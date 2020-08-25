Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок

Американка по имени Кендра Томас приобрела дом на колесах Chevrolet Seven Seas Cobra 1995 года выпуска, и решила преобразить его, чтобы жить в нем со своими котейками. Ей своими руками удалось трансформировать старенький автомобиль в уютное жилище. Оцените результат!
"Это была любовь с первого взгляда... Я отправилась за ним на расстояние около 300 км, но теперь этот Chevy Seven Seas Cobra 1995 года с пробегом 58 тысяч километров - мой. Я искала его уже несколько месяцев, и что-то в моем сердце подсказало мне, что это именно он. Так начался мой проект по его трансформации," - пишет владелица дома на колесах, американка Кендра Томас.
Вот как RV, Recreation Vehicle или дом на колесах выглядел внутри до переделки:
Работы было много: "Пол был покрыт слоем пыли, было много плесени и повреждений. К счастью, все работало, хотя позже я обнаружила, что кондиционер в кабине водителя вышел из строя," - пишет Кендра
В работе женщине помогали котята, которых она взяла из приюта на передержку:
Первым делом хозяйка дома на колесах сделала генеральную уборку, а затем - закупилась новой фурнитурой, которую покрасила:
"Это была большая работа... Обклеивание всего газетами, покраска, укладка новых полов. Но все это я делала с любовью," - пишет женщина
"И это того стоило!"
Вот какое уютное жилище получилось из старенького дома на колесах:
Котята женщины тоже оценили новое место обитания:
Как вам такая переделка?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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