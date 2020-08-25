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Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок

Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок (22 фото)

Автор:
25 августа 2020 18:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: авто   дизайн   до и после   дома на колесах   ремонт   своими руками   сделай сам   фото   
479
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Американка по имени Кендра Томас приобрела дом на колесах Chevrolet Seven Seas Cobra 1995 года выпуска, и решила преобразить его, чтобы жить в нем со своими котейками. Ей своими руками удалось трансформировать старенький автомобиль в уютное жилище. Оцените результат!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   дизайн   до и после   дома на колесах   ремонт   своими руками   сделай сам   фото   
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7  комментариев
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−81
............ Час назад
вещь!
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17k
Alf 8 минут назад
Интересно, за сколько приобрела? Может она ещё и на ходу? А мне бы такую штучку...
Интересно, за сколько приобрела? Может она ещё и на ходу? А мне бы такую штучку...
Интересно, за сколько приобрела? Может она ещё и на ходу? А мне бы такую штучку...
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27k
lem02 Полчаса назад
Однушка в Бутово получилась...
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28k
winergy2012 Час назад
Столько постов про дома на колесах.То есть даже задрипанную халупу купить не в состоянии.Америка- великая страна.
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18
Вася с ложкой winergy2012 12 минут назад
Посмотри на цену этих домиков ,,, Побольше твоей квартиры стоит
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436
Олег Час назад
58 тыс. за 25 лет? Какой лентяй покупал эту машину?
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5k
Дельфин Красивый Час назад
58 тк - новая машина
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