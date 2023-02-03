Православный активист пообещал отозвать иск к Киркорову после его публичного покаяния за богохульство

Арстисту пришлось объясняться. Он сообщил, что выступление не имело религиозного подтекста, а было посвящено матери, умершей в день его рождения в 1994 году. "Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии", - написал Киркоров в своём Телеграм-канале.

Однако эти объяснения не удовлетворили православных активистов, а один из них решил привлечь певца к ответственности и подал на Киркорова иск в суд. Михаил Феодориди считает, что действо, происходившее на концерте, иначе как сатанинским и не назвать.