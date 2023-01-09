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"Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине

"Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине

Автор:
09 января 2023 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зеленский   Киркоров   Культура   Украина   видео   отчитал   политика   санкции   список   шоу бизнес   
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Король эстрады сообщил, что рад оказаться в санкционном списке, а сам Зеленский слишком вошёл в роль сценария, присланного из-за океана. Это губительно для него самого и страны, которую "доктор Геббельс" доведёт до пепелища.

Совсем недавно президент Украины подписал указ, согласно которому власти страны вводят санкции в отношении ряда артистов. В расстрельный список попал и Филипп Киркоров. Артист отреагировал на это событие постом в соцсетях, в котором сравнил Зеленского с Геббельсом и посетовал, что его бывший партнер по сценической площадке заигрался.




Арпист, давно знакомый с Зеленским, также опубликовал отрывок из клипа на песню "Просто подари", где Киркоров отвешивает подзатыльник герою в исполнении нынешнего президента Украины. Символично, что оплеуха прилетает тогда еще артисту Зеленскому после слов «вызову весь мир на войну, и когда с победой вернусь...».



Что касается списка, то, помимо Киркорова, санкции затронули и множество других артистов: Ирину Аллегрову, Василия Вакуленко (Баста), Дмитрия Билана, Полину Гагарину, Ларису Долину, Валерия Кипелова, Сергяй Лазарева, Григория Лепса, Пелагею (Телегина), Стаса Пьеху, Аниту Цой и Михаила Шуфутинского, Любовь Успенскую.


Ограничительные меры введены также против оперной певицы Анны Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиты Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, Михаила Галустяна, гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова. Примечательно, что под санкции попали и граждане Украины, живущие в РФ: Лолита Милявская, тренер петербургского «Зенита», бывший футболист Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук. Санкции предусматривают лишение государственных наград Незалежной, полное блокирование активов, запрет на выведение денежных средств из Украины и т.д.

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Метки: Зеленский   Киркоров   Культура   Украина   видео   отчитал   политика   санкции   список   шоу бизнес   
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41  комментарий
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24k
ПаганецЪ 3 часа назад
Хватит называть безголосого петуха "королём эстрады". Дырявой жопы он "король" - и то в лучшем случае.
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2k
Dema Полчаса назад
Пид@р клоуна ругает.
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1k
Александр 36 минут назад
Выступать перед оккупантами Украины и ещё обижаться на гонения от Зеленского? Эта практика везде такая. В России тоже гонения на артистов, которые против этой позорной путинской войны.
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4k
alex 43 минуты назад
Филя чёта знает...
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98
Bolt Час назад
А румын то знает как подлизаться))
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133
Хухрмухр Час назад
Зайка моя...Пи.з.дец,взрослый мужик бл.я.
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52k
Олег 2 часа назад
этот полуцыган, полуармян, полурумын возомнил себя деятелем культуры? Бездарь с больной психикой...
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5k
heta 2 часа назад
Интересно глянуть список российских граждан, кому разрешено (или не запрещено) выступать вна Украине. И на каком языке там можно выступать.
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5k
Котэ 2 часа назад
дело артистов петь и плясать за деньги, а не лезть в политику (киркорова тоже касается)
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5k
onebibis 2 часа назад
Позор Украине, реально позор. Фигляр-президент. Осталось столько материалов, которые никогда не дадут забыть о том, что Зеленский ни разу не политик, а актёр, который может только выполнять команды режиссёра.
P. S. Киркоров мне лично не нравится как исполнитель и как медийная персона. Вообще меня удивляет, что у него есть поклонники и фанаты (если есть). Но Киркоров занимается тем на что учился. А Зеленский фигурка на верёвочке из театра кукол.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
А "король"-то голый....
Он сам себя "королём" назначил?
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1k
Lexx 3 часа назад
Ну не любит Зеленский всяких румынов.)
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11k
Rus77 3 часа назад
Ну а фильку дырявого с кем сравнить, после танцев на кресте, оскорблений женщин, и откровенной гомосятины?!
P.S. наркомана зелю это никак не оправдывает!
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