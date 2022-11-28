Проблемы высоких людей: 22 ситуации, знакомые всем гигантам

Казалось бы, у высокого роста сплошные преимущества: можно легко дотянуться до верхней полки, стать звездой баскетбола, никогда не теряться в толпе, да и девушки любят парней повыше. Но на самом деле жизнь этих Гулливеров в стране лилипутов полна трудностей и препятствий, и вот лишь некоторые из них.