"Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине

Король эстрады сообщил, что рад оказаться в санкционном списке, а сам Зеленский слишком вошёл в роль сценария, присланного из-за океана. Это губительно для него самого и страны, которую "доктор Геббельс" доведёт до пепелища.
Совсем недавно президент Украины подписал указ, согласно которому власти страны вводят санкции в отношении ряда артистов. В
расстрельный список попал и Филипп Киркоров. Артист отреагировал на это событие постом в соцсетях, в котором сравнил Зеленского с Геббельсом и посетовал, что его бывший партнер по сценической площадке заигрался.
Арпист, давно знакомый с Зеленским, также опубликовал отрывок из клипа на песню "Просто подари", где Киркоров отвешивает подзатыльник герою в исполнении нынешнего президента Украины. Символично, что оплеуха прилетает тогда еще артисту Зеленскому после слов «вызову весь мир на войну, и когда с победой вернусь...».
Что касается списка, то, помимо Киркорова, санкции затронули и множество других артистов: Ирину Аллегрову, Василия Вакуленко (Баста), Дмитрия Билана, Полину Гагарину, Ларису Долину, Валерия Кипелова, Сергяй Лазарева, Григория Лепса, Пелагею (Телегина), Стаса Пьеху, Аниту Цой и Михаила Шуфутинского, Любовь Успенскую.
Ограничительные меры введены также против оперной певицы Анны Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиты Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, Михаила Галустяна, гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова. Примечательно, что под санкции попали и граждане Украины, живущие в РФ: Лолита Милявская, тренер петербургского «Зенита», бывший футболист Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук. Санкции предусматривают лишение государственных наград Незалежной, полное блокирование активов, запрет на выведение денежных средств из Украины и т.д.
Источник:
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Хотя он не был клоуном.
Я совсем не любитель Рейгана, но сравнивать его с Зелей, это как сравнивать муху со слоном.
Речь шла о ЛЮБОМ артисте.
Можно еще Шварцнеггера вспомнить. Губернатора Калифорнии.
Политика его затронула, лично его, не Жопкина-Фомкина, а его лично. На что он и среагировал.
Проследи последовательность событий. Может осознаешь что к чему....
P. S. Киркоров мне лично не нравится как исполнитель и как медийная персона. Вообще меня удивляет, что у него есть поклонники и фанаты (если есть). Но Киркоров занимается тем на что учился. А Зеленский фигурка на верёвочке из театра кукол.
Он сам себя "королём" назначил?
P.S. наркомана зелю это никак не оправдывает!