"Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений

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У каждого, наверное, есть это воспоминание: ковер на стене, одеяло, уютная постель и та самая песня, звучащая по телевизору, под которую засыпали советские мальчики и девочки.
Передача "Спокойной ночи, малыши!" вышла на экраны 1 сентября 1964 года, а работа над ней началась с 26 ноября 1963 года. Тогда на Шаболовке велась активная работа по созданию персонажей и разработка сценариев для каждой передачи.
А идея о телепередаче, которую дети могли бы посмотреть перед сном, пришла в голову Валентине Фёдоровой - главному редактору юношеских и детских программ. Но вот с названием новой передачи коллектив думал долго и название появилось уже практически перед выпуском телепередачи на экран.
Самые первые сценарии помогали писать именитые советские писатели: Павел Барто, Эдуард Успенский, Андрей Усачёв.
Но именно поэтесса Зоя Петрова написала знаменитую песню, которую знает каждый. Практически в каждой советской семье по вечерам звучали "Спят усталые игрушки", а после малыши довольные шли спать.
Но именно поэтесса Зоя Петрова написала знаменитую песню, которую знает каждый. Практически в каждой советской семье по вечерам звучали "Спят усталые игрушки", а после малыши довольные шли спать.
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помню был мультик то ли чешский то ли польский может даже румынский, про что то северное, там был ветер - я имею ввиду герой мультика но не помню названия.