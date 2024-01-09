Нелепые переписки с таксистами, которые долго ещё не забудешь

Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой телефон"

Честные будни таксистов: водители поделились своими болями в соцсетях

"Таксовал на Порше": истории про водителей на дорогих авто

14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта