Он мог быть преемником Брежнева

2018
5
Когда осенью 1982 года скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, то его пост занял Юрий Андропов, который до этого занимал пост секретаря по идеологии. Но многие очевидцы вспоминали, что Брежнев готовил в преемники совершенно другого человека...
Владимир Щербицкий стал первым секретарём КПУ (ЦК Компартии Украины) в мае 1972 года, когда уже был членом Политбюро ЦК. И невзирая на территориальную удалённость от союзного центра у Щербицкого с генсеком были очень хорошие и доверительные отношения. Карьеру свою Владимир Васильевич начинал на родине Леонида Ильича - в Днепродзержинске. Брежневу нравилось в Щербицком его полная ориентированность на Москву, в отличие от предшественника Шелеста.
Щербицкий проявил себя как очень продуктивный менеджер.
За годы его правления экономический процент Украинской ССР увеличился почти на 400%. А численность населения с 1961 по 1990 годы выросла почти на 9 млн человек. Ещё глава Украины активно боролся с диссидентами и националистическим подпольем. Такие успехи не могли остаться незамеченными и Брежнев был полностью уверен в Щербицком.
За годы его правления экономический процент Украинской ССР увеличился почти на 400%. А численность населения с 1961 по 1990 годы выросла почти на 9 млн человек. Ещё глава Украины активно боролся с диссидентами и националистическим подпольем. Такие успехи не могли остаться незамеченными и Брежнев был полностью уверен в Щербицком.
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Поиском своего преемника Брежнев занялся ещё в середине 70-х, когда начало подводить здоровье. Было несколько кандидатур, но свой выбор решил остановить на Владимире Щербицком. И вот, в октябре 1980 года, когда с поста председателя Совета министров СССР проводили на пенсию Алексея Косыгина. Брежнев предложил Щербицкому пост, но тот ответил жёстко и категорично: "Эту разболтанную телегу уже не вывезти".
Но отказ Щербицкого занять пост главы Совмина СССР не смутил Брежнева и он продолжил прислушиваться к первому секретарю КПУ и собирался передать ему правление страной. По воспоминаниям Олега Сторонова (бывший комендант дачи генсека) Брежнев определился с кандидатурой окончательно осенью 1982 года. Он сказал кадровику ЦК Ивану Капитонову: "Видишь это кресло? Через месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого". Он готовил перемены под Щербицкого - молодого и здорового, а не под Андропова и Черненко, о чьих заболеваниях он был осведомлён.
О своём решении Леонид Ильич собирался объявить на пленуме ЦК 15 ноября.
О своём решении Леонид Ильич собирался объявить на пленуме ЦК 15 ноября.
Но он не успел.
10 ноября 1982 год Брежнев умер. И через два дня генеральным секретарём ЦК КПСС единогласно был избран Юрий Андропов. Владимир Щербицкий остался на посту главы Украины и члена Политбюро. На этой должности он оставался и при Андропове, и при Черненко, и при Горбачёве.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС его жёстко критиковали за то, что он скрывал масштабы трагедии. А ведь это был личный приказ Горбачёва, который боялся паники местного населения.
В сентябре 1989 года Владимир Васильевич был отправлен на пенсию, а через пять месяцев, 16 февраля 1990 года он скончался.
10 ноября 1982 год Брежнев умер. И через два дня генеральным секретарём ЦК КПСС единогласно был избран Юрий Андропов. Владимир Щербицкий остался на посту главы Украины и члена Политбюро. На этой должности он оставался и при Андропове, и при Черненко, и при Горбачёве.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС его жёстко критиковали за то, что он скрывал масштабы трагедии. А ведь это был личный приказ Горбачёва, который боялся паники местного населения.
В сентябре 1989 года Владимир Васильевич был отправлен на пенсию, а через пять месяцев, 16 февраля 1990 года он скончался.
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<<Глава Белоруссии мог сменить Брежнева и спасти СССР>>
https://masterok.livejournal.com/5786824.htmlhttps://masterok.livejournal.com/5786824.html
Я, когда узнал, что Брежнев умер, сразу сказал, что Андропов первый кандидат на пост генсекретаря.
Кто-ж знал, что каждый год будут помирать...
При Андропове Водка подешевела . Даже расшифровывать стали-Вот Он Добрый Какой Андропов...
Во первых, руководство страны это не цех на заводе, где мастер уходящий на пенсию готовит себе смену из молодых, перспективных. Во вторых, кто так думает, тот абсолютно не знаком с принципом функционирования власти, тем более верховной. Если бы вдруг стало известно имя преемника еще до смерти руководителя, то этот преемник вряд ли бы дождался своего назначения. Сожрали бы за милую душу тут же. Причем в этом бы объединились даже самые заклятые враги. И его счастье, если бы еще и в живых оставили и не тронули его семью.
Вспомните что творилось после смерти Сталина. И Сталин специально не готовил себе преемника, прекрасно зная чем это всё может для преемника закончиться.