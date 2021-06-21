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Ремонт своими руками: опыт экономии из Британии

Ремонт своими руками: опыт экономии из Британии (28 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Лидс   Линн и Эш Бодды   дизайн   дом   концептуально   почти новый дом   ремонт   своими руками   
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Линн и Эш Бодды из Лидса перестроили свой дом с пятью спальнями, построенный в 1930-х, превратив его в инновационное дизайнерское жилище, которое стоит в полтора раза дороже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лидс   Линн и Эш Бодды   дизайн   дом   концептуально   почти новый дом   ремонт   своими руками   
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9  комментариев
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755
qwer 58 минут назад
Серый цвет у них любимый
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shelezyaka 17 минут назад
Когда у них ДО ремонта, выглядит лучше чем у тебя после
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21k
SerGProS 24 минуты назад
Полотенцесушитель и батарея отопления вместе это вроде бы и не плохо. А ежели отопление отключили?А если свой бойлер, не включать же его ради полотенчика.
И ниша для шампуней и мочалки ни к месту, там вечно будет стоять вода. А это плесень.
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99
Шурман SerGProS 16 минут назад
Бойлер и так будет долбить круглые сутки , хотя можно и не включать если ты любитель холодного душа и мытья посуды в холодной воде . У меня стоит посудомойка и включаем мы ее только если очень много посуды а так я обычно за 5 минут все мою .
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