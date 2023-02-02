Какие зарубежные исполнители сделали плагиат на русские песни

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Искусство - вещь переменчивая, непостоянная и очень субъективная. Плагиат в этой сфере был, есть и, во всей видимости, будет.
Нередко российских исполнителей винят в том, что они используют чужие мелодии или тексты, просто слегка их изменив. И в этом есть доля правды. Но и зарубежные исполнители не отстают, периодически заимствуя какие-то музыкальные композиции у наших творцов.
"Любовь одна виновата"/ "La plage de Saint Tropez"
Алла Пугачёва. 1977 год.
В конце марта 1977 года на советские экраны вышел фильм "Центровой из поднебесья". Музыку для фильма написал Александр Зацепин, а песни исполнила Ала Пугачёва.
Композицию "Любовь одна виновата" Алла Борисовна записала позже на своём первом студийном альбоме и пела на концертах.
В конце марта 1977 года на советские экраны вышел фильм "Центровой из поднебесья". Музыку для фильма написал Александр Зацепин, а песни исполнила Ала Пугачёва.
Композицию "Любовь одна виновата" Алла Борисовна записала позже на своём первом студийном альбоме и пела на концертах.
Прошло 15 лет и шведская группа Army of Lovers выпускает трек "La plage de Saint Tropez", который уж очень сильно был похож на песню, исполняемую Пугачёвой. Официально песню не называли плагиатом, но в треке шведов можно ясно расслышать ноты песни из советской кинокартины.
"Солнечный круг" / "Gabrielle"
Тамара Миансарова. 1962 год.
Песню "Пусть всегда будет солнце", известную как "Солнечный круг" написал композитор Аркадий Островский, а слова принадлежат Льву Ошанину.
Первой песню исполнила Майя Кристалинская, но только после исполнения композиции Тамарой Миансаровой она стала популярной на всю страну.
Песню "Пусть всегда будет солнце", известную как "Солнечный круг" написал композитор Аркадий Островский, а слова принадлежат Льву Ошанину.
Первой песню исполнила Майя Кристалинская, но только после исполнения композиции Тамарой Миансаровой она стала популярной на всю страну.
Через два года после выхода песни шотландская группа Hootenanny Singers написали "Gabrielle", взяв за основу мелодию Островского. И песня стала практически визиткой группы. В создании Gabrielle принимал участие сам Бьёрн Ульвеус, который позже стал одним из АВВА.
"Гимн СССР" / "Go West"
Синти-поп-группа Pet Shop Boys создала интересное прочтение "Гимна Советского Союза". Тут вообще солянка: за основу взяли мелодию 1979 года группы Village People, а те уже взяли за основу гимн СССР.
Композиция была сделана в электронном жанре и так очевидно была похожа на гимн, что не заметить этого невозможно.
"Улетай на крыльях ветра" / "Angels Lullaby"
Впервые песню про ветер и крылья можно услышать в опере Александра Бородина "Князь Игорь". "Половецких плясках" композицию исполняет женский хор, но известной она стала только в интерпретации Евгении Сотниковой.
В 2021 году певец и композитор Араш выпустил трек "Angels Lullaby", который был переработкой "Улетай на крыльях ветра". Музыканты практически ничего не изменили, лишь добавив в неё мелодичности и чувственности.
"Лови" / "Future Nostalgia"
Трек призёра "Евровидения" Сергея Лазарева увидел свет в 2019 году. А позже в сети появился клип. Лазарев не раз говорил в интервью, что в этой песне нашли отражение его личные переживания.
В декабре этого же года у певица из Англии Дуа Липы выходит песня "Future Nostalgia", которая уж очень сильно походила на песню российского исполнителя.
Лазарев сам говорил, что Липа украла его песню и рассказывал, что зарубежные продюсеры следят за российскими чартами, беря оттуда вдохновение. Но разбираться с артисткой не стал.
Лазарев сам говорил, что Липа украла его песню и рассказывал, что зарубежные продюсеры следят за российскими чартами, беря оттуда вдохновение. Но разбираться с артисткой не стал.
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ATC - Around the World (2000)
beFour - Magic Melody (2007)
Chris Webby - La la la (2009)
Ребята из зоомагазина сделали скорее не плагиат, а пародию, намеренная схожесть песни "Айда на запад" с советским гимном.
С остальными претензиями согласен, если не было предварительной договорённости с авторами оригиналов, то явный плагиат.