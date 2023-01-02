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"Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений

"Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений

Автор:
02 января 2023 21:47
Сообщество : СССР
Метки: Прошлое   СССР   дети   интересное   история   советское телевидение   
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У каждого, наверное, есть это воспоминание: ковер на стене, одеяло, уютная постель и та самая песня, звучащая по телевизору, под которую засыпали советские мальчики и девочки.

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Метки: Прошлое   СССР   дети   интересное   история   советское телевидение   
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3  комментария
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Lexx Час назад
А какой был облом, когда вместо мульта, прочитают какую нибудь фигню из книжки и всё: "Спокойной ночи, ребята". Особенно этим тётя Валя грешила.
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8k
Шамсуддин 22 минуты назад
в Азербайджане эта передача вышла только в 1976 или 77 году, помню была осень и один из одноклассников пришёл в школу с радостной вестью что теперь мультики будут показывать каждый вечер в 21:00
помню был мультик то ли чешский то ли польский может даже румынский, про что то северное, там был ветер - я имею ввиду герой мультика но не помню названия.
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