30 диких вещей, которые люди пытались продать онлайн

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Бывает, подумываешь продать какую-нибудь мелочь или старую ненужную вещь, но тут начинают грызть сомнения: "Да кому оно вообще надо?". Так вот, не сомневайтесь: торговые онлайн-площадки видели вещи и похуже. Не верите? Смотрите сами.
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11. "Захватывающая дух оригинальная скульптура Иисуса Христа на кресте в полный рост", 12 345 фунтов стерлингов
14. "Очень большое зеркало с самодельной рамой из монтажной пены. Уникальная работа!", 250 долларов
26. "Мои газики в банках, праздничная версия "Гоголь-пуколь" теперь в продаже", 25 долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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