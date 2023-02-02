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Какие зарубежные исполнители сделали плагиат на русские песни

Какие зарубежные исполнители сделали плагиат на русские песни

Автор:
02 февраля 2023 19:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   зарубежная музыка   интересное   плагиат   
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Искусство - вещь переменчивая, непостоянная и очень субъективная. Плагиат в этой сфере был, есть и, во всей видимости, будет.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   зарубежная музыка   интересное   плагиат   
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8  комментариев
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17k
Вася Час назад
Руки вверх - песенка (1998) - ORIGINAL
ATC - Around the World (2000)
beFour - Magic Melody (2007)
Chris Webby - La la la (2009)
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307
Алексей Павлиди 10 минут назад
Армия любви, какой гимн, что за бред?
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1k
Александр Долматов 22 минуты назад
К дяде Саше Барду зря домахались. Много лет слушаю Армию любовников, ни разу в этой песне не замечал отголоски Пугачёвой.
Ребята из зоомагазина сделали скорее не плагиат, а пародию, намеренная схожесть песни "Айда на запад" с советским гимном.
С остальными претензиями согласен, если не было предварительной договорённости с авторами оригиналов, то явный плагиат.
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3k
Артур Полчаса назад
Ну Пет шоп бойз специально вставили гимн - они и пели про СССР
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375
Илья 2 часа назад
Помню те времена, когда при ублюдке Ельцине было модным посыпать головы пеплом и волосы из подмышек зубами выдёргивать - мол, "совок" все композиции у Запада воровал!!! Увау!!! Шайзе! Ну так на этой теме корёжило и пердолило... Трагикомизм в том-то и есть, что уж Запад точно в накладе никогда не оставался. А уж в этом деле Союзу даже фору давал.
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