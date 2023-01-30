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Он мог быть преемником Брежнева

Он мог быть преемником Брежнева

Автор:
30 января 2023 16:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   брежнев   власть   интересное   история   
2018
5
Когда осенью 1982 года скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, то его пост занял Юрий Андропов, который до этого занимал пост секретаря по идеологии. Но многие очевидцы вспоминали, что Брежнев готовил в преемники совершенно другого человека...
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Метки: Прошлое   СССР   брежнев   власть   интересное   история   
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10  комментариев
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10k
Shtoppi Час назад
А я еще одну крутую историю знаю на эту тему.
<<Глава Белоруссии мог сменить Брежнева и спасти СССР>>
https://masterok.livejournal.com/5786824.htmlhttps://masterok.livejournal.com/5786824.html
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10k
Hunson Abadeer 3 секунды назад
интересно.
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334
Андрей Рылов 12 минут назад
Сейчас эта тема приблизительно так же актуальна, как наследовал бы Рюрику Олег или Игорь...
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30k
Ashabad 15 минут назад
Между прочим, по-своему счастливый человек. И жизнь удалась и умер вовремя...
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648
Гиви Полчаса назад
У Истории нет сослагательного наклонения...
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8k
Vалѣнтиныч 39 минут назад
Давно это было, но мне кажется, что Андропов в то время был главой КГБ.
Я, когда узнал, что Брежнев умер, сразу сказал, что Андропов первый кандидат на пост генсекретаря.
Кто-ж знал, что каждый год будут помирать...
При Андропове Водка подешевела . Даже расшифровывать стали-Вот Он Добрый Какой Андропов...
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1k
Jora Kyky(Kukunaher) 56 минут назад
Бред какой-то. Я слышал другой вариант, что Машерова готовили, но Андропов подстроил ему катастрофу в 1980-ом. Тоже еще те сказки.
Во первых, руководство страны это не цех на заводе, где мастер уходящий на пенсию готовит себе смену из молодых, перспективных. Во вторых, кто так думает, тот абсолютно не знаком с принципом функционирования власти, тем более верховной. Если бы вдруг стало известно имя преемника еще до смерти руководителя, то этот преемник вряд ли бы дождался своего назначения. Сожрали бы за милую душу тут же. Причем в этом бы объединились даже самые заклятые враги. И его счастье, если бы еще и в живых оставили и не тронули его семью.
Вспомните что творилось после смерти Сталина. И Сталин специально не готовил себе преемника, прекрасно зная чем это всё может для преемника закончиться.
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minimalism

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