"Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений

А идея о телепередаче, которую дети могли бы посмотреть перед сном, пришла в голову Валентине Фёдоровой - главному редактору юношеских и детских программ. Но вот с названием новой передачи коллектив думал долго и название появилось уже практически перед выпуском телепередачи на экран.