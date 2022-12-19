30 уморительных примеров бессовестных подделок

Всем, конечно, хочется сэкономить лишнюю копеечку, но иногда лучше раскошелиться, чем щеголять в дырявой куртке «Абибас» или давиться чипсами «Кринглс» с нежным вкусом пластика. И, хотя покупать эти подделки не стоит, это не значит, что над ними нельзя посмеяться — что и делаю в популярном сабреддите r/crappyoffbrands.