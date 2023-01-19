<<Народы, от которых произошли французы>>

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В одном из французских учебников говорится, что "наши предки галлы были высокие, светловолосые люди". А ведь древние люди, которые поселились на этой территории ещё в бронзовом веке были и правда более светловолосыми и высокими, в сравнении с большей частью заселённой Европы.
Это были племена, которые одни из первых отошли от общего индоевропейского единства и в компании с латинами отправились завоёвывать запад. К моменту наступления эпохи Древнего Рима между ними даже существовали языковые сходства. Ведь Цезарь не зря вёл военную переписку на греческом, на котором не говорили местные галлы.
Латинский язык они понять могли. Галлию Цезарь завоевал и в связи с близостью Италии эти земли получили мощный приток римских колонистов. Больше всего их было на юге, что меняло и культуру, и язык.
Галлоримляне были уже достаточно цивилизованным народом, но германские нашествия в последний век империи снова поменяли этническую ситуацию. Страна была поделена на две культурные части - большая часть германского севера и романизированный юг.
Галлоримляне были уже достаточно цивилизованным народом, но германские нашествия в последний век империи снова поменяли этническую ситуацию. Страна была поделена на две культурные части - большая часть германского севера и романизированный юг.
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Примерная линия, где сталкивались две части населения будущей Франции, проходила там, где сейчас Париж, ставший столицей после распада единой Франкской империи. И тогда же датскими викингами была захвачена большая территория побережья.
В Средневековье на этих землях существовало много феодальных владений, которые образовались в отдельные культурные общности. И в каждой из них образовался свой маленький народ. Бретонцы, провансальцы, нормандцы, бургундцы - и это только малая часть французских этносов.
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Кажется данный вопрос уже даже в оон обсудили
А единой нацией Французы стали только в 60-х, когда окончательно ушли в историю "региональные языки". Например, комиссар Мегре у Сименона при необходимости легко переходит на бретонский. Но он старик...
Что бы заморочить всем голову )))
Но так как изначально кельтская Галлия к началу экспансии франков была полностью романизирована то произошло языковое смешение.
Поэтому французский наиболее отошел от латыни по сравнении с итальянским или испанскими языками.