Православный активист пообещал отозвать иск к Киркорову после его публичного покаяния за богохульство

Артиста простят, если тот пообещает, что больше так не будет и подпишет соответствующие бумаги.
Номер с крестом под песню "Мария Магдалина" на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в апреле прошлого года покоробил многих.
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Арстисту пришлось объясняться. Он сообщил, что выступление не имело религиозного подтекста, а было посвящено матери, умершей в день его рождения в 1994 году. "Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии", - написал Киркоров в своём Телеграм-канале.
Однако эти объяснения не удовлетворили православных активистов, а один из них решил привлечь певца к ответственности и подал на Киркорова иск в суд. Михаил Феодориди считает, что действо, происходившее на концерте, иначе как сатанинским и не назвать.
"В самом центре нашей родины, в стенах Кремля, он 3 дня подряд во время концертов допускал акт глумления над крестом. Он залез на поваленный крест в окружении подтанцовки в форме монахов, которые молились на него. Чистый сатанинский обряд. Дальше терпеть это было невозможно", - уверен Феодориди.
Активист считает, что "Киркоров здесь всего лишь кукла, за ним стоят другие люди, которые сделали соответствующий заказ, – это направленная провокация, направленная на плевок в сторону церкви, верующих".
Моральный вред за оскорбление чувств христиан истец оценил в один миллион рублей. Он уверяет, что дело не в деньгах, но если суд примет его сторону, этот прецедент станет хорошим уроком для всех селебрити. Им придётся следить за своим творчеством и публичными выступлениями.
Впрочем, Феодориди не возражает против мирового соглашения. Он готов отозвать иск, если Киркоров публично признает, что совершил богохульство и извинится. После этого придётся провести большую работу, чтобы удалить все возможные видео с концерта из соцсетей.
Пока состоялось лишь одно судебное заседание в Одинцовском городском суде, после чего дело было передано в Таганский городской суд, и его рассмотрение еще не назначено. Интересы Киркорова на заседании представляют юрист и адвокат. Сам же артист предложение о публичном покаянии пока никак не прокомментировал.
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Мдя... оказывается всему есть своя цена...
А вот Иисус выгнал торговцев из храма...
А есть еще такие, кто на пасху яйца святит во дворах храма, не постившись ни одного дня, с матом и плевками "потому что полезно", и в стрингах жопу в прорубь окунает на крещение. Может это они?
В церковь определённо стало ходить намного меньше людей в последнее время. Эти создают видимость активной деятельности.
Вот киркор с крестом отличный пример.