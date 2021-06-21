Ремонт своими руками: опыт экономии из Британии

"Когда нам предстоят затраты, мы экономим или покупаем все необходимое по мере возможности, храня предметы и материалы в гараже, пока не соберем все необходимое, чтобы начать, - говорит Линн. - Всегда радуешься результатам, если, потратив время, вы создадите именно ту комнату, о которой мечтаете". Тем, кто хочет отремонтировать свой дом, Линн советует: "Не будьте рабом модных тенденций - постарайтесь почувствовать дом, в котором вы живете. Наш дом - это здание 1930-х годов, поэтому мы постарались включить в каждую комнату детали, напоминающие ту эпоху. Кроме того, я считаю, что дом должен быть удобным, функциональным и отражать характер жильцов. Не бойтесь использовать свои любимые цвета, вещи, которые вам нравятся, даже если они не в тренде. В конце концов, это ваше пространство, и важно, чтобы вы чувствовали себя хорошо".

Сейчас супруги планируют выложить дубовый паркет в елочку по всему первому этажу и отделать коридор.