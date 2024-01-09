Нелепые переписки с таксистами, которые долго ещё не забудешь

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Услугами такси особенно часто люди пользуются во время праздников или выходных. Впереди долгие каникулы - предвкушаем много нового контента. В этом посте собраны странные и нелепые переписки с водителями.
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