Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок

"Это была любовь с первого взгляда... Я отправилась за ним на расстояние около 300 км, но теперь этот Chevy Seven Seas Cobra 1995 года с пробегом 58 тысяч километров - мой. Я искала его уже несколько месяцев, и что-то в моем сердце подсказало мне, что это именно он. Так начался мой проект по его трансформации," - пишет владелица дома на колесах, американка Кендра Томас.