Он мог быть преемником Брежнева

Но он не успел.

10 ноября 1982 год Брежнев умер. И через два дня генеральным секретарём ЦК КПСС единогласно был избран Юрий Андропов. Владимир Щербицкий остался на посту главы Украины и члена Политбюро. На этой должности он оставался и при Андропове, и при Черненко, и при Горбачёве.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС его жёстко критиковали за то, что он скрывал масштабы трагедии. А ведь это был личный приказ Горбачёва, который боялся паники местного населения.

В сентябре 1989 года Владимир Васильевич был отправлен на пенсию, а через пять месяцев, 16 февраля 1990 года он скончался.