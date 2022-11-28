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Проблемы высоких людей: 22 ситуации, знакомые всем гигантам

Проблемы высоких людей: 22 ситуации, знакомые всем гигантам

Автор:
28 ноября 2022 18:28
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   высокий рост   забавно   проблемы высоких людей   фотографии из соцсетей   
1681
23

Казалось бы, у высокого роста сплошные преимущества: можно легко дотянуться до верхней полки, стать звездой баскетбола, никогда не теряться в толпе, да и девушки любят парней повыше. Но на самом деле жизнь этих Гулливеров в стране лилипутов полна трудностей и препятствий, и вот лишь некоторые из них.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   высокий рост   забавно   проблемы высоких людей   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
"20. Поход в кино превращается в пытку"
Наш транспорт проектировался под лилипутов, с моими 188 см. даже 20 мин. невозможно высидеть (уже давно не мальчик, скоро 60). А если еще и размер ноги большой - кирдык. В поликлинике заставляют надевать бахилы детских размеров, смысЕл в этом какой? Грязные сапоги в рваных бахилах))) 100%-е обахиливание)))
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75
Snoolip 47 минут назад
Не, у меня одни плюсы, не похвалиться, а констатация факта - 182 см. - всё удобно. Но правда по ширине не очень удобно (101 кг. - тупой качок))))))
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4k
Александр Николаевич 48 минут назад
У высоких чаще бывают и серьезные проблемы со здоровьем: появляется общая слабость, боли, ухудшается зрение, нарушается чувствительность в руках, ломота суставов до такой степени, что некоторые люди становятся неспособны передвигаться, испытывая страшные боли во всем теле, ухудшение кровотока в конечностях, даже бывает евнухоидизм, непропорциональные изменения скелета и т.д. Вот это проблемы, а в статье просто неудобства...
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370
Бухаю по пятницам Татьяна Юсова 12 минут назад
Я тоже 193 и сын мой 193. Мне 61, а сыну 33. Проблемы, и не малые, поперли в примерно в 55, а у сына так уже и в 30 проблемы с позвоночником. Ой, а сколько других проблем. Самолет, боковая полка в поезде, башкой постоянно бьешься, где большинство просто не замечает помехи.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Поновее картинок не нашлось?
Просто эти уже приелись...
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27k
Ego sum qui sum Час назад
чего только минусы?

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