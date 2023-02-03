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Православный активист пообещал отозвать иск к Киркорову после его публичного покаяния за богохульство

Православный активист пообещал отозвать иск к Киркорову после его публичного покаяния за богохульство

Автор:
03 февраля 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Мария Магдалина   богохульство   видео   оскорбление чувств верующих   судебный иск   шоу бизнес   
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Артиста простят, если тот пообещает, что больше так не будет и подпишет соответствующие бумаги.

Номер с крестом под песню "Мария Магдалина" на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в апреле прошлого года покоробил многих.


Арстисту пришлось объясняться. Он сообщил, что выступление не имело религиозного подтекста, а было посвящено матери, умершей в день его рождения в 1994 году. "Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии", - написал Киркоров в своём Телеграм-канале.


Однако эти объяснения не удовлетворили православных активистов, а один из них решил привлечь певца к ответственности и подал на Киркорова иск в суд. Михаил Феодориди считает, что действо, происходившее на концерте, иначе как сатанинским и не назвать.


"В самом центре нашей родины, в стенах Кремля, он 3 дня подряд во время концертов допускал акт глумления над крестом. Он залез на поваленный крест в окружении подтанцовки в форме монахов, которые молились на него. Чистый сатанинский обряд. Дальше терпеть это было невозможно", - уверен Феодориди.


Активист считает, что "Киркоров здесь всего лишь кукла, за ним стоят другие люди, которые сделали соответствующий заказ, – это направленная провокация, направленная на плевок в сторону церкви, верующих".


Моральный вред за оскорбление чувств христиан истец оценил в один миллион рублей. Он уверяет, что дело не в деньгах, но если суд примет его сторону, этот прецедент станет хорошим уроком для всех селебрити. Им придётся следить за своим творчеством и публичными выступлениями.


Впрочем, Феодориди не возражает против мирового соглашения. Он готов отозвать иск, если Киркоров публично признает, что совершил богохульство и извинится. После этого придётся провести большую работу, чтобы удалить все возможные видео с концерта из соцсетей.


Пока состоялось лишь одно судебное заседание в Одинцовском городском суде, после чего дело было передано в Таганский городской суд, и его рассмотрение еще не назначено. Интересы Киркорова на заседании представляют юрист и адвокат. Сам же артист предложение о публичном покаянии пока никак не прокомментировал.

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Метки: Киркоров   Мария Магдалина   богохульство   видео   оскорбление чувств верующих   судебный иск   шоу бизнес   
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15  комментариев
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72k
Доктор Джонс Час назад
"Моральный вред за оскорбление чувств христиан истец оценил в один миллион рублей"...
Мдя... оказывается всему есть своя цена...
А вот Иисус выгнал торговцев из храма...
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28k
Levyathan 39 минут назад
А кто-нибудь может внятно объяснить, кто такие "православные активисты"? Я знаю людей православных, Они, как правило, крещены еще в детстве, особых отношений с Богом не имеют, хорошо, если заповеди соблюдают. Знаю людей воцерковленных, эти-максимум помолились бы за Бедросыча, чтобы бог ему мозги дал, вряд-ли до иска опустились бы.
А есть еще такие, кто на пасху яйца святит во дворах храма, не постившись ни одного дня, с матом и плевками "потому что полезно", и в стрингах жопу в прорубь окунает на крещение. Может это они?
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308
Николай Пауков Levyathan 15 минут назад
Не, это не то вообще. Судя по ахинеи которую они творят, они на зарплате. Только не понятно у кого.
В церковь определённо стало ходить намного меньше людей в последнее время. Эти создают видимость активной деятельности.
Вот киркор с крестом отличный пример.
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14k
sonic24a 51 минуту назад
Никак нет. только побиение камнями может очистить это современное, высокотехнологическое общество.
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102
PsyDoza Frankenschpökel Час назад
А разве православный крест выглядит именно так?
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4k
Вячеслав Час назад
Тот случай, когда идиоты всерьёз воспринимают клоунов..
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−4
целковский Час назад
филя НАШ, свой, за СВО. и пох что он ходячая пропаганда ЛГБТ
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1k
Алексей Час назад
Вполне себе всё в рамках приличия. Им бы радоваться нужно, что символика попадает в современную культуру, а они наоборот хотят запретить. Хотя может этот иск просто для закрепления пиар-эффекта?!.
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112
Alex Roland 2 часа назад
... Мерлин Мэнсон задумался о завершении карьеры при такой конкуренции ...
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112
imho krivsan Час назад
КТР расфорировались
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4k
pinbalist 2 часа назад
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5k
Tuskub 2 часа назад
ублюдки оба... вот и весь сказ! ПГАМ
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