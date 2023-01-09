"Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине

Арпист, давно знакомый с Зеленским, также опубликовал отрывок из клипа на песню "Просто подари", где Киркоров отвешивает подзатыльник герою в исполнении нынешнего президента Украины. Символично, что оплеуха прилетает тогда еще артисту Зеленскому после слов «вызову весь мир на войну, и когда с победой вернусь...».