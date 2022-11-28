Проблемы высоких людей: 22 ситуации, знакомые всем гигантам

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Казалось бы, у высокого роста сплошные преимущества: можно легко дотянуться до верхней полки, стать звездой баскетбола, никогда не теряться в толпе, да и девушки любят парней повыше. Но на самом деле жизнь этих Гулливеров в стране лилипутов полна трудностей и препятствий, и вот лишь некоторые из них.
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4. С другой стороны, можно сделать два дела одновременно: сходить в туалет и попарить ножки
14. А еще все вокруг так и норовят над тобой поиздеваться, даже дружелюбные библиотекари
"Книги для высоких"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наш транспорт проектировался под лилипутов, с моими 188 см. даже 20 мин. невозможно высидеть (уже давно не мальчик, скоро 60). А если еще и размер ноги большой - кирдык. В поликлинике заставляют надевать бахилы детских размеров, смысЕл в этом какой? Грязные сапоги в рваных бахилах))) 100%-е обахиливание)))
Просто эти уже приелись...