Дома-деревья. А что, и такие бывают?

Мы уже с ясельного возраста знаем, что деревья это дом для птиц. Пернатые свивают гнёзда в кроне и селятся в дуплах. Иногда сердобольные люди сами строят для птиц жилища, которые в обиходе у нас в России называют скворечниками. Но не только представители птичьего царства селятся в деревьях. Иногда их жильцами становятся люди…
Дом в бревне
Однажды американца Ленома Мура застала сильная буря в лесу. Бедолага не знал, как спастись от стихии. К счастью, рядом оказался полый ствол огромной секвойи.
Этот случай вдохновил Мура и его приятеля на создание полноценного дома в секвойе. Спустя год упорного труда, их затея увенчалась успехом.
Внутри гигантского бревна поместились спальня, кухня, санузел и даже гостиная.
Творение получилось столь удачным, что Мур решил монетизировать его. Предприимчивый американец поставил дом-бревно на передвижную платформу и колесит с ней по всей Калифорнии, позволяя любопытным туристам посетить необычное жилище за небольшой прайс.
Кто-то из читателей может снисходительно хмыкнуть. Ну гляньте на своё платёжку по ипотеке, которую вам надо платить ещё лет 20. Может свой угол, пусть и такой необычный, да и ещё приносящий доход, это не самая плохая идея? 🙂
Вообще, в США много построек из деревьев. Просто кратко упомянем только некоторые из них.
Домами внутри гигантских деревьев в США баловались давно.
Библиотека в тополе
Стремление к знаниям порой подвигает людей на необычные поступки. Кто-то из вас подумал, что это один из видов малой архитектурной формы, именуемый в народе незамысловатым словом сортир. На самое деле… это библиотека 🙃
Она сделана внутри огромного пня 110-летнего чёрного тополя, который находится в американском городе Кер-д’Ален (штат Айдахо).
Идея пришла в голову местной жительнице Шарали Армитаж, а воплотили её задумку плотники.
Вот только посидеть здесь под уютное тиканье настенных часов не получится. Потому что вся библиотека – это просто книжный шкаф со стеклянной дверью.
Так старый тополь получил вторую жизнь, а местные жители необычную библиотеку.
Бар в баобабе
Развлекать туристов и набираться знаний внутри дерева – это безусловно здорово. А как насчёт того, чтобы выпить и расслабиться? Этим вопросом однажды задались южноафриканцы. Так на свет появился необычный бар внутри огромного баобаба в городке в Моджаджисклуф.
Злачное местечко вмещало барную стойку, крохотную кухню и зал со столиками. Заведение назвали Sunland Baobab Pub.
Внутри него могло с комфортом поместиться 15 человек.
Слово «комфорт» написано не для красного словца. Радость посетителям приносили не только горячительные напитки, но и толстые 2-метровые стены, благодаря которым температура в помещении не поднималась сильно выше 20 градусов – для Африки это прям сибирская прохлада.
Как вы уже заметили, о пабе написано в прошедшем времени. К сожалению, в 2016 году старый баобаб, которому по некоторым сведениям было около 1000 лет, разрушился, похоронив под необычный паб 🙁
Хотя эти деревья очень живущие. Даже после погрома, учинённого слоном, баобаб может преспокойно жить дальше.
Кстати, слоны тоже ищут в баобабе прохладительные напитки. Нет, не пиво и коньяк «три семёрки». Баобабы обладают уникальной особенностью накапливать воду. Вот ради воды слоны и крушат деревья.
Туалет в дереве
После продолжительных возлияний всегда хочется посетить «гигиеническую комнату». В Африке с этим делом зачастую плохо. Но жители Замбии не приуныли, и сделали уличный туалет для туристов в стволе баобаба.
И туристу хорошо, и баобабу хорошо – надо полагать, местная канализация не отличается развитостью, поэтому отходы сливаются куда-то под корни дерева.
Тюрьма в дереве
Однако если как следует поднабраться, есть риск провести время в учреждении с решётками. Лет 100 – 150 назад находчивые австралийцы держали преступников в дуплах боабах – это близкие родственники баобаба.
Наиболее известной «древесной тюрьмой» считаются боаб в окрестностях города Уиндем. Это толстенное дерево с длиной окружности 15 метров.
Внутри него было естественное дупло. Полицейские значительно расширили его, превратив ствол дерева в тюремную камеру площадью 9 м².
Боаб-тюрьма была временным пристанищем для всяких негодяев из числа местных аборигенов: кто-то сбежал с плантации, а кто-то отказывался бесплатно ловить жемчуг.
Однако тюрьма из боабов получилась такая себе.
Поэтому уже в начале XX века деревья-тюрьмы стали туристической достопримечательностью.
Дерево-часовня
А не пора ли нам подумать о вечном? Если вы такого же мнения, представляю вашему вниманию дуб-часовню в Ботаническом саду Кутаиси (Грузия).
Часовня находится внутри дупла дуба, которому около 400 лет. Несмотря на огромное дупло, дерево живое. Каждую весну она радует посетителей парка свежей зеленью.
Однако куда больше знаменит другая часовня в дереве. Необычный храм находится во французском городке Аллувиль-Бельфосс.
В 8 – 9 веке в его окрестностях пророс жёлудь. Спустя столетие он превратился в огромного дуба-красавца.
Видать, его силе и красоте позавидовали высшие силы. В конце 17 века в дуб ударила молния. Электрический разряд был такой силы, что выжег большую часть нутра дерева. Однако спустя немного времени сквозь почерневшую кору пробились новые ростки. А его исковерканное чрево облюбовал святой отец Дю Серсо.
В безбожные времена Французской революции дуб хотели уничтожить местные шариковы. Но сия горестная чаша минула нашего героя. В итоге он пережил и шариковых, и Наполеона и дождался дня, когда на трон в Версале вновь уселся король.
Дуб-часовня, особенно после того как он удостоился внимания императрицы Евгении, стал национальной знаменитостью.
Необычный дуб дожил до наших дней. Он, конечно, сильно сдал — тысяча с гаком лет, знаете ли, солидный возраст. Поэтому его внутри и снаружи поддерживают различные опоры.
Тем не менее каждую весну он покрывается свежей листвой. Будем надеяться, что старичок переживёт нынешних мошенников, и быть может доживёт до того момента, когда во Франции снова будет король
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