Дома-деревья. А что, и такие бывают?

Дом в бревне

Однажды американца Ленома Мура застала сильная буря в лесу. Бедолага не знал, как спастись от стихии. К счастью, рядом оказался полый ствол огромной секвойи.

Этот случай вдохновил Мура и его приятеля на создание полноценного дома в секвойе. Спустя год упорного труда, их затея увенчалась успехом.