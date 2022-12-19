Porky Pig
30 уморительных примеров бессовестных подделок
Автор:
19 декабря 2022 20:37
Всем, конечно, хочется сэкономить лишнюю копеечку, но иногда лучше раскошелиться, чем щеголять в дырявой куртке «Абибас» или давиться чипсами «Кринглс» с нежным вкусом пластика. И, хотя покупать эти подделки не стоит, это не значит, что над ними нельзя посмеяться — что и делаю в популярном сабреддите
r/crappyoffbrands.
1. Единственные врачи, которых может себе позволить средний житель США
2. "Как понять, что мои "Джорданы" настоящие?"
3. Учебник по химии в Шри-Ланке. Правильно, учиться надо у лучших в своем деле!
4. Не украл, а вдохновился
5. Не "Разъяренная", а "Слегка раздраженная"
7. Mitsubishi? А может лучше...
8. Зато честно (лингвистические шутки)
9. В общем-то, в наших супермаркетах сейчас та же картина
10. Турецкий Шрек на детской площадке
11. А это, видимо, его друг Пакичу
12. А также дальняя родственница Даши-следопыта, Дана-ботана
13. Им троим не о чем волноваться в этой жизни, потому что их защищает Капитан Китай
14. Вид на горы действительно хороший
15. Тише, она пытается что-то сказать
16. Подделка LEGO по мотивам подделки "Холодного сердца" - это сильно!
17. Спанч Боб конфедератные штаты
18. "Мне его подарили 9 лет назад. Все еще с этого смеюсь"
19. "Нашел это сокровище в доме тещи"
20. Гадкий монстр? Корпорация я?
21. Тот самый шедевр Диснея: Белоснежка и семь толковых пацанов
22. Аромат Кучи Бум. Для самых бомбических
25. "Нашел их все в одном магазине. Не знаю даже, какие выбрать..."
26. Самый убийственный шоколад на полке
27. "Мой любимый фильм. Любимая сцена - когда мутант-Шрек и змея из "Большого путешествия" дерутся со злодеем из "Корпорации монстров"
28. Нутелла и ее кузина из жарких стран Мануэлла
29. "Не припоминаю такую сцену в мультике..."
30. И наконец: Ларио и его брат Муиджи
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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