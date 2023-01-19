<<Народы, от которых произошли французы>>

Латинский язык они понять могли. Галлию Цезарь завоевал и в связи с близостью Италии эти земли получили мощный приток римских колонистов. Больше всего их было на юге, что меняло и культуру, и язык.

Галлоримляне были уже достаточно цивилизованным народом, но германские нашествия в последний век империи снова поменяли этническую ситуацию. Страна была поделена на две культурные части - большая часть германского севера и романизированный юг.