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Нелепые переписки с таксистами, которые долго ещё не забудешь

Нелепые переписки с таксистами, которые долго ещё не забудешь

Автор:
09 января 2024 05:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Такси   Таксист   водитель   переписка   с таксистом   
2501
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Услугами такси особенно часто люди пользуются во время праздников или выходных. Впереди долгие каникулы - предвкушаем много нового контента. В этом посте собраны странные и нелепые переписки с водителями.

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Метки: Прикол   Такси   Таксист   водитель   переписка   с таксистом   
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4  комментария
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Жирный бот 42 минуты назад
Ну таксисты, что просят отменить, просто мошенники, сумма то спишется по-любому, если ждал более 5 мин.. сам один раз так попал
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