую комнату детали, напоминающие ту эпоху. Кроме того, я считаю, что дом должен быть удобным, функциональным и отражать характер жильцов. Не бойтесь использовать свои любимые цвета, вещи, которые вам нравятся, даже если они не в тренде. В конце концов, это ваше пространство, и важно, чтобы вы чувствовали себя хорошо".
Сейчас супруги планируют выложить дубовый паркет в елочку по всему первому этажу и отделать коридор.
Сейчас супруги планируют выложить дубовый паркет в елочку по всему первому этажу и отделать коридор.
У шестимесячной Ады тоже есть своя комната. Когда шел ремонт, пара не знала пол будущего ребенка, так что отделка выполнена в гендерно нейтральных тонах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И ниша для шампуней и мочалки ни к месту, там вечно будет стоять вода. А это плесень.