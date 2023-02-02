Какие зарубежные исполнители сделали плагиат на русские песни

В декабре этого же года у певица из Англии Дуа Липы выходит песня "Future Nostalgia", которая уж очень сильно походила на песню российского исполнителя. Лазарев сам говорил, что Липа украла его песню и рассказывал, что зарубежные продюсеры следят за российскими чартами, беря оттуда вдохновение. Но разбираться с артисткой не стал.

2023-02-02T19:11:06+03:00