FISHKINET
Сообщество RealFishki 1120 постов • 99 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Народы, от которых произошли французы

Народы, от которых произошли французы

Автор:
19 января 2023 16:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   париж   средневековье   франция   
2158
5
В одном из французских учебников говорится, что "наши предки галлы были высокие, светловолосые люди". А ведь древние люди, которые поселились на этой территории ещё в бронзовом веке были и правда более светловолосыми и высокими, в сравнении с большей частью заселённой Европы.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   интересное   история   париж   средневековье   франция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Shtoppi Час назад
<<Народы, от которых произошли французы>>
----------------
Кажется данный вопрос уже даже в оон обсудили


Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
41k
KiploksAKS Минуту назад
Если говорить о Провансе и Гаскони, то тамошний народ - баски.
А единой нацией Французы стали только в 60-х, когда окончательно ушли в историю "региональные языки". Например, комиссар Мегре у Сименона при необходимости легко переходит на бретонский. Но он старик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Так вот поэтому эти французы слово из четырех букв обозначают шестью ПЕЖО - пиуджиот! РЕНО - ренаульт!
Что бы заморочить всем голову )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Элек Мек 40 минут назад
Не пора ли вам за диссертацию садиться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Нестерин Сергей 41 минуту назад
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Виталий Касандров Час назад
Ну как бы Франция а не Галлия ибо основой этноса стало германское племя франков.
Но так как изначально кельтская Галлия к началу экспансии франков была полностью романизирована то произошло языковое смешение.
Поэтому французский наиболее отошел от латыни по сравнении с итальянским или испанскими языками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MPEG-8 2 часа назад
Увидел в превью Одри Тоту и решил зайти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 2 часа назад
На мой взгляд, основной вектор формирования француза, пришелся, как раз на новую историю и колониальное прошлое. Белокожий француз нынче большая редкость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Никто и не сомневался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124814



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и его участников
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и...
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Набирающие популярность в сообществах
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Метро в шаговой доступности⁠⁠
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомобили#позитив#в мире#Ynews#картинки#улыбнуло#собака
#Юмор#факты#интересное#дтп#автомир#кино#Украина#США#авто аварии#девушки
#Прикол#история#подборка#люди#забавно#Прошлое#аварии#Фотографии#сво#креатив
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» «Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» Зачем нужны были чепчики для сна Зачем нужны были чепчики для сна Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы Удивительный любовный и творческий союз Удивительный любовный и творческий союз Отчего во Франции живёт так много чернокожих Отчего во Франции живёт так много чернокожих Психиатр, который очень любил людей Психиатр, который очень любил людей

На что жалуетесь?

Вернуться