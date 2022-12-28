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30 диких вещей, которые люди пытались продать онлайн

30 диких вещей, которые люди пытались продать онлайн

Автор:
28 декабря 2022 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жесть   забавно   объявления о продаже   онлайн-обьявления   фотографии из соцсетей   
807
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Бывает, подумываешь продать какую-нибудь мелочь или старую ненужную вещь, но тут начинают грызть сомнения: "Да кому оно вообще надо?". Так вот, не сомневайтесь: торговые онлайн-площадки видели вещи и похуже. Не верите? Смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жесть   забавно   объявления о продаже   онлайн-обьявления   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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59k
Похабыч 18 минут назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
Так то ипанутые пиндосы.....
И накуя это ЗДЕСЬ???
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