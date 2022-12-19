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30 уморительных примеров бессовестных подделок

30 уморительных примеров бессовестных подделок

Автор:
19 декабря 2022 20:37
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   дешевые аналоги   забавно   подделки   фотографии из соцсетей   
1915
31

Всем, конечно, хочется сэкономить лишнюю копеечку, но иногда лучше раскошелиться, чем щеголять в дырявой куртке «Абибас» или давиться чипсами «Кринглс» с нежным вкусом пластика. И, хотя покупать эти подделки не стоит, это не значит, что над ними нельзя посмеяться — что и делаю в популярном сабреддите r/crappyoffbrands.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   дешевые аналоги   забавно   подделки   фотографии из соцсетей   
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Максим Макашев 54 минуты назад
И у нас такие "спецы" имеются. Заправка в Махачкале
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